Sài Gòn: Gánh Đậu Hũ Nổi Tiếng, Chỉ Bán Lúc 9 Giờ Đêm

Đến gánh đậu hủ của bà Thôi, nhiều bạn trẻ không chỉ ăn một chén mà khi nào cũng phải là “số nhiều”.Gánh đậu hũ vừa dọn đến chỗ bán quen thuộc trong một con hẻm nhỏ đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh), nhiều người khách đứng chờ sẵn đã mau mắn giành lấy cho mình chiếc ghế nhựa, ai đến sau thì phải chịu khó đứng. Lý do là muốn được thưởng thức chén đậu hũ nóng hổi của bà Thôi, bạn sẽ phải chờ khá lâu, khoảng 10 - 15 phút mới có, theo Thanh Niên online (TNO).Xuất thân từ vùng quê miền Trung khô cằn, vào năm 1993, bà Trần Thị Thôi (quê Quảng Ngãi, khi ấy mới 25 tuổi) đã quyết định “khăn gói” cùng chồng và con trai 1 tuổi vào Sài Gòn mưu sinh…TNO dẫn lời bà Thôi, kể là bà cũng đã trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều về chuyện vào thành phố sẽ làm gì, bán buôn ra làm sao để sống và nuôi con ăn học. Người thân, bạn bè cũng gợi ý và giới thiệu cho nhiều nghề khác nhau. Người thì khuyên bán cà phê, người thì bảo bán bánh mì, hủ tiếu nhưng cuối cùng bà lại chọn bán đậu hũ (còn gọi là tào phở - một món ăn dân dã làm từ đậu nành của dân Quảng). Còn chồng bà cũng xin được việc, là thợ hồ cho đến tận bây giờ.Theo bà Thôi, những ngày đầu vào Sài Gòn thật khó khăn, do còn “lạ nước lạ cái” nên bà phải đi bán rong để tìm kiếm khách và cũng vì gánh đi nhiều nên bà bị thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa ngày càng nặng. Dù cố gắng nhưng được 11 năm thì bà không thể gánh được nữa nên buộc phải bán cố định một nơi.“Tôi bán đến nay cũng được 26 năm rồi, lúc trước gánh đi bán khắp khu Bình Thạnh, Phú Nhuận… Từ ngày ngồi một chỗ bán ở đây tôi sợ sẽ vắng khách nhưng may sao lại có nhiều khách quen thường xuyên đến ăn”, bà Thôi tâm sự.TNO dẫn tiếp lời bà Thôi, kể là cũng vì sức khỏe yếu không làm được những việc nặng nhọc nên ban ngày bà chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc, loanh quanh cơm nước cho chồng con, đến chiều khoảng 17 giờ mới bắt đầu xay đậu nành, làm bột, nấu đường, nấu bột năng để tạo thạch… Bởi vậy, theo một khung giờ hơi “kì cục”, cơm nước xong đến 21 giờ 15 bà cùng gánh đậu hũ lại đều đặn có mặt ở con hẻm đường Bùi Đình Túy.Đã khuya muộn như thế nhưng các nồi đậu hũ đầy ắp cứ hết sạch chỉ vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ. Khách tới liên tục nên bà Thôi bán chẳng bao giờ ngơi tay. Có đêm, càng về khuya mưa càng nặng hạt nhưng khách đến ăn vẫn không hề giảm. Nhiều bạn trẻ không chỉ ăn một chén mà khi nào cũng phải là “số nhiều”.Trung bình mỗi đêm bà Thôi bán được khoảng 150 phần, lời từ 400,000 – 500,000 đồng.TNO dẫn lời bạn Nguyễn Ngọc Thụy Uyên (22 tuổi, ở Bình Thạnh), một vị khách “ruột” của gánh đậu hũ này chia sẻ: “Một tuần mình đến đây ít nhất là 3 lần, mỗi lần phải ăn 2 chén mới đã thèm. Chẳng biết khi nào mà mình lại nghiện món đậu hũ của cô Thôi nữa, từ lúc sinh viên đến nay đã ra trường đi làm mình không biết đã ăn bao nhiêu chén rồi” (cười).Còn anh Nguyễn Chiến Thắng (23 tuổi, ở quận 12) hào hứng cho biết bởi rất “hảo” món này nên dù ở tận quận 12 và đường đi hơi vòng vèo nhưng dù mưa gió gì anh vẫn sẵn sàng “lặn lội” sang tận Bình Thạnh chỉ để ăn đậu hũ. “Món đậu hũ thì ở Sài Gòn này nhiều lắm, nhưng không hiểu sao mình chỉ thích ăn của cô Thôi, thạch ngon, vị nước dừa béo và đậu hũ có mùi thơm đặc trưng. Món ăn này không cầu kì, “sang chảnh” nhưng lại có gì đó không cưỡng lại được. Ngồi ăn vẫn được, đứng vẫn cứ xơi ngon lành.”TNO dẫn lời bà Thôi cho biết nhờ gánh đậu hũ này mà cuộc sống gai đình bà đỡ vất vả hơn trước và nuôi 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn, thỉnh thoảng chúng cũng hay ra phụ giúp mẹ. Bà cũng đang dự định và tích góp để thuê mặt bằng ở khu vực xung quanh đây bán cho tiện và có chỗ cho khách che mưa. “Sài Gòn vào mùa mưa rồi, mấy hôm nay đang bán thì thường xuyên gặp trời mưa nên khách vào ăn hơi bất tiện và không thoải mái lắm, thậm chí có người mặc áo mưa ngồi chịu ướt để ăn luôn”, bà Thôi kể.