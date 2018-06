Biểu Tình: Dân Thắng, Đảng Thua

Vi AnhCSVN bán nước, buôn dân. CSVN dự định hợp thức hoá hành động trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa ấy bằng luật pháp. Bộ chánh trị Đảng CS đưa cho cái gọi là quốc hội đảng cử dân bầu của CS thông qua một dự luật cho mướn 99 năm ba đặc khu kinh tế - hành chính biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là ba khu vực hiểm yếu về an ninh quốc phòng của dất nước VN thành đặc khu chiến lược của TC. Dự luật còn giảm thuế rất nhiều cho TQ mướn và cho người TQ qua đặc khu không cần visa chiếu khán nhập cảnh của VN. Từ hình thức đến nội dung dự luật này cho thấy Đảng CSVN nhượng địa cho TQ làm tô giới 99 năm như Nhà Mãn Thanh cai trị TQ nhượng địa Hong Kong cho quân Anh làm tô giới 99 năm.Nên tinh thần bất khuất, tinh thần quốc gia dân tộc VN, truyền thống chống Cộng sản của dân tộc Việt vùng lên. Người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại không ngồi than nước mất nhà tan, không ngồi chờ Mỹ, chờ thế giới giúp. Mà người dân Việt suốt từ Bắc, qua Trung, chí Nam, ra hải ngoại Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu đứng lên biểu tình chống CSVN để bảo vệ quê cha đất tổ yêu dấu của mình. Chỉ trong mấy ngày thôi người dân Việt dùng vũ khí hiện đại tin học vận động, liên kết phát động một chuỗi biểu tình mạnh mẽ như triều dâng thác đổ trong cũng như ngoài nước.Tổng hợp thời sự chánh cho biết, có rất nhiều tập thể, nhiều địa điểm biểu tình ở khắp nước vào ngày 10/6. Ở Sài Gòn chỉ một công ty ở Bình Chánh, ngoại ô của Saigon khi xưa, bây giờ nhơn cơ hội này có tới 90.000 nam nữ công nhân VN yêu nước tràn ra đường biểu tình chống CSVN bán nước cho Tàu Cộng. Có đồng bào bị CS đánh nhưng không sợ, trái lại biến cái đau thành quyết tâm hành động. Như Anh Huỳnh Tấn Tuyên một Phật tử thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở Vũng Tàu cho đài ACTD biết qua điện thoại: “Nó bắt tôi lên xe, 6 thằng nó bắt tôi lên xe ở đường Lê Duẩn đó. 5, 6 thằng nó đánh đập tôi. Nhưng vì nó bắt thêm mấy người nữa nên tôi có cơ hội đạp cửa sau tôi vọt xuống. Nó đánh tôi gãy hai ba cái răng, đổ máu nhiều lắm.” Anh Tuyên vẫn tiếp tục biểu tình khoảng 20 phút nữa rồi phải đi về vì máu chảy qúa nhiều. Theo Facebooker Dương Đại Triều Lâm, đến khoảng 4 giờ chiều vẫn còn một nhóm khoảng 100 người biểu tình bị cô lập tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn.Ở Miền Trung đất cày lên sỏi đá, cá bị chết trắng bờ, biển bị ô nhiễm suốt 4 tỉnh vì quân Tàu của Formosa xả chất thải độc. Nhưng đồng bào vẫn biểu tình chống CS bán nước. Tin RFA, biểu tình nổ ra ở thành phố biển Nha Trang, Phan Rí và Nghệ An. Theo anh Bảo Vinh, một người biểu tình tại Nha Trang, mang theo cờ và khẩu hiệu tập trung tại Quảng trường 2/4 Trần Phú rồi đi tới Yersin, tới Mã Vòng đường 23 Tháng Mười giáp ranh với Lê Hồng Phong. Giáo dân tại Nghệ An cũng tham gia biểu tình rất đông. Đà Nẵng, biểu tình diễn ra lúc gần 10 giờ sáng, với lực lượng an ninh bố trí dày đặc khắp mọi nơi.Ở Hà nội đất của cố đô Thăng Long nơi tiền nhân người Việt mang gươm đi mở nước lập thành dãy giang sơn gấm vóc để lại cho hậu duệ như bây giờ, đồng bào Hà nội và các tỉnh lân cận biểu tình lớn cả nhiều ngàn người. Tin VOA cho biết từ 8 giờ sáng người biểu tình đã xuất hiện Hà Nội. Riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm, có đến vài ngàn người tham gia.Ở Việt Nam hải ngoại người Việt liên kết ba vùng Bắc Mỹ, Tây Âu và Á và Úc Châu cùng đứng lên biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng, tại một số thành phố lớn từ ngày 8/6 đến ngày 10/6. Như ở California, Mỹ, ở Đài Loan, Nhật Bản để đồng hành với đồng bào trong nước nhà VN. Ở Cali nơi có một cộng đồng người Việt đông nhứt ở hải ngoại chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước, tin Việt Báo cho biết, “trưa ngày thứ Sáu 8/6/18 trên 300 người Việt từ nhiều thành phố ở hai miền nam và bắc California đã đến trước Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco biểu tình phản đối cộng sản Việt Nam.” Có người và đoàn thể đi cả ngàn dặm đến cùng đồng bào bày tỏ nỗi căm hờn CSVN bán nước cho quân Tàu Cộng.CSVN lo sợ. Nguyễn phú Trọng Tổng Bí Thư Đảng CSVN dù liệt lão, liệt dương cũng ráng qua để mở cuộc họp hoả tốc vào khuya 8/6 với Thường vụ Quốc Hội CSVN do Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân ở tuổi hồi xuân, âm dư mà dương thiếu nên ẩn ức ngậm miệng ăn tiền. Ngay sau đó Văn phòng chính phủ công bố thượng khẩn sẽ cho lùi lại việc thông qua dự này sang kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV “để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.”Chuỗi biểu tình toàn quốc ở nước nhà và các cộng đồng lớn ở hải ngoại, cho thấy một số nét nổi bật của nguòi dân Việt. Dù ở đâu người Việt chánh trục cũng đồng tâm nhứt trí chống TC và Việt Cộng. Chưa chống CS được bằng chiến tranh võ trang thì chống CS bằng chiến tranh chánh trị. Vì ở trong nước CS khống chế dân bằng quân đội, công an và độc tài đảng trị toàn diện. Và ở hải ngoại các nước lớn nơi người Việt định cư có bang giao và giao thương vớí TC và VC. Theo tập tục ngoại giao quộc tế, chánh quyền sở tại không cho công dân chống quốc gia có bang giao với nước mình bằng phương tiện võ trang.Nên người Việt hải ngoại biểu tình và đấu tranh bằng chiến tranh chánh trị bằng truyền thông đại chúng hợp pháp và bằng quốc vận và biểu tình. Ơ Á, Âu, Mỹ, Úc bất cứ nơi nào, lúc nào lãnh đạo CSVN ló mặt ra thì người Việt hải ngoại biểu tình chống chúng phải vào cửa hậu ra cửa hông. Và là như thế cả 43 năm rồi và còn làm nữa.Trường kỳ chống CS độc tài đảng trị toàn diện, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, cho đồng bào trong nước và tự do tôn giáo cho các tôn giao ở nước nhà VN.Biểu tình là một phương tiện khá hữu hiệu trong tay của người dân Việt trong chiến tranh chánh trị. Nếu hiểu biểu tình là hành động thường dùng để bày tỏ sự phản đối, đòi hỏi, yêu sách của nhiều người, thì biểu tình là phong trào nhân dân đấu tranh chống VC mà người dân Việt trong ngoài nước đều làm, làm mạnh suốt 43 năm qua và con làm nữa đến khi chế độ CS bi lật đổ. Nêu đời chúng ta chưa thành thì có con chúng ta, con chúng ta chưa thành thì có cháu chúng ta như chí sĩ Phân Bội Châu chống Thực dân Pháp.Người Việt trong nước, cuộc sống vật chất khó khăn, tinh thần bị áp bức nên bắt đầu biểu tình đấu tranh cho quyền lợi vất chất, sát sườn, cái nhà, miếng đất, đồng lương, việc làm. Người Việt ngoài nước cuộc sống vật chất đầy đủ, tự do, dân chủ đầy đủ nên biểu tình đấu tranh cho quyền lợi tinh thần, tự do, dân chủ, nhân quyền VN là hủy thể của độc tài CS, để giúp, yểm trợ cho đồng bào trong nước bị CS kềm kẹp không làm được như người Việt ở hải ngoại.Trong nước CS Hà nội trên thực tế cấm biểu tình bằng việc qui định điều kiện ngặt nghèo khắc khe không bao giờ có thể hội đủ điều kiên để xin phép biểu tình. Nên người dân phải biểu tình bằng hình thức thích hợp với điều kiện khó khăn: khiếu kiện tập thể, tọa kháng chờ giải quyết, đình công, lãng công tại chỗ, biểu tình bằng cầu nguyện và biểu tình không xin phép, chấp nhận bị trấn áp.Ngoài nước tại các quốc gia có cộng đồng người Việt hải ngoại định cư, biểu tình là quyền hiến định, biểu tình dễ dàng hơn, nên thường tập trung, biểu tình đông đảo và công khai và có những biện pháp khéo léo loại những bóng dáng của những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma CS, đón gió trở cờ phá đám.Có người nói biểu tình hoài mấy chục năm rồi, mà chẳng đến đâu. Nếu bình tâm xét thì thấy những cuộc biểu tình trong nước đã giúp chẳng những cho đồng bào hết sợ CS mà còn khinh thường CS, coi CS là đám tham quan ô lại, kẻ buôn dân bán nước, đày tớ, gia nô của TC. Đó là bước đầu chiến thắng của cuộc chiến tranh chánh trị. Chiến thắng của chiến tranh chánh trị đến chậm hơn chiến tranh quân sự, nhưng giá trị bền vững và toàn diện. Cách đây 10 năm thôi,đồng bào chúng ta trong nước không có tự do, dân chủ, như bây giờ. Không có chuyện dân chúng biểu tình, Đảng Nhà Nước CSVN lùi bước như bây giờ, trước khí thế của chiến dịch biểu tình hàng loạt chống CS bán nước như mới đây./.(VA)