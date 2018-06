Biểu Tình Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Chống VC Bán Nước, Phản Đối Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Về Dự Luật Đặc Khu

Biểu tình chống VC.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm ngày 14 tháng 6 năm 2018, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ đã tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình để yểm trợ cho đồng bào quốc nội đã rầm rộ xuống đường biểu tình tuần hành để phản đối nhà cầm quyền cộng sản về dự luật Đặc Khu nhằm bán đứng 3 khu vực trọng yếu đó là: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho Tàu cộng, mặc dù trong ngày làm việc nhưng số đồng hương tham dự rất đông, đoàn người biểu tình phát xuất từ Tượng Đài Đức Thánh Trần, dẫn đầu có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phát Bùi, ôn Phan Tấn Ngưu, ông Lê Quang Dật, Ngô Thiện Đức và một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể đi dọc theo đại lộ Bolsa đến Bushar quẹo lại đến khu parking trước Trung Tâm Thúy Nga Paris, đoàn người dừng lại đó hô to những khẩu hiệu “Đả đảo Trung Tâm Thúy Nga Paris tiếp tay cộng sản.. .”Sau đó trở về Tượng Đài Đức Thánh Trần và giải tán tại đây.Được biết những cuộc biểu tình phản đối đã rầm rộ xãy ra trong nước cũng như cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp năm châu. Trước hiện tình lâm nguy của đất nước Việt Nam hiện nay, nhiều nơi có đông đồng bào Việt Nam sinh sống đã liên tục tổ chức biểu tình.Tại Tiểu Bang California mở đầu với cuộc biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Franciso với cả ngàn người từ Nam, Bắc Cali vào sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6, 2018.Tại Nam California Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, đã tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 6, 2018 hàng trăm đồng hương Việt Nam đã tập trung trước Đền thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa để biểu tình bày tỏ thái độ căm phẫn trước âm mưu đen tối của nhà cầm quyền Cộng sản và Quốc Hội bù nhìn bán đứng đất nước cho Tàu Cộng.Sang ngày Chủ Nhật vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại khu thương mại đối diện với Thương Xá Phước Lộc Thọ, Thành Phố Westminster một cuộc biểu tình tuần hành do Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Nam Cali một số các hội đoàn đoàn thể tổ chức đấu tranh chính trị, các cơ quan truyền thông với hàng trăm người tham dự.Tiếp theo Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện và phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về Dự luật Đặc Khu, vào tối Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6, 2018 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. 1st Santa Ana.Đêm thắp nến cầu nguyện có sự tham gia của các đoàn thể trẻ như: Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Ban Liên Lạc các Hội Đoàn Trẻ, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Đại diện Tổng Hội Sinh Viên, Phong Trào Hưng Ca, một số huynh trưởng Hướng Đạo .. .Đêm Thắp Nến Hát Cho Đồng Bào Tôi do: Ban Hùng Ca Quê Hương, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm phối hợp cùng Đài Việt Mỹ Television, hệ thống Báo Việt Mỹ tổ chức Đêm Văn Nghệ với chủ đề Đêm Thắp Nến “Hát Cho Đồng Bào Tôi.”Vào lúc 7: 00 tối Thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Báo Việt Mỹ.Liên tục những cuộc biểu tình, cầu nguyện thắp nến sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Chùa Bảo Quang và cuộc biểu tình do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai sẽ diễn ra vào lúc 5: 00 chiều Thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần.Như qúy đồng hương đã biết,Vì tình hình cấp bách nhằm yểm trợ những cuộc xuống đường của người dân trong nước chống lại Luật Đặc Khu bán nước và Luật An Ninh Mạng nhằm bịt miệng người dân của chính quyền cộng sản Việt Nam, Chúng ta không thể trực tiếp xuống đường cùng với đồng bào trong nước, nhưng chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau của họ trước sự đàn áp dã man của đám côn đồ và công an cộng sản. Máu đã đổ trên từng nẻo đường quê hương. Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia những cuộc biểu tình, những đêm thắp nến cầu nguyện để yểm trợ cho đồng bào quốc nội và cũng để cho đồng bào quốc nội biết rằng chúng ta luôn bên họ và yểm trợ tinh thần cho họ. Nếu chúng ta không có hành động gì ngày hôm nay, mai sau này khi đất nước rơi vào tay Trung cộng, chúng ta sẽ nói gì với con cháu chúng ta?Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, các tổ chức đấu tranh chính trị, các hội đoàn đoàn thể các cộng đồng sẽ có những cuộc biểu tình liên tục, xin qúy đồng hương thường xuyên theo dõi trên các hệ thống truyền thông để kịp biết rỏ những tin tức cần thiết trong những ngày tháng tới.