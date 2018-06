80% Nhà Máy Hạt Điều Tạm Đóng Cửa

(Xem: 152)

Nhật Bản ước tính có hơn 2,6 triệu người tới Nhật Bản trong tháng 5/2018, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số du khách, nhiều nhất là khách từ Trung Quốc đại lục với khoảng 668.000 người, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là khách Nam Hàn với khoảng 640.000 người, tăng hơn 14%. Tổng số du khách từ tháng 1 tới tháng 5 là gần 13,2 triệu người, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng đạt mức kỷ lục tính trong khoảng thời gian này.