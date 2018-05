Tổ Đình Giác Lý Long Trọng Mừng Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Giác Lý.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, tọa lạc tại số 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 - 2018Buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018, tham dự buổi lễ gần một trăm chư tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California còn có hàng trăm đồng hương Phật tử, một số các Huynh Trưởng và gia đình Phật tử, các cơ quan truyền thông.Chư tôn Giáo Phẩm chứng minh có: HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Huệ Quang, HT. Thích Huệ Minh, Viện Chủ Chùa Hưng Long, HT. Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý, ngoài ra còn có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, Trụ trì, trú xứ tại các Chùa, Tự Viện, Tu Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường Nam California tham dự.Quan khách có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California và phu nhân, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể.Điều hợp chương trình Sư Giác Minh Quảng.Mở đầu buởi lễ, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, trong phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến công ơn của Chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ, Mẹ Cha, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sinh vạn loại, ơn hy sinh cao cả của Chư vị Thánh tử đạo đã vị quốc vong thân cho hòa bình, hạnh phúc của muôn loài, phút giây lắng lòng cầu nguyện cho hàng triệu hương linh Việt Nam tử nạn trong các cuộc chiến, trên khắp các nẻo đường đi tìm tự do sớm được siêu thoát, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Sau phần nghi thức, Đại Đức Thích Minh Tâm, thay mặt HT. Viện Chủ lên đọc diễn văn khai mạc, trong đó có đoạn: “...Tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta hãy nghe lại lời Phật dạy nơi Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp trong Trung bộ kinh dạy rằng: ‘Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng , thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma Vương Phạm Thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa Môn, Bà La Môn, chư Thiên và loài người. Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không mặt trăng, không mặt trời hay ba đường ác địa ngục, ngạ qũy, súc sanh. “Khi Bồ tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ tát không bị một bệnh tật gì, Bà sống với tâm hoa hỷ, với tâm khoan khoái . Bà tháy trong bào thai của mình vị Bồ Tát Từ Bi vô lượng, trí tuệ siêu việt, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất...”Đại Đức tiếp: “Thật hạnh phúc thay, Đức Phật Đản Sinh , để rồi thăng tiến trên con đường tu tập thiền định mà đạt được thành qủa vô thượng bồ đề, thành đấng Thế Tôn, bậc Phước-Huệ lưỡng toàn, đã ban bố giáo pháp giác ngộ, giải thoát cho chư thiên và nhân loại. Nhờ vậy mà hơn 2,500 năm qua, trên thế giới nầy, con người có tu tập thí có chứng đắc, đoạn tận khổ đau, rồi tạo sự bình an, hạnh phúc cho tha nhân, cho chúng sanh trên hoàn vũ. Chính giáo pháp giải thoát ấy là thàng trì để phòng hộ đạo tâm, là hóa thành để tiến đến cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh.. .”Cuối cùng Đại Đức thành kính đảnh lễ Chư tôn Thiền đức Tăng già, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ qúy ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường để thăng hoa đời sống đạo hạnh mà viên thành đạo qủa. Đồng hân hoan chào mừng chư vị thiện nam, tín nữ Phật tử, đồng hương, quan khách đã đáp lời mời của Ban tổ chức vân tập về Đạo tràng Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý để thành kính, trang nghiêm tham dự Đại Lễ Phật Đản hôm nay.Tiếp theo Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí.Trong lời Đạo từ qúy ngài đã cảm ơn HT. Viện chủ, ca ngợi việc làm của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đạo tràng Giác Lý trong công việc tu học và hoằng dương đạo pháp.Trong phần phát biểu của quan khách, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cũng đã nhắc lại ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật và cảm ơn HT. Viện chủ.Nghị Viên Phát Bùi trong lời phát biểu ông đã ghi nhận những đóng góp của HT. Thích Giác Sĩ và Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý trong sinh hoạt chung của cộng đồng, sau đó ông cũng đã trao cho HT. Viện chủ quyết định của Thành Phố Garden Grove cho phép Tổ Đình sinh hoạt.Nghi thức lễ Khánh đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng lên trước lễ đài niệm hương bạch Phật và cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Tiếp theo nghi thức lễ tắm Phật.Sau lễ tắm Phật Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện niệm hương.Tiếp theo là phần cổ Phật khất thực, sau khi cổ phật khất thực xong. Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường để cúng dường trai tăng và thọ trai.Trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng dùng bữa butfeel chay rất nhiều món ăn do Phật tử đạo tràng Giác Lý khoản đãi.Sau khi thọ trai là phần cúng tiên linh, cửu huyền, truyền Tam Quy Ngũ Giới.Kết thúc chương trình với lễ cúng thí thực chư âm linh cô hồn.Mọi chi tiết xin liên lạc Tịnh Xá Giác Lý: ĐT: (714) 414-8360.