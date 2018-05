Về Thăm VN Bị Côn Đồ Đòi Nợ Thân Nhân, Công An Giả Lơ

SAIGON -- Việt Kiều về thăm nhà cần phải cẩn trọng: nạn đòi nợ bất kể luật pháp đang xảy ra tại nhiều nơi, và Việt Kiều có thể sẽ trở thành con nợ khi bị thân nhân ủy quyền nợ. Trong khi đó, công an không phản ứng kịp thời...Báo Thanh Niên ghi lời một Việt kiề từ Anh quốc về thăm Sài Gòn: “Hơn nửa tháng nay, gia đình tôi phải ra khách sạn ở lánh nạn. Tôi đã làm đơn gửi lên Bộ Công an, Công an TP.SG, Công an Q.9 cùng các cơ quan pháp luật của Anh nhờ hỗ trợ.”Báo Thanh Niên cho biết vừa nhận được đơn của chị Huỳnh Đỗ Thanh Thanh (31 tuổi, quốc tịch Anh, đang cư ngụ tại 980/7/12 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, TP.SG), tố cáo bà N.T.H (quê Thanh Hóa) ủy quyền Công ty đòi nợ Hưng Thịnh (Q.Bình Thạnh, TP.SG) thường xuyên tới nhà, gọi điện đe dọa, tạt sơn, khủng bố, buộc chị trả 1,074 tỉ đồng thay cho mẹ mình.Theo chị Thanh, gia đình chị định cư bên Anh, chỉ còn bố đẻ (ngoài 70 tuổi) đang cư ngụ tại địa chỉ nói trên, chị cùng hai con nhỏ thường về thăm. Ngày 16.4, có 6 người đàn ông đến quăng vào nhà chị một hợp đồng ủy quyền, ghi bà H. ủy quyền cho Công ty Hưng Thịnh đòi 1,074 tỉ đồng từ chị Thanh. Sau đó, điện thoại chị Thanh liên tục nhận cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng là người của Công ty Hưng Thịnh, yêu cầu chị ra quán cà phê để nói chuyện. Ngày 20.4, chị Thanh cùng bố ra quán cà phê trên đường Trần Não (Q.2) gặp nhóm người xưng của Công ty Hưng Thịnh. Những người này nói, số tiền đó là của mẹ chị Thanh nợ bà H. (nhưng không có giấy tờ chứng minh), giờ chị Thanh phải trả.Ngày 25.4, có người lạ đến khóa trái cửa ngoài, nhốt chị Thanh cùng hai con nhỏ và bố chị trong nhà. Sau đó, người xưng Công ty Hưng Thịnh liên tục gọi điện đe dọa chị Thanh phải ra gặp lần 2. Ngày 26.4, tại quán cà phê trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình), chị Thanh cùng bố đến gặp nhóm người này và họ tiếp tục đe dọa, bắt chị Thanh ký giấy vay nợ, nhưng chị không đồng ý. Đêm 27.4, hơn 15 người đi ô tô cùng bà H. đến đậu trước cổng nhà, la hét, đập cửa yêu cầu chị Thanh mở cửa vào nhà để nói chuyện. Quá sợ, chị Thanh gọi báo Cảnh sát 113 và Công an P.Phú Hữu. Khuya 28.4, người lạ đến tạt sơn vào nhà và chiếc ô tô của chị Thanh. “Hơn nửa tháng nay, gia đình tôi phải ra khách sạn ở lánh nạn. Tôi đã làm đơn gửi lên Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Q.9 cùng các cơ quan pháp luật của Anh nhờ hỗ trợ”, chị Thanh nói.Bản tin báo TN ghi rằng công an cũng như dường bó tay:“Theo chị Thanh, khi bị nhóm đòi nợ đe dọa, chị gọi điện báo Cảnh sát 113 và Công an P.Phú Hữu cầu cứu nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 27.4, khi 15 người đi cùng bà H. đến đậu ô tô trước cổng nhà chị Thanh đập cửa, la hét, chị Thanh gọi điện cầu cứu Cảnh sát 113 và Công an P.Phú Hữu. Công an P.Phú Hữu đến, mời chị Thanh và nhóm đòi nợ thuê về trụ sở công an làm việc, nhưng nhóm đòi nợ thuê không đi mà tiếp tục đậu xe và la ó. “Khi sự việc đang căng thẳng thì công an phường bỏ về. Tôi hoảng sợ gọi Cảnh sát 113 hai lần nữa thì được trả lời sự việc đã báo công an phường xử lý!”, chị Thanh nói và cho biết, trưa 28.4, chị và bố lên Công an P.Phú Hữu trình báo vụ việc nhưng tại đây không làm biên bản tiếp nhận lời khai, tố giác tội phạm. Chị Thanh tiếp tục đến Công an Q.9 nộp đơn thì được hướng dẫn về phường yêu cầu lập biên bản. Chị Thanh quay lại Công an P.Phú Hữu yêu cầu thì được lập biên bản và lấy lời khai. Đến khuya 28.4, người lạ đến tạt sơn vào nhà và ô tô chị Thanh. Sáng 29.4, chị Thanh đến Công an P.Phú Hữu tiếp tục trình báo sự việc. Một cán bộ công an phường đến hiện trường ghi nhận...”Không ai ngờ chuyện xảy ra giữa Sài Gòn mà y hệt phim xã hôi đen.