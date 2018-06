Luật Sư Đài Nhận Giải Nhân Quyền 2017

Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận giải Nhân Quyền 2017... theo hai bản tin từ RFA và BBC.Bản tin RFA ghi rằng tù nhân chính trị, luật sư Nguyễn Văn Đài, người bị Việt Nam trục xuất sang Đức hồi tuần trước, vào ngày 13 tháng 6 đến nhận giải thưởng Nhân Quyền 2017 của Liên Đoàn Thẩm Phán Đức dành cho khi ông đang còn trong nhà tù Việt Nam.Buổi trao giải được tiến hành tại trụ sở của Liên Đoàn Thẩm Phán Đức ở Berlin. Ông phó chủ tịch Liên Đoàn Thẩm Phán Đức và Chủ tịch Ủy Ban Quyền Con Người của Quốc Hội Đức trao giải cho Luật sư Nguyễn Văn Đài.Vào tháng tư năm ngoái, giải thưởng được công bố tuy nhiên lúc bấy giờ luật sư Nguyễn Văn Đài đang bị giam tù tại Việt Nam. Giải thưởng Nhân quyền của Liên Đoàn Thẩm Phán Đức được lập ra để vinh danh những thẩm phán, công tố viên, luật sư, người hành nghề luật trong tình cảnh khó khăn, bị đàn áp; và có đóng góp cho việc thực thi quyền con người.Ngay sau lễ trao giải, luật sư Nguyễn Văn Đài trả lời báo giới cũng như người tham dự.RFA ghi lời Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết có một số tín hiệu từ phía nhà tù khiến ông thấy về việc trả tự do cho ông rất gần; tuy nhiên mãi đến chiều ngày 7 tháng 6 chính vợ ông báo thì mới biết quyết định được tự do.Một yêu cầu mà ông hiểu được từ nhắn gửi mà phía Việt Nam đưa ra là khi sang Đức nên chỉ lo cuộc sống thôi chứ đừng tiếp tục đấu tranh nữa.Trả lời câu hỏi có những tổ chức nào đấu tranh cho việc trả tự do cho ông không, thì Luật sư Đài nêu ra hai tổ chức là Liên Đoàn Thẩm Phán Đức và VETO-Mạng Lưới Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền .Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho biết việc sang Đức được đại sứ quán Đức ở Hà Nội và VETO quán xuyến.LS Đài từng là thành viên của Đoàn Luật Sư Hà Nội trước khi bị bắt lần đầu vào năm 2007. Tuy nhiên do sức ép của cơ quan chức năng thì Đoàn Luật Sư Hà Nội tước thẻ hành nghề luật sư của ông; ông không hề nhận được sự giúp đỡ gì từ tổ chức mà ông đăng ký hành nghề.LS Đài nêu ra một trường hợp tương tự là của LS Võ Văn Đôn do đòi hỏi cho quyền lợi của người dân cũng bị tước thẻ và Liên Đoàn LS VN không chấp nhận khiếu nại.LS Đài cho biết trước mắt cần thời gian tìm hiểu, suy nghĩ sau thời gian 2 năm rưỡi sống trong nhà tù. Việc cộng tác với các tổ chức nhân quyền như VETO để đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam là công tác xuyên suốt cả cuộc đời ông.Đối với thực tế những tù chính trị trong nước sau khi bị trục xuất ra nước ngoài thì ngưng đấu tranh; LS Đài cho rằng ông tin vào bản thân ông cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức thì ông có thể tiếp tục công cuộc đấu tranh.Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt lần thứ hai vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Tuy nhiên sau đó, cơ quan chức năng chuyển thành cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền’.Ông và người cộng sự Lê Thu Hà bị đưa ra tòa vào ngày 5 tháng 4 năm 2018 cùng với 4 cựu tù chính trị là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ hay là cựu thành viên của tổ chức này. Tòa tuyên Luật sư Nguyễn Văn Đài 15 năm tù và 5 năm quản chế. Tất cả 6 người bị tuyên tổng cộng 66 năm tù.Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà không kháng án; tuy nhiên bốn người còn lại vẫn bị y án trong phiên phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6 vừa qua.Theo Wikipedia, giải thưởng này đã bị nhà nước CSVN ngăn cản hồi năm 2017:“Tuy đang bị Việt Nam khởi tố, tạm giam, ông Đài được tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải Nhân quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Đức vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, bà Vũ Minh Khánh, vợ của ông Đài đã bị chặn tại sân bay Nội Bài với lý do "bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội" khi định bay sang Weimar để nhận giải thay chồng.”