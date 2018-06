Bầu cử tại thung lũng điện tử





Giao Chỉ, San Jose

Chức vụ tuy nhỏ,

nhưng trở thành quan trọng.



Kỳ bầu cử tháng 6 tại San Jose, không riêng người Việt tại khu 7 quan tâm mà hầu như tất cả mọi người đều lưu ý. Nghị viên Nguyễn Tâm ngồi ghế khu 7 tái tranh cử là nơi có đông người Việt nhất tại San Jose. Các nghị viên thành phố khu 1, khu 3 tái cử không địch thủ. Khu số 5 tương đối còn vất vả nhưng riêng khu 7 ông Tâm gặp phải 6 đối thủ trong đó có 3 ứng cử viên Việt Nam tạo rất nhiều sóng gió. Cử tri gốc Việt tuy đông đảo nhưng vẫn còn thua gốc Mễ. Nếu phe ta phải chia phiếu cho 4 ứng viên Việt Nam thì tin tức cho rằng nghị viên Tâm sẽ thua Mễ. Cuộc tranh cử hết sức ồn ào trên thế giới truyền thông Việt ngữ và trên các trang mạng toàn cầu. Sau cùng ông Tâm đã thắng. Kết quả sơ khởi tổng số cử tri đi bầu trong khu vực 7 là 7,280 người. Chia ra như sau. Ông Tâm dẫn đầu số 1: 2314 phiếu. Cô Mễ Maya Espara số 2: 1652. Cô Vân Lê số 3: 1036. Ông Thomas Dương số 4: 833. Ông Mỹ trắng Fleming số 5: 771. Ông Mễ Omas Vasquaz số 6: 403 và sau cùng ông Chris Lê số 7: 221 phiếu. Phân tích qua con số có thể tạm coi như phiếu Việt Nam dành cho các ứng viên Việt thì người Việt đi bầu là 4404. Nếu Mễ bầu cho Mễ thì ta có tổng số của 2 ứng viên Mễ là 2055. Mỹ trắng bầu cho Mỹ trắng thì chỉ có 771. Cách đây 4 năm ông Tâm thắng cô Maya Espara trong kỳ sơ kết cũng như khi vào chung kết mỗi lần có hơn 200 phiếu. Kỳ này cũng vẫn địch thủ cũ Tâm đă thắng Maya được 662 phiếu vòng sơ kết. Đặc biệt ông Nghị Tâm vượt qua các đối thủ Việt Nam xuất hiện khá nhiều trong một kỳ tranh cử hết sức sôi nổi và đôi khi cũng khá tàn nhẫn. Kết quả rất đáng khen ngợi và những người ủng hộ ông Tâm rất có lý do để vui mừng.



Tứ bề thọ địch.

Bốn năm trước, ông Tâm ra tranh cử nghị viên khu 7 coi như còn mới mẻ. Mặc dù đã có nhiều thành tích sinh hoạt cộng đồng nhưng vẫn chưa từng là nhân vật trên chính trường. Lần này tái tranh cử, ông là cái đích để bị tấn công từ mọi phía. Chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp và chuyện quan điểm chính trị dù đã từ nhiều năm trước được đưa ra làm đề tài để các đổi thủ quyết tâm đánh bại. Hai phe vận động Hoa Kỳ có ảnh hưởng mạnh mẽ là nghiệp đoàn và phòng thương mại đều không ủng hộ. Tờ báo Anh ngữ tại địa phương là SJMN đã không bảo trợ mà còn viết bài chê bai nặng nề. Báo chí Việt Ngữ cũng hết sức lạnh nhạt. Nhiều nhân sĩ cộng đồng Việt Nam quay sang ủng hộ các đối thủ. Tin tức loan truyền trên mạng hàng ngày hoàn toàn bất lợi cho nghị viên Nguyễn Tâm. Gia đình có vấn đề, nghề nghiệp cũng có vấn đề và nhiều chuyện riêng từ trên 4 năm trước cũng trở thành vấn đề. Dư luận không quan tâm đề cập đến các thành tích đáng ghi nhận trong 4 năm qua của nghị Tâm với tư cách một nghị viện thành phố. Điểm quan trọng chính là ngay trong nghị trường ông Tâm luôn luôn đóng vai gàn bướng, kỳ đà cản mũi trong các quyết định của thành phố. Giữa 2 phe Yes or no, nghị Tâm lừng khừng đứng giữa. Đó chính là gương can đảm tại nghị trường. Tuy nhiên mặc dù phe ta luôn luôn nói cứng và chính các ứng cử viên thì người nào cũng phải đầy tin tưởng mới có can đảm nhập cuộc. Nhưng đã ra tranh cử, ai cũng đã nghĩ đến những lúc thất bại bẽ bàng. Ông Tâm cũng nghĩ rằng chỉ còn trông cậy ở chính mình để giữ cho được chức vụ vì đây chính là vấn đề danh dự.



Tranh cử suốt bốn năm.

Nghị Tâm đã tâm sự rằng ông lo lắng cho công vụ nhưng quan trọng hơn hết là lo giữ được cử tri. Số người bầu cho ông 4 năm trước là con số may mắn và mong manh. Không có gì bảo đảm họ sẽ tiếp tục tin tưởng ở người dân cử rất mới mẻ nhập cuộc. Ông biết rằng chỉ những cử tri gốc Việt chinh thức tại khu 7 đã bầu cho ông là những người bạn ông phải phục vụ, thăm viếng và liên lạc. Đôi khi những thiên tai thảm kịch cũng lại là những thử thách cho người dân cử có dịp bày tỏ trách nhiệm với cử tri. Trong khi toàn tỉnh thanh bình riêng khu 7 trong năm qua đã trải qua những thời gian hết sức đau thương. Từ nước lụt đến nhà cháy và nhiều tai vạ khác. Ông Tâm đã nỗ lực hoàn tất nhiệm vụ dân cử. Vì vậy ông không hề ngần ngại trực tiếp đến nhà cử tri xin phiếu. Đi ban đêm, đi ban ngày. Đi ngày thường, đi cuối tuần. Đi một vòng rồi đi trở lại thêm vòng khác. Bà con quen mặt. Bà con thân thuộc , bà con tín nhiệm và bà con đi bầu. Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước tuần lễ bầu cử, nghị Tâm lên sân khấu đêm tưởng niệm Việt Dzũng, ông nói không ra hơi. Đi xin phiếu mệt mỏi đến mất cả tiếng. Thêm một thành tích dân vận hữu hiệu là tổ chức cùng dân đi nhặt rác . Từng khu một, ông nghị xuống đường làm sạch khu phố. Không có gì gần gũi với bà con hơn là cùng đi nhặt rác bên đường. Nghị Tâm nói rằng, khi nào vào nghị trường thành phố bàn chuyện xây dựng bạc tỷ là chuyện khác. Giây phút cùng cử tri làm sạch con đường cũng vô cùng quan trọng và thực sự hữu hiệu. Hình ảnh nghị Tâm đứng với hành trăm người tình nguyện mặc áo vàng rực rỡ trong những ngày xuống đường luôn luôn là thành tích cao quý nhất đã được lưu lại.



Thành tích chống Cộng qua ngọn cờ Vàng.

Thành tích chống Cộng qua nghị quyết không cho phép treo cờ đỏ cộng sản trên cột cờ của thành phố San Jose thực sự là công trình vô cùng xuất sắc của ông Nguyễn Tâm. Nên nhớ rằng San Jose City không thể coi như các thị xã nhỏ bé dưới quận Cam. San Jose được xếp hàng đại đô thị trên 1 triệu dân. Không thể nào có các đô thị khác như NY, LA, SF v v ban hành được một nghị quyết tương tự. Dù dân Việt có hơn 100 ngàn nhưng chúng ta không quên còn trên 900 ngàn dân không phải Việt Nam. Không thể bắt buộc luật sư thành phố viết nghị quyết cấm cờ đỏ xuất hiện ở mọi nơi để rồi toàn thể hội đồng chấp thuận . Không thể lý luận lạ lùng rằng cấm treo cờ trên cột cờ thành phố là cho phép cờ cộng sản tự do ở mọi chỗ khác. Khi chính phủ có tấm bảng cấm đổ rác tại một chỗ không có nghĩa là nhà nước cho phép tự do đổ rác ở mọi nơi. Lý luận như vậy không thể chấp nhận được tại đất nước tiến bộ Hoa Kỳ. Cũng thật là may mắn vì cử tri gốc Việt khu 7 đã không bị ảnh hưởng qua những tin tức đánh phá rất đáng tiếc trên trang mạng hàng ngày.





Bàn chuyện tương lai:

Ngay sau khi có tin ông Tâm thắng kỳ sơ bộ, niên trưởng hàng xóm của chúng tôi cùng ở khu 7 cho biết đã điện thoại chúc mừng ông nghị Tâm. Niên trưởng Nguyễn Khắc Bình kỳ trước bỏ phiếu cho ông Tâm nhưng kỳ này bỏ phiếu cho cô Vân Lê. Bây giờ kỳ sơ bộ này đã qua rồi. Chỉ còn ứng cử viên Mễ và Việt vào chung kết. Anh em chúng tôi đều là cử tri khu 7 sẽ cùng dồn phiếu cho ông Nguyễn Tâm. Mặc dù thời gian chưa đến nhưng lá phiếu của thiếu tướng Bình sẽ là phiếu trở lại đầu tiên trên con đường xưa lối cũ. Cử tri đã bỏ phiếu cho Tâm Nguyễn kỳ vừa qua là 2241 đương nhiên sẽ tiếp tục. Mong rằng số cử tri gốc Việt đã bầu cho các bạn Việt Nam khác kỳ vừa qua với tổng số là 2075 sẽ dồn phiếu qua nghị Tâm. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng. Bầu cho Tâm Nguyễn tái cử, không phải chỉ giữ cho ông Tâm 4 năm tại chức. Chúng ta giữ cho vùng đất khu 7 trở thành làng quê của nước Việt tại Hoa Kỳ. Giữ cho Little Sài Gòn thực sự là Sài Gòn Nhỏ thân yêu. Thương ghét nghị Tâm bao nhiêu rồi 4 năm phù du cũng qua đi. Khu 7 nên giữ thành một sân chơi cho người Việt tại San Jose. Ông nghị viên khu 7 sẽ chỉ là người gốc Việt giữ sân chơi và đi hốt rác cuối tuần chứ có làm vương làm tướng gì đâu mà anh em phải nóng nẩy dành giật. Người Mễ đã có nhiều sân chơi ở mọi nơi, đừng để họ lấy thêm khu đất cuối cùng thích hợp của chúng ta. Nếu được như vậy, cũng xin đừng quá lo ngại cho trận cuối cùng. Tất cả phe ta cùng dồn lại thành một khối. Cử tri đối phương dồn quân sẽ có khoảng 2 ngàn và phe ta sẽ có trên 4 ngàn. Chuyện tuy dễ mà cũng rất khó. Bởi vì chúng ta rất cần tất cả các lá phiếu Việt Nam. Cuối cùng phép lạ vẫn cần nhắc lại: Hãy Đoàn Kết, ít nhất một lần cho nghị viên hốt rác khu 7 giữ sân chơi Việt Nam. Bốn năm sau, đến kỳ bầu cử ta lại ra sân, miễn sao giữ được hòa khí, vẫn còn nhìn mặt anh em.