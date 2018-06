Đề Cử Mẹ Nấm: Nobel Hòa Bình

SAIGON -- Một nhà hoạt động Việt Nam đang bị giam vừa được đề cử giải Nobel Hoà Bình.Bản tin RFA kể: Blogger Mẹ Nấm được đề cử giải Nobel Hoà Bình...Bản tin ghi rằng Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vừa được đề cử nhận giải Nobel Hoà Bình 2018 bởi giáo sư Marc Arnal, cựu Khoa Trưởng học khu St Jean, Đại học Alberta, Canada. Giáo sư Arnal xác nhận thông tin này với RFA qua email hôm 3/6.Trong email gửi đài RFA, Giáo sư Arnal viết rằng ông nhận thấy ông đang sống trong một đất nước dân chủ nhưng không tin vào những phát biểu tự do không kiềm chế. Tuy nhiên, có lúc những hạn chế lại trở nên quá mức và việc đặt câu hỏi bị cấm đoán. Đây là lúc một chính quyền đàn áp.Blogger Mẹ Nấm là người có những phát biểu và bài viết chỉ trích chính quyền về những vấn đề gây bức xúc trong xã hội như ô nhiễm môi trường, tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc.Vì những hành động ôn hoà vì quyền con người, blogger Mẹ Nấm đã bị chính quyền bắt giữ vào tháng 10 năm 2016 và bị toà tuyên án 10 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 6 năm ngoái.Trả lời đài RFA qua điện thoại vào đêm 3/6, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm cho biết bà cũng chỉ mới biết thông tin qua các trang mạng nhưng không biết chính xác. Tuy nhiên, bà nói nếu blogger Mẹ Nấm quả thực được đề cử nhận giải thì đó là niềm tự hào không chỉ cho blogger mà còn cả cho những người Việt Nam khác.“Thực lòng mà nói thì tôi cũng rất là vui, vui cho Quỳnh nhưng nói thật là một mình Quỳnh không thể làm hết tất cả. Trong một quá trình dài như vậy Quỳnh phải được nhiều người, anh chị em đồng hành, bạn bè, những người đã âm thầm giúp Quỳnh. Nếu đây là sự thật thì là một vinh dự cho cả một dân tộc chứ không một mình Quỳnh. Quỳnh chỉ là người may mắn đại diện”Bản tin cũng nhắc rằng Blogger Mẹ Nấm cũng từng được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh là người Phụ nữ Quả cảm vào tháng 3 năm 2017.Từ năm 1901 đến nay đã có 131 cá nhân trên toàn thế giới được nhận giải Nobel Hoà Bình. Giải được trao bởi một hội đồng 5 người do Quốc hội Na Uy chọn.Trước blogger Mẹ Nấm, Hoà thượng Thích Quảng Độ của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đã từng được đề cử giải Nobel Hoà Bình nhiều lần.Trong khi đó, VOA ghi nhận rằng tự do tôn giáo sẽ là một trọng tâm trong số những nội dung của buổi điều trần có chủ đề “A Bad Year for Human Rights in Vietnam” (tạm dịch “Một năm tồi tệ về Nhân quyền tại Việt Nam”) sắp diễn ra tại trụ sở của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu, thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, vào ngày 7/6 tới.Những đại diện người Việt tham gia phát biểu trong buổi điều trần gồm có Cựu Nghị sĩ Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, TS. Nguyễn Đình Thắng-Giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS, và ông Lê Thanh Tùng-đại diện đến từ Việt Nam của Hội Anh Em Dân Chủ (AEDC).Theo TS. Nguyễn Đình Thắng, đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam hàng năm tại Quốc hội Hoa Kỳ, và nội dung năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực “tự do tôn giáo” trước thực trạng các tôn giáo “bị đàn áp nặng nề” tại Việt Nam trong thời gian qua.VOA ghi lời TS. Nguyễn Đình Thắng nói:“Tự do tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề, nhất là qua các vụ như vụ xử 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần đây, trong đó có 4 người trong một gia đình; hoặc trường hợp ‘Hội Cờ đỏ’ đang nhắm vào các cộng đồng Công giáo ở Giáo phận Vinh”.Đại diện của Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng, xác nhận với VOA về tình trạng đàn áp “khốc liệt” đang diễn ra đối với các thành của Hội, gần nhất là phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án lên đến 66 năm đối với 6 thành viên của Hội hôm 4/6.“Tính tới thời điểm hiện tại, Hội AEDC có 9 thành viên và 1 cựu thành viên đang ở tù vì bản án mà nhà cầm quyền Cộng sản cho là ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, theo tôn chỉ hoạt động của Hội AEDC, chúng tôi chỉ cổ xúy cho dân chủ nhân quyền sớm được thực thi tại Việt Nam. Chúng tôi tham gia các hoạt động xã hội dân sự thuần túy, chứ không có chuyện hoạt động lật đổ chính quyền như cáo buộc của nhà cầm quyền Cộng sản”.Rất nhiều chính khách, chính phủ và tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội AEDC và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho họ vô điều kiện. Tiêu biểu trong số này là lá thư của 8 dân biểu Hoa Kỳ gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 15/5 yêu cầu phóng thích các tù nhân lương tâm này.VOA cũng ghi lời TS. Nguyễn Đình Thắng, ngoài nội dung về tự do tôn giáo, các đại diện người Việt ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ lần này cũng sẽ đề cập đến trường hợp của 170 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam và cập nhật thông tin cho việc vận động Dự thảo Luật về Nhân quyền Việt Nam do Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith giới thiệu.