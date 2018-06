Mỹ Ép Di Dân Tự Nguyện Hồi Hương Để Đoàn Tụ Với Con

WASHINGTON - Tiếp theo sắc lệnh ngưng giam riêng trẻ em di dân của TT Trump, các cơ quan liên bang tìm cách trả lại hàng ngàn trẻ em cho các gia đình vượt biên – đây là 1 khủng hoảng mới do chính nội các Trump tạo ra.Có tin : những bậc cha mẹ là di dân đang bị ép chấp nhận tự nguyện hồi hương để đuợc đoàn tụ với các con.Một số nhà quan sát tự hỏi : có chắc chính quyền liên bang làm đúng loại hứa hẹn hay không.Hôm Thứ Bảy, 1 người cha Honduras 24 tuổi đang bị giữ tại cơ sở của ICE tại Livingston (Texas) đuợc gợi ý ký giấy thuận từ bỏ yêu cầu tị nạn để đoàn tụ với con gái.Nhà báo tiết lộ : 2 viên chức cho anh ta biết sẽ gặp lại con gái 6 tuổi tại phi trường để cùng về nước. Ngưòi cha di dân đuợc biết bằng tên tạm Carlos đang muốn rút lại giấy cam kết – anh ta than khóc với phóng viên của The Texas Tribune “Tôi không thể về lại Honduras”. Anh và con gái bị phân ly khi vuợt biên vào Texas trong tháng qua, bị Biên Phòng chận bắt. Theo lời anh này, ít nhất 20 đến 25 người cha ở cùng trại giam McAllen bị ép tương tự. Tin từ Bộ nội an tối chủ nhật ghi : 538 trẻ em đã đuợc đoàn tụ với cha mẹ.Reuters đưa tin trưa Thứ Hai : còn 2053 trẻ em bị phân ly, theo tài liệu của Bộ nội an ghi nhận chiều Thứ Bảy - biên bản này xác nhận chính quyền liên bang biết nơi tạm giữ tất cả số trẻ em bị tách rời gia đình, và đang thúc đẩy tiến trình đoàn tụ. Viên chức cho biết : cơ sở Port Isabel (tại Texas) của ICE đuợc chọn để thực hiện đoàn tụ gia đình.