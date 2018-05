LM Anphong Trần Đức Phương Suốt Đời Phụng Vụ-Cuối Đời Đơn Côi

Được tin LM Trần Đức Phương, nguyên Chánh Xứ GX Các Thánh Tử Đạo VN Seattle WA, nguyên Phó Xứ phụ trách Cộng Đoàn Trinh Vương Everett đang trở bệnh nặng và hiện đang điều trị tại phòng 262, tầng trệt Bệnh Viện UW Medicine NorthWest Hospital, 1550N 115th St. Seattle WA 98133, vợ chồng tôi, ông cố Mùi, bà Tốt và một số người nữa vội đến thăm Cha.

LM Anphong Trần Đức Phương năm nay 82 tuổi, thụ phong LM trên 50 năm, nguyên Tuyên Úy Công Giáo 2 Quân Trường Võ Bị Quốc Gia và Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt thời VNCH, cấp bậc Trung Tá QLVNCH.

Cha Phương có may mắn hơn các Cha Tuyên Úy Công Giáo khác là ngài bị VC bắt ở Liên Khương Đà Lạt và sau 10 ngày thì chúng thả rồi ngài về Saigon và vượt biên nên không bị đi tù Cải Tạo như các Cha Tuyên Úy khác. Qua Mỹ lúc đầu ngài giúp các GX ở San Jose Califonia từ năm 1991 mới về Seattle làm Chánh Xứ GX CTTĐVN sau đó được đổi về làm Phó Chánh Xứ GX St. Mary Magdalen Everett khoảng 3 năm rồi về hưu, tuy vậy ngài vẫn phụ trách coi sóc Cộng Đoàn Trinh Vương Everett ở Nhà Thờ Our Lady of Perpetual Help cũng tại Everett cho tới khi bị tai biến não và phải nghỉ hẳn.

Thời gian đầu khi mới nghỉ bệnh Cha Phương ở Nursing Home Everett chừng 2 năm nhưng chi phí quá cao (hơn $4,800-$5,000/tháng) nên sau đó một gia đình giáo dân tên Khánh đã đón Cha về nhà săn sóc với chi phí chỉ khoảng $2,500. Ở nhà này được hơn năm thì đến nay bệnh tình trở nặng nên Cha Phương đã phải vào UW Medicine Northwest Hospital 5 tháng nay rồi, và bây giờ có lẽ là giai đoạn cuối.







Chúng tôi đến thăm và đọc kinh cầu nguyện cho Cha, nhưng suốt gần 2 giờ đồng hồ dù lay gọi Cha cũng chỉ ú ớ chứ không tỉnh! Nhìn thân hình gầy gò nằm còng queo trên giường bệnh, bên cạnh là giá treo với 5 bịch thuốc nước (solution) truyền dở dang và 5 máy đo, trên một bàn khác một số syringes có sẵn thuốc và kim, một số thuốc thoa bóp ngoài da… ai cũng cảm thấy mủi lòng khó cầm được nước mắt.







Hiện tại, bệnh tình của Cha Phương đã quá nặng, thức ăn lọt vào phổi, 2 chân teo tóp mạch máu xuống chân bị nghẹt gây đau nhức và có thể gây hoại cơ nếu kéo dài ngày. BS cho biết là cần phải mổ để lấy thức ăn từ phổi ra nếu không sẽ bị nhiễm trùng phổi, cũng như phải giải phẫu để thông mạch máu chân; nhưng cả 2 cuộc giải phẫu này tỉ lệ thành công là 50% thôi vì sức khỏe của Cha đã quá yếu, ngay cả tiến hành một cuộc giải phẫu phổi cũng khó có hy vọng thành công.







Cha Phương còn một số người bà con gần như cháu gọi Cha là Chú ruột nhưng họ lại ở quá xa, người thì ở San Jose, người lại ở Texas họ có liên lạc với ông Cô Mùi thường xuyên để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cha và cũng cho biết là sẽ đến thăm Cha lần cuối.

Các Linh Mục cũng như các Tu Sĩ Công Giáo khác là những người cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng Công Giáo, họ phải tuyên thệ và giữ độc thân suốt đời, họ từ bỏ gia đình để phụng sự Chúa và tha nhân, giáo dân của họ và vì vậy đến cuối đời họ trở thành đơn độc; các giáo dân có người nghĩ đến và thăm hỏi cũng nhiều người lơ là và vì vậy chúng ta có câu thành ngữ “Cha chung không ai khóc”! Câu này hiểu đúng nghĩa đen trong trường hợp các Tu Sĩ lúc cuối đời là chính xác; tuy vậy tình cảm liên đới giữa con người nhất là tình liên đới trong Tôn Giáo không cho phép chúng ta dửng dưng với một người bỏ cả cuộc đời lo lắng chăm sóc người khác, trong đó có chúng ta và gia đình chúng ta.

Đã có nhiều người biết tin và đến thăm Cha Phương, cũng có nhiều người chưa biết tin và chưa đến thăm Cha, thực ra với tình hình sức khỏe của Cha bây giờ có đến thăm chắc Cha cũng không biết, có lẽ do ảnh hưởng thuốc giảm đau nên Cha ngủ hoài, tuy nhiên việc đến thăm Cha là một nghĩa cử để tỏ ra chúng ta quan tâm đến vị Cha Già đã hy sinh suốt cuộc đời để chăm sóc chúng ta cũng là cách tỏ lòng biết ơn Cha, nó cũng chứng tỏ thêm tình liên kết giữa các Tín Hữu với vị Mục Tử của mình trong Chúa Kitô.

Cầu xin Thiên Chúa Chí Thánh trợ giúp Cha bớt phần đau đớn thể xác và được dũng mãnh đón nhận kết quả một đời tu hành, êm ả trong vòng tay Chúa và Mẹ Maria trên đường về Nước Trời. Xin mọi người hợp tâm thêm lời cầu nguyện cho Cha.





Trương Trọng Kiên

Cộng Đoàn Trinh Vương-Everett