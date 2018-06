Một số nhà tu hành và người dân đã ngồi toạ kháng tại đường Lê Duẩn. Ảnh Phuong Le/Dân Làm Báo



Biểu Tình Toàn Quốc

Chống Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng



Có thể đã tới hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình tại nhiều tỉnh thành để chống bán nước cho Trung Quốc qua hình thức cho thuê 3 đặc khu 99 năm, cùng lúc phản đối dự luật an ninh mạng siết tất cả các quyền còn lại của người dân trong việc tìm đọc thông tin mạng.



Sôi nổi nhất là biểu tình tại Sài Gòn, khi người dân bước vào nhiều cuộc biểu tình tại nhiều quận Sài Gòn.





Nhưng đông nhất có lẽ là cuộc biểu tình của "Công nhân công ty Pouyuen VietNam đình công biểu tình phản đối dự luật “Đặc khu”..." theo tường trình của nhà báo tự do JB. Nguyễn Hữu Vinh viết trên RFA.

Công nhân công ty Pouyuen VietNam tại khu Công nghiệp Tân Tạo biểu tình vào ngày 9/6/2018 (Photo: Courtesy JB Nguyễn Hữu Vinh/RFA)

Bản tin này viết:

"Trưa nay, 09/06/2018, hàng chục ngàn công nhân Công ty Pouyuen VietNam tại khu Công nghiệp Tân Tạo đã đồng loạt đình công và biểu tình phản đối dự luật bán nước cho Trung Cộng. Khoảng 50.000 công nhân đã đình công, hô vang khẩu hiệu phản đối bán nước với Luật Đặc khu.

Hoảng hốt trước sự phản ứng mạnh mẽ của công nhân tại đây (hiện Công ty này có khoảng 100.000 công nhân đang làm việc), nhà cầm quyền CSVN đã huy động lực lượng đến hiện trường hết sức đông đảo. Tất cả nhân viên văn phòng bị nhốt lại không cho ra ngoài.

Người biểu tình đã nghe có những tiếng súng nổ, chưa rõ mục đích và thương vong.

Công nhân đình công và biểu tình cho biết họ quyết tâm phản đối dự luật bán nước cho Trung Cộng. Chính những người công nhân tại đây đã hiểu rất rõ về thân phận người làm thuê và nhất là sự nhục nhằn của công nhân làm thuê cho các doanh nghiệp từ Trung Cộng cũng như những gì đã xảy ra đối với họ."

Bản tin BBC cho biết "Việt Nam: Biểu tình rộng khắp tại nhiều tỉnh thành"...

BBC viết:

"Tại nhiều thành phố trên khắp Việt Nam, hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu Kinh tế

Từ khoàng 8 giờ 30 sáng, vài ngàn người tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội. Khoảng 40 người bị bắt

Tại Sài Gòn, biểu tình bùng nổ tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ, bên ngoài Đại Sứ Quán Mỹ

Giáo dân ở các giáo xứ tại Nghệ An cũng rầm rộ xuống đường.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội từ hôm 8/06 khuyến cáo các công dân Nhật tránh ra đường vào sáng 10/6 vì có biểu tình"...

Trên FB Mạnh Kim viết:

"Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện chính trị quần chúng chấn động toàn quốc. Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương… đều đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”. Đây mới thật sự là ngày “thống nhất đất nước” và ngày mà người dân thật sự được “giải phóng” bằng sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não hàng chục năm. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang “Đả đảo bọn bán nước”, “Đả đảo cộng sản bán nước”, “Đả đảo Việt gian”. Lần đầu tiên, người dân đã đàng hoàng và đầy dũng khí gọi đích danh những kẻ rắp tâm luồn cúi ngoại bang và manh nha đưa voi về dày mả tổ. Đây sẽ là ngày mà chế độ nhận ra một thực tế: họ bị mất niềm tin nhiều như thế nào. Họ cũng phải thừa nhận một “thách thức” mà họ vĩnh viễn không bao giờ đạt được: “Bán nước” không dễ chút nào. Xin cám ơn tất cả cô bác và anh chị đã xuống đường ngày hôm nay. Xin cám ơn những giọt mồ hôi, và cả máu, đã đổ xuống ngày hôm nay. Xin nghiêng mình cám ơn tất cả!"

Photo Dân Làm Báo



Bản tin Dân Làm Báo viết:

...Tại Giáo xứ Vĩnh Hoà thuộc Giáo phận Vinh, từ sáng sớm bà con đã cầm các biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền dâng đất cho Tàu cộng. Hàng người người bao gồm mọi thành phần tuổi tác đã tuần hành qua các ngã đường và cất cao tiếng hát Trả Lại Cho Dân cũng như hô vang những khẩu hiệu "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam - Cho Trung Quốc thuê nước là bán nước", "Luật đặc khu hành mục đích là để bán đất cho Trung Quốc"...

Tại Nha Trang, quê hương của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người bị tuyên án 10 năm tù vì đứng lên chống lại hiểm họa Tàu cộng và cũng là nơi đặc khu Bắc Vân Phong được lập ra để giao cho giặc ngoại bang, người dân đỗ xuống con đường Trần Phú dọc theo ven biển. Hàng ngàn người như con nước dâng tràn, tay trong tay biểu ngữ phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng. Khẩu hiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ "Phản đối đặc khu", "Đả đảo luật an ninh mạng", "Đả đảo Tàu cộng xâm lược" được hô vang theo dòng người. Trước lòng yêu nước và khí thế dũng mãnh của người dân phố biển, lực lượng côn an, côn đồ dày đặc ở Quảng trường Mùng Hai tháng Tư đã phải bó tay thất thủ....

Tại đường Lê Duẩn (đối diện LSQ Hoa Kỳ), quận 1, SG, khoảng 500-600 người dân cũng đã xuống đường biểu tình từ lúc 8h sáng. Người dân mang nhiều băng rôn, khẩu hiệu nội dung phản đối Luật Đặc Khu. Cuộc biểu tình vừa nổ ra đã bị đàn áp. Một trong những người tham gia biểu tình cho hay, công an nhằm vào những người còn rất trẻ để đánh đập và cướp băng rôn, nhưng những bạn trẻ này vẫn tiếp tục giơ cao biểu ngữ bất chấp bị đàn áp....

xem tin chi tiết ở:

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Khoa viết trên Báo Tiếng Dân:

...Hôm nay cuộc biểu tình đã nổ ra hầu hết các thành phố lớn cả nước. Đây là cuộc chiến điển hình giữa độc tài và dân chủ, giữa kẻ bán nước và người yêu nước, giữa tiểu nhân nham hiểm và quân tử không vũ khí tự vệ.

Theo quan sát của tôi, đây là cuộc biểu tình mà CSVN đã huy động tối đa lực lượng công an mà họ có trong tay. Công an ở các tỉnh nhỏ được tăng cường cho các thành phố lớn như Hà Nội Nha Ttrang, tpHCM. Số lượng công anchìm (nhưng rất dễ nhận ra) đông không kém lực lượng mặc sắc phục. TNXP vẫn làm công việc tay sai của CA.

Ở chiều ngược lại, đây là cuộc biểu tình đông nhất trong lịch sử biểu tình chống nhà cầm quyền VN, có rất nhiều gương mặt mới, quy tụ đủ các thành phần trong xã hội. Mặc dù không hội đoàn, không có thủ lãnh đứng ra dẫn dắt nhưng cuộc biểu tình đã tạo nên sức mạnh mà chưa bao giờ có được trong các cuộc biểu tinh trươc đó. Chính vì vậy mà cho đến 11g ngày 10/06/2018, CA có vẻ khá kiềm chế.

Có vài việc tấn công người biểu tình đến đổ máu và bắt người được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đề phòng CACS có thể chơi trò bẩn, ném đá dấu tay để tạo cớ đàn áp biểu tình trong những giờ còn lại. Giang hồ có thể được sử dụng để thẳng tay đánh đập người biểu tình như CA vẫn thường dùng trong các lần trước...

