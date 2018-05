Nhân Quyền VN Mất Một Người Bạn

PARIS, ngày 28-5-2018 (VHCR) – Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VHCR) thành kính Tưởng niệm và Cầu siêu cho Alvin L. Jacobson, một người bạn trung thành của Việt Nam, đã không ngừng vận động cho nhân quyền và số phận những Tù nhân vì Lương thức tại Việt Nam. Tạ thế tại tư gia ở Cambridge, Massachussets, Hoa Kỳ, hôm 21 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi sau những năm tháng dài vật vã với cơn bệnh Bạch cầu Cấp (Leukemia). Mới hồi đầu tháng giêng năm nay, Alvin Jacobsen đã từ chối sự chăm sóc của bệnh viện để về sống những ngày cuối cùng cạnh gia đình con cái. Trong cơn bệnh trầm kha, Alvin Jacobsen vẫn không chịu nghỉ ngơi, luôn tiếp xúc với bạn hữu, nhà trường, nhà thờ để nói lên nỗi khốn khó của vị cao tăng Phật giáo, Tăng Thống Thích Quảng Độ, thúc đẩy các em học sinh, sinh viên viết Thiệp chúc đầu năm gửi về Saigon chúc Ngài.“Alvin Jacobson hoạt động không mệt mỏi cho việc trả tự do những Tù nhân vì Lương thức tại Việt Nam cũng như khắp thế giới, với nhiệt tình sôi động, với lòng từ và bền bỉ kiên trì. Đời Alvin và sự dấn thân đã củng cố lòng tin và hứng khởi cho các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới”, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã nói lên lời Tưởng mộ.Alvin Jacbson là con người nổi bật trong mọi sinh hoạt của mình, làm Giảng sư Xã hội học tại Đại học North Carolina, rồi Tham vấn tài chính cho các dịch vụ Công nghệ. Từ đầu thập niên 70, đồng sáng lập Nhóm 56 Ân Xá Quốc tế tại Lexington. Suốt 16 năm qua, Alvin Jacobsen chuyên chú vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Năm 2002, Nhóm 56 của Ân Xá Quốc tế bảo trợ bênh vực cho trường hợp Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang như Người Tù vì Lương thức. Sau khi Ngài viên tịch, Nhóm chuyển sang bảo trợ cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong thời gian Nhóm 56 hoat động cho Việt Nam, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam là mối kết hợp thân cận, nguồn cung cấp tin tức Việt Nam. Nhóm 56 đã căn cứ vào các tài liệu này để viết hằng trăm bức thư gửi Dân biểu Hạ viện, Tổng Thống, Bộ Ngoại gia Hoa Kỳ, và cho Giám đốc các Công ty Hoa Kỳ làm ăn tại Việt Nam báo động thảm trạng nhân quyền và tôn giáo. Một trong những chiến dịch cuối đời Alvin Jacobson, là thu tập 70 bức thư kêu gọi trả tư do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Phái đoàn Quốc hội Châu Âu sang thăm Việt Nam và thúc đẩy các em học sinh trung học tại Lexington viết Thiệp chúc đầu năm gửi về Thanh Minh Thiền viện ở Saigon khánh chúc Ngài Quảng Độ, mà Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã chuyển giúp để tránh nạn kiểm duyệt của bưu điện cộng sản.Năm 2013, khi được tin Alvin Jacobsen mắc bệnh Bạch cầu Cấp, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viết thư hỏi han, có đoạn như sau :“Trong cơn bệnh hoạn hoặc hiểm nghèo người ta mới thấy quý tình bằng hữu và mối liên đới. Quý như không khí ta thở. Đó là điều bản thân tôi cảm nhận trong những năm dài lưu đày, nơi tù ngục hay quản chế. Nhà cầm quyền có thể bắt giam, cô lập, làm nhục ta, nhưng họ chẳng bao giờ cướp được mối dưỡng nuôi ấm áp trong lòng ta, là chẳng ai có thể giam hãm ta trong cô đơn.“Nhiều năm qua bạn đã nhọc nhằn trong cuộc vận động trả tự do cho tôi, mặc dù chẳng ai hồi đáp hay biết tới công bạn. Lòng kiên quyết của bạn đã gíup tôi chống đỡ, củng cố quyết tâm vận động cho nhân quyền và tự do Việt Nam. Vì tôi tin rằng tinh thần bất bạo động và lòng từ bi sẽ thắng hận thù và đàn áp, tôi cứ tiếp tục con đường này trước bất cứ hệ quả nào.“Mấy lời gửi đến bạn để nói rằng có tôi bên bạn trong mọi cuộc thử thách, và bạn đang ở trong lòng tôi”.(Bản tin gốc: http://queme.org/vi/tuong-niem-va-cau-sieu-cho-alvin-jacobson/?v=7516fd43adaa)