Kinh Tế Gia TC Liu He Lên Tiếng Tại Diễn Đàn Kinh Tế Davos

BEIJING - Cánh tay phải của lãnh tụ Tập Cận Bình, kinh tế gia Liu He, lên tiếng thay thế tại diễn đàn kinh tế thế giới – ông là nhân vật không xa lạ với hội thảo Davos thường niên, nhưng chưa từng là diễn giả.Hôm Thứ Tư, ông Liu khẳng định với cử tọa gồm đại thương gia, học giả từ khắp thế giới “Thị trường Hoa Lục sẽ rộng mở” và báo trước năm 2018 sẽ chứng kiến các cải tổ quá mong đợi của thế giới.Chiến luợc gia Liu He cầm đầu phái đoàn Trung Cộng đuợc công nhận quy chế quan trọng như các nguyên thủ – ông là nhà hoạch định chính sách duy nhất không là nguyên thủ đuợc mời lên tiếng tại 10 buổi hội thảo do chủ tịch doanh nghiệp Klaus Schwab tổ chức, cũng nghư TT Trump, Thủ Tướng May, TT Macron, Thủ Tướng Modi.Nhà báo nhắc lại: năm 2013, ông Liu đuợc chủ tịch Tập giới thiệu với 1 phái đoàn Hoa Kỳ thăm Bắc Kinh “Đây là trợ thủ rất quan trọng của tôi”. Năm 1993, ông Liu còn là 1 thành viên bậc thấp trong phái đoàn Trung Cộng tham dự hội nghị bàn tròn về tương lai kinh tế thế giới tại Davos. Ông Liu hiện là phó chủ tịch của ủy hội phát triển và cải tổ, cùng lúc là cấp lãnh đạo Office of the Central Group for Financial and Economic Affairs. Từ khi đuợc đưa vào Bộ chính trị 25 thành viên của đảng CS nhân đại hội đảng thứ 19 hồi Tháng 10, Liu đuợc trông đợi trở thành bộ óc định hướng của kinh tế Hoa Lục.Giới phân tích tin rằng diễn đàn Davos khẳng định vị trí của chuyên gia Liu tốt nghiệp trường Harvard – trong phát biểu 30 phút, kinh tế gia họ Liu mô tả kinh tế Hoa Lục đang phát triển để trở thành giàu có hơn và hô hào hành động phối hợp quốc tế cùng chống khủng bố và hạn chế ảnh hưởng cuả biến đổi khí hậu.Hôm Thứ Tư, chiến luợc gia Liu He cả quyết “Chiến tranh kinh tế gây thiệt hại các bên” và khẳng định định hướng cải tổ từ 1978 đã đem tới phép lạ kinh tế, cách tốt đẹp nhất để kỷ niêm 40 năm nỗ lực là thực hành các biện pháp mạnh hơn.Tốc độ tăng trưởng GDP 2017 đuợc phỏng định là 6.9%, hơn chỉ tiêu đã định, là 6.5%.