Westminster Ra Nghị Quyết Phản Đối CSVN Đàn Áp Nhân Quyền và Tự Do Ngôn Luận

Westminster (Bình Sa)- - Trong phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố Westminster vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2018 gồm có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, cùng các Nghị Viên, Sergio Contreras, Kimberly Hồ.Sau phần nghi thức khai mạc, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã cho biết, ông và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp có đưa ra một bản Nghị Quyết Phản Đối Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Đàn Áp Nhân Quyền và Tự Do Ngôn Luận.Trong phần trình bày Thị trưởng Trí Tạ cho biết: "Trong những ngày qua, rất nhiều cuộc biểu tình lên đến cả triệu người đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Việt Nam để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra dự luật sang nhượng ba đặc khu kinh tế cho nước ngoài, và không ai khác hơn là Tàu Cộng trong vòng 99 năm. Đây là lần biểu tình lớn nhất trong 43 năm qua. Tại hải ngoại, tập thể người Việt cũng xuống đường tuần hành để đồng hành với đồng bào trong nước. Lý do mà tôi và Phó thị trưởng Tyler Diệp đưa ra nghị quyết này trước Hội Đồng Thành Phố vì chúng tôi muốn thành phố có thái độ chính thức phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về dự luật này."Phó thị trưởng Tyler Diệp phát biểu: "Thành phố Westminster có truyền thống cùng cộng đồng lên tiếng phản đối chính sách độc tài của nhà cầm quyền Việt Nam và nghị quyết này sẽ giúp đồng bào trong nước hiểu được là tập thể người Việt tại hải ngoại đang ủng hộ họ chống lại luật đặc khu và an ninh mạng."- Xét rằng, Đảng Cộng Sản Việt Nam từ trước đến nay đã luôn đàn áp người dân Việt Nam và ngăn cấm quyền tự do bày tỏ- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới vừa đưa ra hai dự luật để giới hạn nhân quyền của người dân Việt Nam.- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang xem xét dự luật đặc khu cho thuê đất trong vòng 99 năm, để nước ngoài sở hữu ba địa điểm tại Việt Nam được gọi là Đặc Khu Kinh Tế đó la:ø Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, cả ba đều dọc bờ biển, đó là những địa điểm chiến lược trọng yếu của tổ quốc.- Xét rằng, nhà cầm quyền Trung Cộng luôn tìm cách bành trướng thế lực tại Biển Đông, và -Xét rằng, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố trên toàn cõi Việt Nam, phản đối nhà cầm quyền đã dự định sang nhượng cho Trung Cộng đặc quyền tại ba đặc khu trên để từ đó đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam, và- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa ra và thông qua luật an ninh mạng để ngăn cấm quyền tự do diễn đạt của người dân, và -Xét rằng, luật an ninh mạng là sự vi phạm của các tiêu chuẩn quốc tế, và -Xét rằng, luật an ninh mạng sẽ ngăn cản sự đầu tư về công nghệ thông tin và làm giảm tổng sản lượng của Việt Nam, và -Xét rằng, với những lý do trên, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố phản đối hai điều luật này vì chúng đã tước đi nhân quyền của người Việt Nam.Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố thúc giục nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bỏ dự luật đặc khu 99 năm.Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố thúc giục nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn an ninh mạng của quốc tế và giảm kiểm duyệt nội dung mạng.Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố sẽ gửi kèm lá thư với nghị quyết này khi đã được thông qua cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.Thư Ký Thành Phố sẽ chứng nhận nội dung và sự chuẩn thuận.Sau khi trình bày, Hội Đồng Thành Phố đã thông qua với số phiếu thuận là 4-0.