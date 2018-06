Công An CSVN Lùng Bắt Và Truy Tố Nhiều Người Biểu Tình

VIỆT NAM -- Công an CSVN vẫn tiếp tục truy lùng những người xuống đường biểu tình chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng, mà cụ thể là anh Nguyễn Văn Quang tại Thanh Hóa đã bị bắt và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, cũng như 4 người bị khởi tổ tại Sài Gòn theo bản tin hôm 19 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do (RFA).

Bản tin RFA cho biết thông tin về những vụ này như sau.

“Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thanh Hóa vào hôm 19 tháng 6 cho biết đã quyết định khởi tố anh Nguyễn Văn Quang với cáo buộc tội tàng trữ, tuyên truyền thông tin chống nhà nước Việt Nam.

“Theo Cơ quan An Ninh Điều tra Công an Thanh Hóa thì anh Nguyễn Văn Quang 31 tuổi, tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa thường xuyên sử dụng Facebook để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động người dân biểu tình. Đến ngày 12 tháng 6, anh Nguyễn Văn Quang bị công an Thanh Hóa bắt giữ để điều tra.

“Vào ngày 18 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng anh Nguyễn Văn Hóa với cáo buộc tội “ tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, kích động người dân biểu tình”.”

Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Các tội danh như ‘tuyên truyền chống nhà nước’, ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích công dân’, ‘âm mưu lật đổ chính quyền’… trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam luôn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và các nước dân chủ cho là mơ hồ, đi ngược lại các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.”

Trong khi đó, công an Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hôm thứ Ba 19 tháng 6 ra quyết định khởi tố thêm 4 người bị cho là gây rối, đập phá xe đặc chủng, xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) hôm Chủ Nhật 10 tháng 6.

“Truyền thông trong nước vào ngày 19 tháng 6 nêu rõ danh tính của 4 thanh niên gồm Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi (Bắc Giang), Nguyễn Huỳnh Đức, 18 tuổi (Sóc Trăng), Bùi Văn Tiến, 17 tuổi (Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền, 21 tuổi (Huế). Cả 4 người này đều bị khởi tố theo tội cố ý làm hư hỏng tài sản tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.”

Bản tin RFA còn cho biết thêm rằng, “Trước đó theo tin từ cơ quan An ninh điều tra công an TP.HCM, có 1 đối tượng đã bị khởi tố vì tội phá rối an ninh, 310 người bị xử lý, trong đó có 7 người bị tạm giữ hình sự.”