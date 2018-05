Nhật Ký Biển Đông:

Thỏa Hiệp Nào Cho Bán Đảo Triều Tiên?



Đào Văn Bình



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Năm ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:





Tình hình Hoa Kỳ :

-Yahoo News ngày 18/5/2018: Lại nổ súng bắn giết và lần này là tại Trường Trung Học Santa Fe, Houston, Texas khiến tối thiểu hai thầy giáo và tám học sinh chết, 10 bị thương. Hung thủ là một học sinh Da Trắng 17 tuổi, nói là bị thầy cô và bạn bè ăn hiếp/bắt nạt đã ăn cắp súng của cha mình vào trường trả thù. Hung thủ đã bị bắt. Rồi sau đó vài giờ, một cuộc nổ súng khác bên ngoài một trường trung học Jonesboro, Georgia nhân lễ tốt nghiệp, giết chết một người và làm bị thương một người. Rồi theo Good Morning America ngày 25/5/2018: “Sáng nay một học sinh trung học đệ I cấp ở Tiểu Bang Indiana đã nổ súng khiến một giáo viên và một học sinh bị thương và đây là chuỗi bạo lực súng đạn mới nhất tại trường học.” Theo tờ Washington Post, số người chết ở trường học vì súng đạn còn lớn hơn số binh sĩ Mỹ chết trong năm 2018.

Ngày nay, chuyện bắn giết ở trường học Mỹ vì hận thù, kỳ thị, điên khùng và tự ái coi như chuyện bình thường mà ngày xưa Miền Nam gọi là “Chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ” tức không kiểm soát được, không giải quyết được và rồi coi đó như chuyện thường tình. Với dân số trên 300 triệu thì vài chục người chết mỗi tuần là chuyện lẻ tẻ, rồi cầu nguyện rồi chôn, rồi quên, rồi chừng một tuần sau lại có vụ bắn giết mới và rồi nội vụ lại chìm xuồng. Nguyên do tại súng hay tại con người? Mấy ông Cộng Hòa bênh Hội Súng Đạn nói rằng tại con người bị bệnh tâm thần chứ súng đạn chẳng nguy hiểm gì cả. Rồi một bà dân biểu Cộng Hòa mới đây nói lỗi tại phim con heo. Coi phim dâm ô miết rồi nổi khùng đem súng đi bắn giết chơi. Còn mấy ông Dân Chủ thì đòi kiểm soát. Ông nào nắm đa số ở Quốc Hội là nắm vận mệnh nước Mỹ. Súng đạn để tự vệ đâu chưa thấy mà chỉ thấy bao người chết oan. Sinh viên, học sinh thấy bạn mình chết oan nhiều quá, rầm rộ xuống đường biểu tình cho vui, chẳng xoay chuyển được gì cả khi mà các ông/bà nghị ngồi bất động coi như không có chuyện gì xảy ra.

-AFP ngày 21/5/2018: “Ngày hôm nay, Bà Haspel -một chuyên viên về Nga đã trải qua bao nhiêu năm phục vụ cho Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ với công tác hoàn toàn bí mật đã tuyên thệ nhậm chức giám đốc sau khi Ô. Mike Pompeo được đề cử giữ chức vụ bộ trưởng ngoại giao và là người đàn bà đầu tiên của Hoa Kỳ làm giám đốc CIA.”

CIA là cơ quan không phải chỉ là tình báo, mà còn tiến hành nhiều âm mưu đảo chính, lật đổ, gây rối, thủ tiêu, ám sát, chiến tranh bí mật trên quy mô toàn thế giới nay do một phụ nữ đảm trách. Như vậy đàn bà có phải là “phái yếu” như chúng ta thường nghĩ cả ngàn năm nay không ? Nói một cách công bằng nhất, đàn bà không phải là thiên thần mà là con người bình thường như tất cả mọi người với đầy đủ tình cảm “Hỉ, Nộ, Ái, Ố”. Lịch sử Trung Hoa cho thấy khi đàn bà mà ra tay, còn dễ sợ hơn đàn ông. Chính vì thế mà Trong truyện Kiều, Cụ Nguyễn Du đã viết, “Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan ”. Vậy thì đàn bà có thể làm bất cứ chuyện gì mà “đấng mày râu” đang làm. Nhưng còn thành-bại ra sao, hay-dở thế nào thì chưa biết được. Trong cuộc sống hạnh phúc bình thường, nếu bà làm việc căng thẳng và đầy toan tính nhức đầu như thế, buổi chiều về nhà…có lẽ ông chồng phải làm thiên chức “tề gia nội trợ” nấu nướng, chăm sóc con cái, an ủi bà. Nếu ông chồng cũng lại làm việc bù đầu thì chắc chắn gia đình sẽ không thể nào có hạnh phúc. Từ không có hạnh phúc tới không có an vui, từ không có an vui đưa tới đổ vỡ. Rất nhiều ông/bà thống đốc tiểu bang từ chối những chức vụ bộ trưởng hay thượng nghị sĩ vì phải sống liên tục ở Hoa Thịnh Đốn trong khi vợ/chồng con thì vẫn ở tiểu bang nhà. Nhiều người đặt hạnh phúc gia đình lên trên. Nhiều người đặt danh vọng và tiền tài lên trên. Chưa biết ai đúng ai sai.

-Fox News ngày 25/5/2018: “Bà con ở Chợ Cá Giovanni thuộc Vịnh Morro (California) cho biết DeGarimore đã mua một con bạch tuộc thật to, nặng 70 cân Anh từ một ngư phủ với mục đích duy nhất là thả trở lại xuống biển. DeGarimore đã nói với Fox News rằng tôi không thể cứu được tất cả mọi loài nhưng tôi lựa chọn việc tôi có thể làm được. Dù anh không làm ầm ĩ chuyện này nhưng một người đã quay được đoạn phim và phổ biến trên mạng lưới toàn cầu.”

Đây là một hình thức phóng sinh, một tục lệ rất đẹp của Việt Nam. Phóng sinh là yêu mến tự do và đức hiếu sinh được Phật Giáo cổ vũ.



Tình hình thế giới :

-The Hill ngày 19/5/2018: “Giới chức cao cấp về năng lượng của Liên Hiệp Âu Châu (EU) trấn an Ba Tư rằng họ sẽ ở lại với thỏa hiệp hạt nhân cho dù Hoa Kỳ đã rút lui đầu vào đầu Tháng Năm.”

-The Week ngày 21/5/2018: “ Trung Hoa dự định hủy bỏ hạn chế số con của một gia đình mà hiện nay là Hai Con. Đây có thể là quyết định lịch sử chấm dứt một chính sách đã tạo ra bao nhiêu vi phạm nhân quyền và thiếu nhân công cho một nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới.”

latimes.com ngày 21/5/2018: "Bộ tham mưu của Tổng Thống Doanald Trump sau khi rút lui khỏi thỏa hiệp quốc tế nguyên tử với Ba Tư, Ngoại Trưởng Mike Pompeo trong bài diễn văn đầu tiên thật hiếu chiến (bellicose) đã trình bày kế hoạch trong đó kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế để chống lại Ba Tư trên các mặt trận ngoại giao, chính trị và quân sự. Ông Pompeo còn nói rằng chiến dịch gây áp lực khủng khiếp đối với Bắc Triều Tiên đã thành công cho nên cần phải áp dụng chiêu thức đó cho Ba Tư, quay trở lại cấm vận nghiệt ngã chưa từng có trong lịch sử, chôn vùi nền kinh tế Ba Tư và bẻ gẫy cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Ba Tư trên toàn thế giới." Ông Pompeo còn đưa ra một danh sách những gì Ba Tư phải làm như: Ngưng ngay việc thử nghiệm hỏa tiễn và phát triển vũ khí hạt nhân, cho phép cơ quan IAEA toàn quyền thanh tra khắp đất nước, thả tất cả công dân Hoa Kỳ còn bị giam giữ, chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm khủng bố như Hebollah ở Li băng, các chiến binh ở A Phú Hãn và lực lượng IRGC Qud, rút lui binh sĩ đang kiểm soát Syria và tôn trọng chủ quyền của Iraq." Theo AFP cùng ngày, Tổng Thống Ba Tư Rouhani bác bỏ những đe dọa của Ô. Mike Pompeo và nói rằng phần còn lại của thế giới đã không còn chấp nhận Hoa Thịnh Đốn quyết định số phận dùm cho họ. Mọi quốc gia đều có quyền độc lập. Còn ông tướng Ismail Kowsari - phó tư lệnh quân đội Ba Tư nói rằng sẽ "đấm vào miệng Ô. Mike Pompeo". Trong khi đó Âu Châu tiếp nhận tin này với sự chống đối dữ dội (formidable opposition) vì lo sợ nguy hại tới công cuộc làm ăn khoảng 40 chục tỉ Mỹ Kim của họ. Vào ngày 28/5/2018, bà ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói rằng đất nước của bà chỉ tuân thủ lệnh cấm vận của LHQ chứ không tuân thủ bất cứ lệnh đơn phương của quốc gia nào.

Thật chưa từng thấy một bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ nào nói năng nảy lửa giống hệt như Hitler thời Đệ II Thế Chiến. Theo tôi, nếu Ba Tư không chịu quỳ gối, một cuộc chiến với Ba Tư chắc chắn sẽ xảy ra, không vì quyền lợi của nước Mỹ mà vì quyền lợi của Do Thái. Ai đi ngược với quyền lợi của Do Thái chắc chắn phải chết. Giống như Giáo Chủ Đông Phương Bất Bại nói, ai làm cho hiền đệ Dương Liên Đình của ta buồn phiền, người đó phải chết.

-AP ngày 22/5/2018: “ Các hãng máy bay trên toàn thế giới đã tuân lệnh Bắc Kinh dứt khoát coi Đài Loan là một phần của Trung Hoa cho dù Tòa Bạch Ốc gọi đó là chuyện ngớ ngẩn và yêu cầu chống lại. Hiện nay đã có 20 hãng, trong đó có Aira Canada, British Airways và Lufthansa đã chính thức công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Hoa trên các trang tin điện tử của họ.”

Sau những chuyển động dồn dập về phía Mỹ cũng như Đài Bắc để có thể tiến tới một Đài Loan độc lập, Hoa Lục đã dùng sức mạnh quân sự cũng như tài chính để “thủ tiêu” sự hiện diện của Đài Loan trên bình diện ngoại giao. Nếu như hãng hàng không nào không tuân thủ mệnh lệnh, Bắc Kinh có thể cấm các hãng hàng không bay vào vùng này, hoặc cho phi cơ chiến đấu lênh nghênh cản. Điều này sẽ gây rắc rối cho các hãng hàng không dân sự, cho nên tốt hơn, để công việc làm ăn suôn sẻ, họ sẽ phải tuân thủ mệnh lệnh của Bắc Kinh. Và khi đó Đài Loan giống như một cái xác không hồn.”

-Reuters ngày 23/5/2018: “Trung Quốc bác bỏ lo ngại của Hoa Kỳ về mối liên hệ của Trung Hoa đối với Venezuela khi Hoa Kỳ áp đặt thêm lệnh cấm vận trên đất nước dầu hỏa đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng sau cuộc bầu cử mà chiến thắng thuộc về Ô. Nicolas Maduro- người kế vị nhà lãnh đạo khuynh tả (chống Mỹ) Hugo Chavez. Ô. Maduro nói rằng sự tái đắc cử của ông là chiến thắng đối với Đế Quốc và đã ra lệnh trục xuất đại sứ Hoa Kỳ. Thế nhưng cuộc bầu cử vẫn còn gặp nhiều thách đố vì một số vẫn phủ nhận tính chính thống của nó.”

-Fox News ngày 23/5/2018: “Nga nói rằng họ sẽ không phê chuẩn hiệp định biên giới với Estonia nếu quốc gia nhỏ bé ở vùng Baltic này không chấm dứt luận điệu chống Nga.”

-Tổng Hợp ngày 24/5/2018: Thủ Tướng Đức Angela Merkel thăm viếng Bắc Kin lần thứ 11 để tăng cường hợp tác giữa hai bên giữa lúc Ô. Trump hủy bỏ hiệp định hạt nhân với Ba Tư và căng thẳng ngoại giao cũng như thương mại với Âu Châu. Bà Merkel đã gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình và hội đàm với Thủ Tướng Lý Khắc Cường. Tháp tùng Bà Merkel có khoảng 20 doanh gia Đức. Hoa Lục và Đức là hai nhà hợp tác kinh tế lớn nhất Âu Châu.

-Investor’s Business Daily ngày 24/5/2018: “Nga vừa thử nghiệm một loại hỏa tiễn đất-đối-không nói rằng có khả năng bắn hạ loại máy bay tàng hình của Lockheed Martin như F-22 và F-35 và máy bay ném bom tàng hình B-2 của hãng Northrop. Hệ thống hỏa tiễn S-500 đã bắn trúng mục tiêu ở xa 299 dặm tức xa hơn 55 dặm của bất kỳ cuộc thử nghiệm nào trước đây.”

-US. News & World Report ngày 27/5/2018: “Hoa Lục sẽ tiếp đón Tổng Thống Ba Tư Hassan Rouhani nhân một hội nghị thượng đỉnh tháng tới tại một thành phố miền duyên hải trong lúc các cường quốc hối hả tìm cách cứu thỏa hiệp hạt nhân 2005 vì Hoa Kỳ đã rút lui. Ô. Rouhani sẽ có chuyến công du Trung Hoa, làm việc và tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải ( Shanghai Cooperation Organization ).

-Reuters ngày 30/5/2018: “Hoa Kỳ đã đổi tên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương (Pacific Command) thành Bộ Chỉ Huy Thái Bình-Ấn Độ Dương (Indo-Pacific Command) như là một dấu hiệu cho thấy sự quan trọng ngày càng lớn mạnh của Ấn Độ đối với Ngũ Giác Đài.”





Chiến Tranh Lạnh Mới :

-Newsweek ngày 17/5/2018: “Tổng Thống Nga Putin loan báo vào cuối năm nay, 14 đơn vị quân đội khắp đất nước sẽ nhận được những hỏa tiễn nguyên tử được tân trang để tăng cường sức mạnh của họ. Nói chuyện với các viên chức bộ quốc phòng tại thành phố Sochi, Hắc Hải vào ngày 15/5/2018, nhà lãnh đạo Nga nói rằng lực lượng nguyên tử của Mạc Tư Khoa là đáng kể và sẽ được tân trang cho hơn chục trung đoàn trước cuối Tháng 12.” Cũng theo Newsweek, Nga sẽ triển khai hệ thống hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và máy bay ném bom nguyên tử trong năm nay. Ngoài ra Ô. Putin còn cho biết Nga đang thử nghiệm loại tầu ngầm không người lái mang vũ khí nguyên tử có thể tiêu diệt một hạm đội hay một hải cảng của đối phương và sẽ được triển khai vào năm 2017.

-Newsweek ngày 23/5/2018: “Tuần này Nga đã phóng thử bốn hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất có thể mang đầu đạn nguyên từ một tầu ngầm ở White Sea kể từ thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Hỏa tiễn nguyên tử này có sức công phá mạnh gấp 160 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima.”

Tàu ngầm này nếu có khả năng tàng hình, khi chiến tranh hủy diệt nổ ra, chỉ cần nó tiến vào hải phận quốc tế sát nước thù nghịch và khai hỏa thì không một hỏa tiễn vào có thể đánh chặn vì quá gần. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

-Newsweek ngày 30/5/2018: “Nga và Hoa Lục- hai quốc gia đối thủ hàng đầu về quân sự của Mỹ- trong một cuộc gặp gỡ mới nhất của các viên chức quân sự, cam kết theo đuổi mối liên hệ thân thiết mới nhất trong lịch sử, trong lúc họ đang phải đối mặt với áp lực lên tới đỉnh cao do sự khống chế về mặt quân sự và trừng phạt kinh tế từ Hoa Thịnh Đốn. Ô. Putin dự định thăm Thanh Đảo vào tháng tới và nói rằng cám ơn sự đổ vỡ trong quan hệ ngoại giao với Mỹ mà từ đó cải thiện mối bang giao với Trung Quốc.”

Trong cái thế Xuân Thu Chiến Quốc ngày nay. Hoa Kỳ vì quá mạnh -giống như Tào Tháo cho nên cùng lúc tấn công luôn Thục và Đông Ngô. Còn Thục và Đông Ngô yếu cho nên phải liên kết để chống Tào. Nếu Mỹ hòa dịu với Nga thì liên minh Nga-Hoa yếu đi. Nếu Mỹ ép và cố tình triệt hạ Nga thì liên minh Nga-Hoa càng ngày càng mạnh lên. Lịch sử muôn đời chỉ là sự tái diễn.





Tình hình Trung Đông :

-AP ngày 15/5/2018: “Do Thái bị quật ngược với những cáo buộc mới là đã sử dụng bạo lực quá mức sau khi lính Do Thái bắn qua hàng rào biên giới giết chết 59 người người Palestines và làm bị thương 2700 trong một cuộc biểu tình khổng lồ tại Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất đại sứ Do Thái trong khi đó Ái Nhĩ Lan và Bỉ triệu tập đại sứ của Do Thái. Các quốc gia hàng đầu Âu Châu và cơ quan nhân quyền LHQ kêu gọi một cuộc điều tra về vụ đổ máu này và Hội Đồng Bảo An LHQ đã tiến hành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người Palestines bị giết trong khi thảo luận về tình hình ở Gaza.”

Chúng ta còn nhớ khi Ba Tư nổ ra những cuộc biểu tình và bị bắt giữ, ngày 30/12/2017, Tổng Thống Donald Trump đã lên án những vụ bắt bớ này. Thế nhưng ngày nay Do Thái bắn chết 59 người biểu tình và làm bị thương 2700 người qua một hàng rào thì Ô. Trump lại bênh Do Thái và cho rằng đó là “thủ đoạn tuyên truyền gớm ghiếc” ( gruesome propaganda attempt ).

-CBS News ngày 19/5/2018: “Bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump vừa rút lại tất cả sự yểm trợ cho vùng tây bắc Syria. Đây là hành động mới nhất cho thấy Hoa Kỳ có ý định nhanh chóng rút ra khỏi Syria khi Nhà Nước Hồi Giáo hoàn toàn bị đánh bại.”

-New York Post ngày 19/5/2018: “Giáo sĩ cuồng nhiệt Iraq- người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại quân đội Hoa Kỳ sau cuộc xâm lăng năm 2003 nay giữ vị trí quan trọng ở Baghdad. Đảng do giáo sĩ Muqtada al-Sard lãnh đạo mà Ngũ Giác Đài trước đây coi như yếu tố bất ổn nhất cho Iraq đã chiến thắng trong cuộc bầu cử trong tháng này. Ông ta chuẩn bị điều khiển việc thành lập thành phần tân chính phủ. Mặc dù ông không thể trở thành thủ tướng vì ông không tham gia ứng cử nhưng ông sẽ là lãnh đạo chính trị của đảng đã chiếm được nhiều phiếu nhất.”

Địa vị của giáo sĩ này trong chính quyền giống như bà San Suu Kyi của Miến Điện và Giáo Chủ Khamenei của Ba Tư -tức lãnh đạo tối cao. Theo AP ngày 20/5/2018, giáo sĩ Muqtada al-Sard nói rằng nội các sắp tới sẽ bao gồm nhiều thành phần.

Từ sự kiện này chúng ta thấy dân Iraq - đa số thuộc hệ phái Shiite, tuy thù ghét Saddam Hussein thuộc hệ phái Sunni, nhưng cũng không ưa Mỹ. Do đó, khi Nhà Nước Hồi Giáo đã bị tiêu diệt thì Mỹ cũng nên tìm cách rút quân hết ra khỏi Iraq.

-New York Post ngày 23/5/2018: “Hàng chục cô dâu/bà vợ của chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo đã bị tuyên án tử hình khi chính phủ tiến hành việc trả thù sau ba năm vùng này bị chiếm đóng. Chỉ được phép mười phút để thưa trình trước khi các quan tòa tuyên án, các bà vợ đã khai rằng họ chỉ là nạn nhân. Rất nhiều người trong họ it thiện cảm với hệ thống tư pháp và các viên chức địa phương và bị miệt thị vì đã hỗ trợ cho chồng họ là các chiến binh Hồi Giáo đã xé nát đất nước từ 2014-2017.”

Luật lệ Hồi Giáo ở bất cứ phe nào thì cũng khắc nghiệt, dù là một chính phủ chính thống, dân cử và có hiến pháp. Sau Đệ II Thế Chiến, Đồng Minh không trừng phạt các bà vợ của Đức Quốc Xã hay Quân Phiệt Nhật. Chính phủ Iraq nên tha cho họ để hàn gắn vết thương và chứng tỏ mình nhân đạo, hơn hẳn Nhà Nước Hồi Giáo. Cũng sắt máu và trả thù như thế thì có khác gì đâu? Mới đây đã có nhà bình luận Hoa Kỳ nói rằng để đối đầu với bạo lực có khi chúng ta lại còn bạo lực hơn. Để đối đầu với một chế độ tàn bạo, chính chúng ta lại còn tàn bạo hơn.

-Fox News ngày 23/5/2018: “Liên Đoàn Ả Rập nói rằng sẽ cắt đứt bang giao trên mọi lãnh vực với Guatemala khi nước này quyết định dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem (để nhận được viện trợ Mỹ).

-AFP (Jerusalem) ngày 29/5/2018: “Do Thái đã không kích hơn 30 địa điểm cho là mục tiêu quân sự nằm ở Dải Gaza vào ngày hôm nay để đáp trả lại một loạt hỏa tiễn và súng cối từ khu vực Palestines bắn vào Do Thái.”

-Reuters ngày 30/5/2018: “Hơn 70 chỉ huy cao cấp của Taliban đã chết trong một đợt pháo kích của Hoa Kỳ vào cuộc họp của họ tại phía nam Tỉnh Helmand giữa lúc những cuộc giao tranh với quân Taliban nổ ra khắp lãnh thổ. Tại Thủ Đô Kabul, một cuộc tấn công tự sát vào bộ nội vụ đã giết chết 11 người.”





Tình hình Biển Đông :

-Reuters ngày 17/5/2018: “Rosneft Vietnam BV- một nhánh của công ty dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga lo ngại sẽ gây bực bội cho Hoa Lục vì khu vực đang khoan dầu nằm ở Biển Đông mà Hoa Lục cho rằng thuộc lãnh hải của họ. Vào ngày 15/5/2018, Rosneft nói rằng đơn vị đã bắt đầu khoan giếng LD-3P là một phần của mỏ khí đốt Lan Đỏ (Red Orchid) thuộc khu vực 06.1 –nằm ở 370 cây số đông nam Việt Nam. Theo hãng cố vấn và khảo cứu Wood Mackenzie thì khu vực này nằm trong Đường Lưỡi Bò. Khi Reuters hỏi về việc khoan dầu, phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Lục nói rằng không quốc gia nào, tổ chức nào, công ty hay cá nhân nào –nếu không có phép của Hoa Lục lại có thể tiến hành thăm dò, hoặc có hành động khai thác tại vùng biển chủ quyền của Hoa Lục.”

Đây là hành vi ăn cướp. Đường Lưỡi Bò đã bị Toà Trọng Tài Quốc Tế về Luật Biển tuyên bố bất hợp pháp thì Hoa Lục không có thẩm quyền đòi hỏi bất cứ điều gì ở trong khu vực này. Tuy nhiên, Hoa Lục muốn đuổi Ô. Putin ra khỏi mỏ dầu khí này cũng khó. Nga hiện nay đang theo đuổi Sách Lược Viễn Đông tức tạo ảnh hưởng lên Vùng Đông Nam Á mà Việt Nam là cầu nối. Nếu như Nga rút lui khỏi mỏ dầu khí này thì còn gì để nói chuyện với các quốc gia Đông Nam Á nữa? Có lẽ vì vậy mà vào ngày hôm nay, Rosneft tuyên bố vị trí khoan dầu hoàn toàn nằm trong lãnh hải của Việt Nam. Như vậy, nếu có tranh cãi thì sẽ không còn là giữa Việt Nam và Hoa Lục nữa mà là giữa Hoa Lục và Nga. Có lẽ Phi Luật Tân cũng nên bắt chước Việt Nam ký kết giao kèo thai thác dầu khí với một công ty dầu hỏa Nga tại vùng mà ông Tàu nhận vơ.

-AP ngày 17/5/2018: “Theo ủy ban nghiên cứu do chính quyền Căm Bốt ủy tác kéo dài đã ba năm, dự án của Căm Bốt được Bắc Kinh hỗ trợ nhằm xây một con đập lớn nhất trên Sông Cửu Long có thể hủy diệt nghề đánh cá đang nuôi sống nhiều triệu người và gây căng thẳng thêm với Việt Nam là quốc gia ở hạ lưu sẽ thiệt hại nhiều nhất. Bản phúc trình được đưa lên một trang tin của tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ là cơ quan đã tiến hành cuộc khảo cứu nói rằng con đập có thể sẽ hủy diệt nghề đánh cá và chắc chắn sẽ tạo mối hiềm khích với Việt Nam. Con đập do China Souther Power Grid Co. thiết kế có hồ chứa nước rộng 620 cây số vuông.”

-Business Insider ngày 18/5/2018: “Bắc Kinh gia tăng mạo hiểm tại Biển Đông vào ngày hôm nay khi cho phổ biến một đoạn thu hình chiếc máy bay H-6K có khả năng ném bom nguyên tử hạ cánh xuống

một hòn đảo nhân tạo tại vùng còn đang tranh chấp- rõ ràng gửi một tín hiệu cho mọi người thấy ai là người khống chế vùng này. Việc triển khai được thực hiện sau khi Hoa Lục bố trí hỏa tiễn và hệ thống phá ra-đa tại đây.”

Cách đây hơn mười lăm năm, ở Mỹ đã có những cuốn sách “best seller” tiên đoán Hoa Lục sẽ xập tiệm, tan rã trong vòng 10 năm. Thế nhưng ngày nay Hoa Lục vẫn sống mạnh, sống hùng và không ngán sợ Hoa Kỳ. Theo tôi, ngồi ở đây để chửi rủa mấy ông Ba Tàu thì dễ, nhưng đối phó với ông Tàu ở Biển Đông thì trăm phần khó khăn. Mỹ mà Bắc Kinh còn không sợ thì chỉ có Ông Trời xuống đây mới có thể bóp cổ Hoa Lục được mà thôi. Để xem Hoa Kỳ phản ứng như thế nào? Các nhà bình luận chính trị đã nói rằng Mỹ có thể “bóp cổ” dạy dỗ, lật đổ bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng được kể cả Anh, Pháp, Đức... Tuy nhiên chỉ có Nga và Trung Hoa là hai quốc gia mà Mỹ không thể làm được, ngoại trừ một cuộc tấn công nguyên tử tổng lực và chớp nhoáng. (Hiện nay Hoa Kỳ có 7200 đầu đạn hạt nhân, Nga có 7500 và Trung Quốc có 260). Tấn công vào một nước nhỏ xíu như A Phú Hãn với dân số 34 triệu, vũ khí chỉ là AK- 47, thuốc nổ, di chuyển bằng xe gắn máy Honda, xe pick-up Toyota, đánh bom tự sát...thế mà 17 năm gỡ chưa ra. Còn đây là quốc gia 1300 triệu dân, đất đai rộng mênh mông, với 260 đầu đạn hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược tàng hình không người lái, hai HKMH, cả ngàn hỏa tiễn Đông Phong, 869 khu trục hạm, 800 tuần dương hạm, 60 tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử…hiện đang mở rộng chu vi phòng thủ ra tận Biển Đông…thì một loại chiến tranh cổ điển không thể nào thắng được mà chỉ có chiến tranh nguyên tử tổng lực, hủy diệt toàn bộ đất nước Trung Hoa. Thế nhưng khi đó Hoa Kỷ sẽ lãnh bao nhiêu trái bom/hỏa tiễn nguyên tử thì chưa ai biết được. Khi Nhậm Ngã Hành đấu với Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại chết, Nhậm Ngã Hành cũng chết theo, tức “Thiên địa đồng thọ”. Hơn thế nữa, khi Hoa Kỳ phát động chiến tranh nguyên tử tiêu diệt Trung Hoa thì cũng phải tiêu diệt luôn Nga, nếu không Nga sẽ là người sống sót (survivor) và sẽ bá chủ thế giới. Cái giằng co của thế “Tam Quốc Chí” ngày hôm nay là như thế đó.

-Tổng Hợp ngày 20/5/2018: Trong một bản tuyên bố, Hải Quân Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập trận chung vào tuần tới tại ngoài khơi Tiên Sa, Đà Nẵng để tăng cường hợp tác về hải quân, mối liên hệ giữa hai quốc gia và tạo ổn định trong khu vực cùng thế giới. Ba tàu chiến trong đó có tuần dương hạm Sahyadri, tàu chở dầu Shakti và khu trục hạm nhỏ tàng hình chống tàu ngầm Kamorta đang tiến về Đà Nẵng là một trong những quân/hải cảng lớn nhất Việt Nam nằm ở Biển Đông. Cuộc tập trận dự trù diễn ra từ 21/5 tới 25/5/2018.

Đây là một chuyển động táo bạo và rõ nét của Việt Nam, sử dụng lực lượng quốc tế để đối phó với sức mạnh mỗi lúc mỗi gia tăng của Hoa Lục tại Biển Đông. Người xưa nói, “Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu”. Mưu ở đây là “quốc tế hóa vấn đề Biển Đông”. Việt Nam đang theo đuổi sách lược đó. Rất tiếc Phi Luật Tân đang cần tiền để phát triển kinh tế cho nên còn do dự không dám trực tiếp đối đầu với Bắc Kinh làm cho thế liên minh Việt-Phi yếu đi. Rất may, theo AP ngày 21/5/2018, “Phát ngôn viên của Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte nói rằng Phi hết sức lo ngại về việc máy bay ném bom chiến lược của Hoa Lục hiện diện trong vùng biển còn tranh chấp và sẽ có hành động ngoại giao thích ứng.”

Ít ra thì cũng phải thế. Hoa Lục đem máy bay ném bom nguyên tử vào vùng biển đảo còn đang tranh chấp mà mình không lên tiếng thì chủ quyền của mình nằm ở chỗ nào?

-UPI ngày 23/5/2018: “Theo nguồn tin trong nước, ba ngư dân Việt Nam đã chết sau một tiếng nổ đầy bí mật tại Biển Đông. Tin tức này xuất hiện giữa lúc Hoa Lục gia tăng quân sự hóa những hòn đảo/bãi đá còn đang tranh chấp chủ quyền tại vùng biển quốc tế và xua đuổi 10 tàu đánh cá ngoại quốc. Tờ VnExpress nói rằng vụ nổ xảy ra tại Quần Đảo Hoàng Sa vào ngày Chủ Nhật 19/5/2018 nơi người ta cho rằng Hoa Lục đã thử nghiệm hạ cánh máy bay ném bom có trang bị vũ khí nguyên tử. Ba ngư dân tử nạn nằm trong số 13 người đang tìm bắt hải sâm (sea cucumber) tại đây. Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Lê Chiêm nói rằng Hoa Lục đã cho tầu đánh cá tại hải phận của Việt Nam và có lực lượng đặc biệt hỗ trợ.”

-The Politico ngày 23/5/2018: “Hoa Kỳ đã loại tên Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia được mời tham dự cuộc tập trận quốc tế Vành Đai Thái Bình Dương lớn nhất thế giới với 27 quốc gia tham dự (không có Việt Nam) do Mỹ tổ chức với lý do Bắc Kinh gây bất ổn ở Biển Đông trong đó có việc triển khai những thiết bị quân sự tại các hòn đảo và bãi đá tân tạo.”

-Newsweek ngày 24/5/2018: “Theo những hình ảnh rất rõ nét của Digital Globe do vệ tinh chụp được và từ những dữ kiện phân tích của Earthrise Media, tại Đảo Subi- một trong bảy hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông nay có những tòa nhà có thể chứa được 400 binh sĩ Trung Quốc. Hai hòn đảo nhân tạo lớn khác là Mischief (Vành Khăn) và Fiery Cross (Chữ Thập) cũng có nhà chứa được 2000 lính thủy quân lục chiến. Theo Reuters, hai đảo này có khoảng 190 trại binh sĩ và kiến trúc giống như Đảo Subi, có ụ chứa hỏa tiễn, nhà kho và phi đạo, thậm chí cả sân chơi bóng rổ.”

-Fox News ngày 27/5/2018: “Hoa Kỳ vừa phái Khu Trục Hạm Higgins trang bị hỏa tiễn đạn đạo và Tuần Dương Hạm Antietam tiến vào Quần Đảo Hoàng Sa, trong đó có Đảo Phú Lâm (Woody Island) là nơi mà Bắc Kinh đã kiến tạo một sân bay vào thập niên 1990.” Còn Bắc Kinh thì lên án hành động này là khiêu khích, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Hoa và đã phái chiến hạm và phi cơ chiến đấu tới đây để đối đầu với Hoa Kỳ. Vào ngày 30/5/2018, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục đối đầu với việc Hoa Lục quân sự hóa những hòn đảo ở đây. Chưa có cuộc đụng độ nào xảy ra.

-Fox News ngày 31/5/2018: “Lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam vừa đồng ý gia tăng hợp tác về an toàn hàng hải và quốc phòng giữa lúc họ cùng bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông. Nhân chuyến viếng thăm Nhật Bản, Chủ Tịch Trần Đại Quang và Thủ Tướng Shinzo Abe đã đồng ý đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lãnh vực như huấn luyện, trang bị và kỹ thuật. Trong bản tuyên bố sau cuộc hội đàm, hai bên kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông và cảnh báo về bất cứ hành động đơn phương nào làm thay đổi nguyên trạng.”

Nhận Định :

Vào ngày 24/5/2018, Tổng Thống Donald Trump hôm nay đã hoãn lại (called off) cuộc họp thượng đỉnh có tính cách lịch sử với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cho dù Bắc Triều Tiên đã cam kết phá bỏ những đường hầm để thử bom nguyên tử. Về cuộc họp dự trù vào 12/6/2018, Ô. Trump trong bức thư gủi cho Ô. Kim Jong Un đã nói rằng căn cứ vào sự tức giận ghê gớm và những lời tuyên bố thù hận mới đây, tôi cho rằng sẽ là không thích hợp vào thời điểm này nếu tiến hành một cuộc họp đã được hoạch định lâu dài. Ô. Trump gọi đây là cuộc họp bị bỏ lỡ và vẫn mong được gặp Ô. Kim Jong Un.

Theo tôi lỗi này thuộc về Ô. Pence. Cuộc họp chẳng còn bao lâu nữa, nếu hai bên thật sự mong muốn thỏa hiệp thì không nên có những lời tuyên bố gây đổ vỡ hoặc “chửi bố người ta”. Việc Ô. Pencen đưa ra cái chết của Ô. Gaddafi ý muốn đe dọa Ô. Kim Jong Un, “Nếu không nghe lời, sẽ chết như Gaddafi.” Do đó, vì tự ái dân tộc, Bắc Triều Tiên đã có lời phản ứng khá gay gắt. Chính ra Bình Nhưỡng nên ăn nói khéo hơn, khiến câu chuyện đi vào đổ vỡ. Sự kiện chẳng khác nào đôi trai gái đã làm đám hỏi mà cha mẹ hai bên lại chửi nhau, thì chắc chắn cuộc hôn nhân tan vỡ. Từ trước tới giờ tôi vẫn đánh giá cao Ô. Pence ăn nói cẩn thận, suy nghĩ chín chắn. Nhưng nay mới thấy ông phạm lỗi lầm nghiêm trọng khi rập khuôn lời tuyên bố của Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton giữa lúc hội nghị thượng đỉnh sắp hình thành.

Tuy nhiên theo lời lẽ của văn thư, mọi chuyện không phải đổ vỡ hoàn toàn. Ô. Trump vẫn mong gặp Ô. Kim Jong Un và mong Ô. Pence, Ô. Bolton đừng phá đám thêm một lẫn nữa. Lãnh đạo một quốc gia mà năn nói bộp chộp, thiếu suy nghĩ sẽ làm hỏng đại cuộc. Phát ngôn viên của chính phủ Anh nói họ rất thất vọng về chuyện này. Còn tổng thư ký LHQ nói rằng thật đáng tiếc khi hội nghị đã dự trù mà không hình thành. Nhân loại đã chết và đổ vỡ quá nhiều qua các cuộc chiến A Phú Hãn, Iraq, Syria, Libya và Yemen và rồi đây sẽ là Ba Tư. Không ai muốn chiến tranh thêm nữa, ngoại trừ Ô. Bolton và Ô. Mike Pence. Bộ ba John Bolton, Mike Pompeo và Mike Pence là hiện thân của bộ ba Rumsfeld, Condoleezza Rice và Dick Cheney, cộng thêm với Tony Blair (thủ tướng Anh) dưới thời Tổng Thống Bush Con đã gây ra Chiến Tranh Iraq và Afghanistan mà 17 năm gỡ chưa ra. Rất may, vào ngày 26/5/2018, Ô. Kim Jong Un và Moon Jae-in đã gặp nhau lần thứ hai để tiến hành những cam kết hòa bình đạt được trong hội nghị thượng đỉnh lần đầu và có thể cuộc hội kiến tới đây với Ô. Trump. Ngoài ra Bắc Triều Tiên cũng đã cử một đại diện cao cấp nhất tới Mỹ có lẽ để chuẩn bị những bước cuối cùng của cuộc họp.

Theo tôi nghĩ, Ô. Trump tạm hoãn cuộc họp cũng có lý để việc chuẩn bị kỹ càng hơn. Họp thượng đỉnh là quyết định dứt khoát chứ không còn bàn cãi lôi thôi nữa. Còn nếu hai bên quyết chiến và không thể đi đến một thỏa hiệp thì cứ đánh nhau. Hoa Kỳ ném vài quả bom nguyên tử, bắn hỏa tiễn Tomahaw, dùng B-52 và B-2 để tàn phá các cơ sở trọng yếu của Bắc Hàn xem người ta chết như thế nào. Xin nhớ, trong lịch sử nhân loại, đánh nhau và gây chiến rất dễ. Còn thỏa hiệp để dung hòa quyền lợi giữa các bên rất khó nhất là một bên yếu, một bên quá mạnh. Trong Đệ II Thế Chiến, Phát-xít Đức, Phát -xít Ý và Quân Phiệt Nhật ỷ mình quá mạnh cho nên chỉ nói chuyện bằng máy bay, xe tăng, đại bác. Nếu có thỏa hiệp thì phải là thỏa hiệp đầu hàng của các nước yếu.

Chúng ta chờ xem hội nghị thượng đỉnh diễn ra như thế nào. Theo tôi, mấu chốt của vấn đề vẫn là Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa. Còn Hoa Kỳ thì hủy bỏ cấm vận, cam kết sẽ không tìm cách lật đổ và mặc kệ Bắc Triều Tiên phát triển đất nước theo chiều hướng của họ, có thể theo kiểu mẫu Việt Nam. Điều này không có gì lạ. Trong 16 năm cầm quyền, Ô. Bill Clinton và Ô. Bush Con đã theo chính sách “Let Cuba be Cuba” tức “Cứ để Cuba đi theo đường lối của họ” miễn họ không gây phiền phức hay đe dọa Hoa Kỳ là được.

Làm tổng thống Hoa Kỳ chỉ giải quyết được một số vấn đề ở một giai đoạn nào đó. Bốn hay tám năm sau, quyền hành rơi vào tay ông khác. Và “ông khác” này lại có chính sách mới và vứt bỏ chính sách của “ông cũ” và có khi lên án là “ngu xuẩn” …cho nên thế giới lúc nào cũng điên đầu với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Nguyên do chỉ vì Hoa Kỳ quá mạnh và chưa có một đối trọng cân xứng. Thế giới chỉ ổn định khi nào nó là một “thế giới đa cực” tức có nhiều siêu cường giằng co và kìm hãm nhau.

Đào Văn Bình