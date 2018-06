Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Nói Lý Do Tạm Ngưng Kiểm Phiếu

Trong buổi họp báo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba ngày 26 tháng 6 năm 2018, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức cuộc họp báo để trình bày lý do về việc tạm ngưng cuộc kiểm phiếu.Cuộc họp báo diễn ra với sư ïtham dự ngoài 3 liên danh ứng cử, rất đông đồng hương đến từ các thành phố trong Quận Hạt Orange County, một số qúy vị nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. (Hội trường không còn chỗ ngồi, một số đồng hương phải đứng bên ngoài để theo dõi.)Sau phần nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Hải Quân Đinh Quang Truật phụ trách.Sau đó ông Lê Quang Dật, người điều hợp chương trình, thay mặt ban tổ chức lên cảm ơn các cơ quan truyền thông, đồng hương đã đến tham dự buổi họp báo. Tiếp theo ông mời ông Phan Kỳ Nhơn, Giám Mục TL Trần Thanh Vân (đồng Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử), ông Lê Văn Sáu (Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử), ông Nguyễn Nam Hà làm Thư Ký cuộc họp báo lên bàn chủ tọa.Mở đầu buổi họp báo, Ông Nhơn nói, “Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo mục đích để giải thích tại sao chúng tôi tuyên bố cuộc bầu cử không thành và ngưng việc kiểm phiếu, chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng tôi làm như vậy, và ngày hôm nay chúng tôi không chấp nhận sự phát biểu nào của cả ba liên danh, chúng tôi vẫn còn coi như đang tranh cử vậy.” Ông cho biết tiếp: “Trong ngày thứ Hai ngày hôm qua 25 tháng Sáu, chúng tôi có phiên họp để hướng dẫn các thiện nguyện viên cách kiểm phiếu như thế nào và làm thế nào để cho nó an toàn. Và có sự đóng góp của ba liên danh. Thì trong phần này, Liên Danh 1 ông Nguyễn Mạnh Chí , Liên Danh 2 ông Ngô Thiện Đức, Liên danh 3 là ông Bùi Phát. Hai Liên danh 1 và 2 đã đưa một cái yêu cầu và cái yêu cầu này gần như là áp lực; nếu chúng tôi không thi hành cái yêu cầu này thì hai liên danh sẽ rút và sẽ mở cuộc họp báo.”“Đó là cái yêu cầu, vì trong phiếu bầu có phần ghi tên có ID và địa chỉ nhưng sau đó có phiên họp cận ngày bầu cử, chúng tôi cũng đã bổ sung là nhiều đồng hương rất ngại ghi cái số ID của mình cho người khác biết, đó là tâm lý chung của mọi người. Do đó chúng tôi quyết định là: Nếu ai không ghi số ID thì có thể ghi tên và địa chỉ vẫn hợp lệ. Cái yêu cầu của hai Liên Danh 1 và 2 dứt khoát và cương quyết không chấp nhận những lá phiếu chỉ ghi địa chỉ mà không có ID. Chỉ chấp nhận lá phiếu ghi số ID mà thôi.”Sau đó chúng tôi có thảo luận với hai liên danh nhưng hai liên danh vẫn cương quyết là nếu không chấp nhận điều kiện đó họ sẽ rút. Chuyện đó rõ ràng, chúng tôi có thâu hình ảnh, trong lúc nầy GM Trần Thanh Vân có mở Ipad cho mọi người nghe tiếng hai thụ ủy Liên Danh 1 và 2 tuyên bố nhưng quá nhỏ không nghe được. Với cương vị Trưởng Ban Tổ Chức chúng tôi đã đưa ra ý kiến nếu người ta ngại không đưa ID thì cho người ta ghi tên địa chỉ cũng hợp lệ nhưng hai Liên Danh vẫn không chấp nhận điều đó.“Quý vị, nhất là quý vị cao niên, hầu hết ghi địa chỉ không muốn ghi ID mà nếu chúng tôi chấp nhận ý kiến của hai liên danh thì những lá phiếu của đồng hương không có ghi ID sẽ bị loại, thì quý vị nghĩ thế nào về những người này? Vì tôn trọng công sức của đồng hương đi bầu thành ra chúng tôi vẫn quyết định chấp nhận sự rút lui của hai liên danh 1 và 2. Tuy nhiên, vì không muốn cộng đồng càng thêm chia rẽ trầm trọng, chúng tôi không làm như thế, chúng tôi quyết định hủy bỏ cuộc kiểm phiếu hai ngày vừa qua, đúng ra là tạm ngưng thay vì hủy bỏ.”Tiếp theo, Ông Lê Văn Sáu và Giám Mục Trần Thanh Vân đều cho biết, cả ba liên danh đều có vi phạm Nội Quy Bầu Cử. Trong buổi họp trước bầu cử, cả thụ ủy ba liên danh đều đồng ý chấp nhận là các lá phiếu chỉ có địa chỉ không có số ID hoặc chỉ có số ID không có ghi địa chỉ đều hợp lệ. Nhưng bây giờ ông Nguyễn Mạnh Chí và ông Ngô Thiện Đức lại nói là không biết. Ký giả Ngọc Ân của đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio lên phát biểu, cô cho biết cameraman của đài đã thâu được đoạn phim cả ba ông Thụ Ủy có mặt trong buổi họp xác nhận điều đó, và cô sẽ trao cuốn băng hình đó lại cho Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử cũng như sẽ chiếu trên đài Hồn Việt để đồng hương biết sự thật.Sau đó phần dành cho các cơ quan truyền thông và đồng hương ghi danh phát biểu, khoảng 20 người ghi tên phát biểu.Trong những người phát biểu gồm có những ý kiến như:Ban tổ chức bầu cử nên tiếp tục kiểm phiếu, hai liên danh 1 và 2 không đồng ý mặc họ -Phải cho Thụ Ủy ba liên danh phát biểu.-Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử phải công bố Liên Danh nào vi phạm, gian lận. -Yêu cầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử thi hành đúng Nội Quy Bầu Cử, sau khi kiểm phiếu, Liên Danh nào có khiếu nại sẽ khiếu nại và giải quyết sau.Sau cùng ông Phan Kỳ Nhơn nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử hỏi ý kiến mọi người có mặt:- Ban Tổ Chức sẽ quyết định những gì đã quy định?- Ban Tổ Chức Bầu Cử tiếp tục cuộc kiểm phiếu?Cả hai câu hỏi đều được đa số đồng ý vỗ tay, và ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố, vì trong tuần này chúng ta phải dành thời giờ biểu tình hỗ trợ đồng bào trong nước, do đó ngày, giờ kiểm phiếu sẽ được thông báo đến các đồng hương và các liên danh sau.