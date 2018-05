Mỹ: Cho 350 Triệu MK Để Xóa Nợ Vay Đi Học

Có tới 350 triệu đô la tiền xóa nợ học cho sinh viên đã có sẵn cho người nào ghi danh trước, theo nguyên tắc đến trước được trước.Đây là cách mà bạn cần biết và cách để bạn nạp đơn xin xóa tiền học.Vào Thứ Tư, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đưa lên trang mạng của họ các chi tiết của chương trình Xóa Tiền Vay Mượn Dịch Vụ Công Cộng Mở Rộng Tạm Thời (TEPSLF).Luật Consolidated Appropriations Act năm 2018 có 350 triệu đô la tài trợ cho những người vay mượn tiền học mà trước đây đã chọn chương trình hoàn trả không đủ điều kiện như là một phần của chương trình Public Service Loan Forgiveness.Nếu bạn đáp ứng tất cả những yêu cầu đối với chương trình Public Service Loan Forgiveness, nhưng đã ghi danh vào chương trình hoàn trả tiền không đủ điều kiện (chương trình đã tốt nghiệp hay gia hạn việc hoàn trả nợ), thì bây giờ bạn có thể có được cơ hội thứ hai để được xin xóa nợ học.Tiền tài trợ đang có sẵn cho đến khi cạn.Bằng cách nào nạp đơn xin vào chương trình Temporary Expanded Public Service Loan Forgiveness?Chương trình Public Service Loan Forgiveness là của liên bang để xóa nợ học liên bang cho những người vay mượn là những người đi làm toàn thời gian (hơn 30 giờ một tuần) trong việc làm hợp pháp veè dịch vụ công cộng cấp liên bang, tiểu bang và địa phương hay là công viêc phi vụ lợi 501(c)(3) là những người hoàn trả 120 lần đúng hạn đủ điều kiện trong vòng 10 năm.Hơn 700,000 người vay tiền học đã hoàn tất đơn xác nhận làm việc cho chương trình Public Service Loan Forgiveness, nhiều ng7ời đã không đáp ứng các yêu cầu.Gửi email về địa chỉ:TEPSLF@myfedloan.orgSau đây là mẫu email gợi ý mà bạn có thể sử dụng:To:TEPSLF@myfedloan.orgSubject: TEPSLF requestI request that the U.S. Department of Education respectfully reconsider my eligibility for public service loan forgiveness.Name: [Enter the same name under which you submitted your Public Service Loan Forgiveness application]Date of Birth: [Enter your date of birth in MM/DD/YYYY format]Thank you for your consideration.Sincerely,Your NameBạn sẽ nhận được trả lời từ FedLoan Servicing một khi yêu cầu của bạn đã được cứu xét.Bạn cũng có thể liên lạc với FedLoan Servicing ở số điện thoại: 1-855-265-4038.Giờ làm việc từ 8 a.m. tới 9 p.m. giờ miên đông, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.