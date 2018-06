VC Khủng Bố Chị Đỗ Minh Hạnh

DI LINH -- Cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh bị “khủng bố” bằng bom xăng...Bản tin RFA ghi rằng vào tối ngày 26/6, nơi cư ngụ của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh tại thị trấn Di Linh, xã Bảo Lộc, huyện Lâm Đồng bị bom tự chế. Theo thông tin được cô Đỗ Thị Minh Hạnh cung cấp vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 11h tối cùng ngày. Cô Hạnh cho biết:“Lúc đó thì chúng chạy xe, nghe tiếng xe của chúng chạy tới thì vừa dừng xe ba tôi thông qua cánh cửa đã dùng cái đèn pin để rọi vào mặt của chúng. Thì do chúng chói và chúng dừng lại thì chúng ném một cái “bum” vào cái cửa thì tôi nghĩ rằng đó là đá thôi, tôi không nghĩ đó là cái gì đó ghê gớm. Sau đó chúng bỏ chạy, tôi vào tôi lấy điện thoại ra để livestream cho mọi người. Khi mà tôi cầm cục đó lên thì tự nhiên nước ở trong tay chảy ra và bốc mùi xăng. Tôi biết là đây không phải là vụ ném đá bình thường và nó rất là to chứ không phải nhỏ như thế này đâu, nó to lắm, và được cuốn băng keo bên ngoài những cục đá, và bên trong những cục đá đó lại có một cục giấy bấm rất kỹ bằng những đinh kẹp vở như thế này nên tôi đã quăng ra ngoài vì tôi sợ là nếu mà nổ thì trong đây 2 cha con tôi sẽ nguy hiểm nên tôi mới quăng ra ngoài thì nó còn rớt lại ngay cổng nhà tôi còn cái này thôi.”Cô Hạnh cũng cho biết đã gọi đến công an địa phương để trình báo nhưng không nhận được bất cứ sự trợ giúp gì từ phía chính quyền địa phương. Trước đó, gia đình cô cũng liên tục bị an ninh khủng bố bằng cách ném rất nhiều đá vào nhà.Cũng liên quan đến sự việc trên, sau khi đến thăm cô Minh Hạnh và livestream tường thuật lại sự việc, ngay trên đường về anh Đinh Văn Hải cùng một nhà hoạt động khác cũng đã bị một nhóm an ninh tấn công và truy đuổi, đánh gẫy tay và xương bả vai.Cũng nên nhắc rằng, một bản tin hồi tháng 3/2018 của VOA ghi rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14/3 đã xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là “anh hùng nhân quyền” nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước.Trang thông tin của Phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết: “Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập Phong trào Lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam.”Trích dẫn trang này, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố SG Mary Tarnowka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải “chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động.”Nhà tranh đấu Trần Minh Nhật viết trên Facebook: “Bà Hạnh, người tranh đấu cho Phong trào Lao động Việt, xứng đáng được nêu tên cùng với những người phụ nữ kiên trường.”Vào tháng 7/2014, bà Hạnh đươc trả tự do vô điều kiện giữa lúc Mỹ tăng áp lực về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong khi Hà Nội đang muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định này đòi hỏi các nước thành viên phải tôn trọng quyền của người lao động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập.Việt Nam phóng thích bà Hạnh sớm 2 năm 8 tháng, so với bản án 7 năm tù về tội danh ‘Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ về tội tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương, và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Bà Hạnh bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên án với 2 người bạn đồng chí hướng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.Trong một phỏng vấn với VOA sau khi ra tù, bà Hạnh nói:“Hạnh lặn lội từ Nam ra Bắc, đi khắp nơi tìm các nhà đấu tranh dân chủ. Sau mấy năm trời, Hạnh tìm được anh Chương, anh Hùng và rất nhiều người khác. Nhóm của Hạnh quyết định thành lập Lao động Việt. Thật sự Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau thời gian dài tìm hiểu từ phía công nhân. Tất cả công đoàn ở Việt Nam không đứng ra bảo vệ quyền lợi của công nhân.”VOA ghi rằng Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Một thành viên khác là ông Hoàng Đức Bình, từng là Phó Chủ tịch của Phong trào Lao động Việt, cũng đang chịu án tù 14 năm tại tỉnh Nghệ An.Phong trào Lao động Việt là một tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.