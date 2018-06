Thế Trận Quyết Liệt



Nguyễn Lộc Yên









Cả tuần lễ qua, những người có tâm huyết thiết tha với Tổ quốc và Đồng bào, dù ở trong nước hay hải ngoại đều ưu tư trước âm mưu của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) muốn dâng hiến 3 nơi trọng yếu của Tổ quốc làm nhượng địa cho giặc Tàu, thay vì gọi nhượng địa, CSVN lại gọi một từ êm ái “Đặc khu kinh tế”, đấy là: Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở Miền Bắc; Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa, ở miền Trung; và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang ở miền Nam. Quân Tàu làm chủ 3 vùng đất trọng yếu này sẽ khống chế cả nước Việt Nam và toàn biển Đông dễ dàng.

Vì sao quân Tàu cần dùng 3 nơi nhượng địa chiến lược này? Vân Đồn gần nước Tàu sẽ đưa người Tàu qua ở đấy dễ dàng và đông đảo, Vân Đồn là một ấn tích lịch sử, vào ngày 11 tháng Giêng Mậu Tý (1288) Trần Khánh Dư phục quân tại bến Vân Đồn, chờ quân Ô Mã Nhi mở đường qua khỏi, ông xua quân tấn công vào quân lương của Trương Văn Hổ đi sau, quân nhà Trần đại thắng thu hết khí giới và lương thực giặc Nguyên (Tàu), quân Nguyên bị hoảng hốt. Từ đó, quân ta đại thắng quân Nguyên lần thứ ba, quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Thứ đến tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa có quốc lộ 26 từ Khánh Hòa đi Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên; đường 723 từ Nha Trang đi Đà Lạt, cả hai nơi này nối liền với Đăk Nông tại Tây Nguyên mà quân Tàu đã ở đấy dưới dạng khai thác Bô xít, khi xảy ra chiến tranh thì quân Tàu ở hai nơi Vân Phong và Đăk Nông sẽ hiệp đồng tác chiến làm chủ tình hình dễ dàng, ngoài ra Vân Phong và hải cảng Cam Ranh đều thuộc tỉnh Khánh Hòa, mà Cam Ranh là một trong 3 hải cảng lớn và tốt nhất thế giới: Cam Ranh ở Việt Nam, San Francisco ở Mỹ và Rio de Janeiro ở Brasil, ai làm chủ vịnh Cam Ranh có thể khống chế toàn biển Đông. Sau cùng, giặc Tàu đóng quân ở Phú Quốc là cứ địa cuối cùng của nước Việt Nam, nơi đây là địa bàn để củng cố phục quốc khi ở thế yếu, năm 1782, Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long) bị thua quân Tây Sơn, phải chạy ra đảo Phú Quốc để củng cố lực lượng, năm 1783, Nguyễn Huệ đem quân đánh tan tác quân Nguyễn Ánh, Nguyễn Ánh mang tàn quân chạy ra đảo Phú Quốc lần nữa, dùng nơi này để chuẩn bị phục quốc.



CSVN quỷ quyệt cho Quốc hội bỏ phiếu tán thành 3 “Đặc khu kinh tế”: Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc là 3 nhượng địa cho Tàu cộng, rõ ràng Bộ chính trị dưới sự điều khiển của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Quốc hội thông qua để mị dân! Thế nên, bà Ngân là Chủ tịch Quốc hội đã thú thật là Quốc hội chỉ có quyền bấm nút theo ý đảng mà thôi! Sư thật, 3 nơi nhượng địa này, Nguyễn Phú Trọng đã nhận lệnh từ thiên triều Bắc Kinh, Trọng đã bảo Đinh Thế Huynh ký “Thông báo” từ ngày 22-3-2017.

Phải chăng 3 vùng nhượng địa này là làm theo “Mật ước Thành Đô” họp tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, giữa nhà cầm quyền CSVN và Trung cộng, đã có lời đồn rằng hai bên thỏa thuận vào năm 2020, nước Việt Nam sẽ là tỉnh Quảng Nam của Trung cộng?!

Đây có phải “Thành Đô” giao phó?

“Nhập Trung” buồn cờ đỏ sáu sao

Than ôi, nước mất nghẹn ngào!

Sao đành nô lệ, Đồng bào tóc tang?!!!

I- Thế trận quyết liệt hiện nay tại Việt Nam: Giặc Tàu chiếm đóng trái phép nhiều nơi trên cương thổ Việt Nam: Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Bô Xít Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, lập phố Tàu ở Bình Dương, World Shine Hải Vân...

Hiện nay, giặc Tàu tiến đến làm chủ 3 nhượng địa: Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc thì rõ ràng nước nhà đang nguy ngập, toàn dân phải đấu tranh quyết liệt mới cứu nguy được Tổ quốc. Lịch sử đã ghi rằng vào năm 1286, quân Nguyên đóng ở Đông Bộ Đầu, Hưng Đạo Vương thủ quân ở bờ Nam, vua Trần Nhân Tông muốn tạm hoà để củng cố quân ngũ nên tìm người gan dạ và nói năng khôn khéo làm sứ giả đến trại giặc, Trần Khắc Chung (1) xin đi. Ô Mã Nhi nói: “Quốc Vương ngươi vô lễ, sai người thích chữ ‘Sát Thát’ (giết giặc Mông Cổ), khinh nhờn thiên binh, lỗi ấy to lắm. Đại quân ta từ xa tới, nước ngươi sao không quay giáo đến hội kiến, lại còn chống lệnh. Càng bọ ngựa cản bánh xe liệu sẽ ra sao?” Khắc Chung đáp: “Người ta nói thú cùng thì chống lại, chim cùng thì mổ lại, huống chi là người”.



Hiện nay, nước nhà đang nguy ngập. liệu rằng toàn dân Việt có đồng lòng cứu quốc hay không? Thế trận đang quyết liệt, chế độ CSVN bán nước thì nước mất, CSVN cũng tiêu tan, vậy sau đó ai sẽ làm chủ vận mệnh đất nước Việt Nam? Câu trả lời là toàn dân Việt Nam nếu toàn dân kiên cường chống cả thù trong lẫn giặc ngoài. Nếu người Việt lơ là trước vận nước gian nguy này thì giặc Tàu sẽ làm chủ đất nước Việt từ nam chí bắc trong nay mai như “Mật ước Thành Đô” mà cộng sản Việt/Tàu đã ngấm ngầm hứa hẹn?!

- Thế trận quyết liệt hiện nay tại Biển Đông: Bản tin tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore của RFI (2) và BBC (3) vào ngày 2-6-2018: Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đã cảnh cáo hành động của Trung cộng: “Chúng tôi đã cảnh báo Bắc Kinh là sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội trong những năm sắp tới. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, nếu Trung Quốc chọn lựa hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả các nước, trong khu vực năng động này. Việc quân sự hóa Biển Đông cũng trái ngược hẳn với những cam kết công khai của chủ tịch Tập Cận Bình, ngay tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào năm 2015. Vì những lý do đó, tuần trước Hoa Kỳ đã rút lại lời mời hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2018. Ngoài ra, vào ngày 4-6-2018, Mỹ đã điều hai máy bay ném bom hạng nặng B-52, bay sát trên quần đảo Trường Sa cách khoảng 20 hải lý. Tướng Mattis còn thẳng thắn: “Quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều hậu quả lớn hơn.”





Người viết nghĩ rằng 4 cường quốc: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, đã/đang liên minh để trừ khử Trung cộng hung hăng độc chiếm biển Đông và Trung cộng đã va chạm đến quyền lợi các quốc gia này. Thế nhưng, không chỉ có tứ cường: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ mà hôm Chủ Nhật ngày 3-6-2018, tại “Đối thoại Shangri-La”, Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly khẳng định: “Chúng tôi thực hiện quyền tự do hàng hải của chúng tôi, chúng tôi cũng đặt mình vào vị trí một bên phản đối trường kỳ trước việc tạo ra bất kỳ tuyên bố chủ quyền thực tế nào trên các đảo ở biển Đông.” Bộ trưởng Quốc phòng Anh là Gavin Williamson thì xác định: “Chúng tôi phải làm rõ là các quốc gia cần hành xử theo luật, và không làm như vậy sẽ gặp hậu quả xấu.”





Từ đấy, rõ ràng thế trận quyết liệt tại biển Đông đã đến lúc cần khai hỏa mới đem lại sự hòa bình, ổn định và phân định lãnh hải cho mỗi quốc gia trong vùng đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển “United Nations Convention on Law of the Sea: UNCLOS”, gồm có 119 quốc gia đã ký kết vào ngày 10-12-1982. Trong thế trận tại biển Đông, chỉ riêng quân đội Hoa kỳ về hải quân, đã có 10 chiếc hàng không mẫu hạm đang hoạt động, còn hải quân của Trung cộng chỉ có hàng không mẫu hạm mua lại tân trang và một chiếc hàng không mẫu hạm tự đóng, kỹ thuật còn kém cỏi. Thế nên, trận quyết liệt trên biển Đông như Trận Xích Bích trên Đại Giang ở tỉnh Hồ Bắc, Tào Tháo đem 80 vạn tinh binh hùng hổ trên Đại Giang, Khổng Minh của Thục (Lưu Bị) đã liên hiệp với Chu Du của Đông Ngô, dùng hỏa công đốt sạch tất cả chiến thuyền của quân Tào, lửa cháy sém cả hai bên bờ sông thành sắc đỏ nên gọi là trận Xích Bích. Cũng vậy, Tập Cận Bình của Trung cộng đang dùng mưu mô gian giảo như Tào Tháo, khi xảy ra chiến tranh sẽ chuốc thảm mà thôi.

Ngày 8-6-2018

Nguyễn Lộc Yên

______________