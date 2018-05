Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2018 Tại Thành Phố Westminster

Trong Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Westminster.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm vào ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Westminster Memorial Park & Mortuary cùng Thành Phố Westminster đều tổ chức ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong thật long trọng, tính đến nay là Lần Thứ 46, (46th Annual Memorial Day Service) Buổi lễ đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2018, tại Westminster Memorial Park & Mortuary.Trước khi tham dự lễ chính thức vào lúc 9 giờ sáng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đã có buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, sau đó tất cả các thành viên trong Liên Hội đã đến Nghĩa Trang Quân Đội trong khu Nghĩa Trang Peek Family Funeral Home để đốt nhang, cắm quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ lên phần mộ của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã an nghỉ tại đây.Sau đó tất cả tập trung về Westminster Memorial Park để tham dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong do Westminster Memorial Park & Mortuary cùng Thành Phố Westminster tổ chức. Tại dây có hàng trăm các cựu quân nhân Mỹ, Việt và gia đình, Quan khách có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng phu nhân, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, cùng các Nghị Viên Margie Rice, Sergio Contreras, Kimberly Hồ…... Dân Biểu Liên Bang ông Lowenthall, ông Phát Bùi Nghị Viên Thành Phố Garden, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Đại diện TNS Janet Nguyễn, BS Jacqueline; Ủy Viên Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ông Lê Văn Sáu, Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và phái đoàn gồm có đại diện các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các viên chức chính quyền trong thành phố cũng như Westminster Memorial Park.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ theo lễ nghi quân cách có sự tham dự của ban nhạc Trường Trung Học Westminster.Tiếp theo lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, ông nói: “Thật là một vinh dự cho tôi được tham dự buổi lễ tưởng niệm trong ngày hôm nay. Tôi xin cám ơn ban tổ chức của Nghĩa Trang Westminster đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong trong 46 năm qua. Chúng ta đến đây để tưởng nhớ đến sự hy sinh của họ, ghi nhận những chiến tích của họ, lòng quả cảm và nhiệt huyết của họ, cũng như để tri ân sự hy sinh cao cả của họ.Hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ và vinh danh những chiến sĩ can trường và quả cảm nhất. Chúng ta chân thành biết ơn sự chiến đấu anh dũng của các quân binh chủng, Hải, Lục Không Quân, Thủy quân lục chiến và vệ binh duyên hải trong suốt chiều dài lịch sử. Các cựu chiến binh đã phục vụ và giúp quân đội chúng ta trở nên thiện chiến nhất thế giới. Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong không những vinh danh các cựu chiến binh mà còn vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh.Tôi muốn gửi đến quý vị tấm gương về những quân nhân trẻ của chính thành phố Westminster. Họ là những người ở độ tuổi từ 20 đến 26. Họ theo lời gọi núi sông để bảo vệ tổ quốc và sự tự do cho chúng ta.Có lẽ nhiều người trong số họ không mong muốn rời bỏ mái ấm gia đình để xông pha trên chiến trường xa xôi. Thậm chí có người chẳng hề tự nguyện. Họ không ra trận mạc vì yêu chiến tranh, nhưng họ đã đáp lời hồn thiêng sông núi để dự phần vào một điều cao cả hơn bản thân mình - Họ là những người bình thường nhưng đã sẵn sàng gánh vác một trách nhiệm phi thường vào những lúc nguy biến nhất của đất nước. Buồn thay, những anh hùng này đã hy sinh trong sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. Họ đã hy sinh cho tự do của chúng ta. Thiết tưởng, chúng ta tưởng nhớ và vinh danh tinh thần phục vụ của họ là điều quan trọng trong lúc này.Những anh hùng mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay là con, cha, anh, hay chồng của nhiều gia đình. Tên tuổi của họ được an vị tại những nơi trang trọng trong thành phố Westminster. Mười bảy quân nhân của Westminster đã hy sinh trong Đệ Nhị Thế Chiến và Cuộc Chiến Hàn Quốc đều được khắc tên trên bia tưởng niệm trước sự chứng kiến của hội đồng thành phố vào nhiều năm trước, và một bia được đặt tại Công Viên Sigler và bia khác dưới cột cờ tại khu vực tòa thị chính.Họ là những người can đảm, bất khuất, cao thượng, có ý chí, với tinh thần trách nhiệm, và lòng chính trực – những phẩm chất cần thiết để có thể phục vụ cho một lý tưởng cao đẹp vượt trên chính mình.Một địa đểm khác trong thành phố Westminster được dành riêng để tưởng nhớ những anh hùng vị quốc vong thân là Công Viên Tự Do Sid Goldstein. Ngạo nghễ giữa công viên này là bức tượng đồng của hai người lính đứng sánh vai, một người lính Hoa Kỳ và một người lính Việt Nam Cộng Hòa, tượng trưng cho sự sát cánh chiến đấu bền bỉ của đôi bên trong suốt cuộc chiến. Tại đây cũng có Trung Tâm Sử Liệu về Cuộc Chiến Việt Nam, nơi liệt kê tên tuổi của 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ và hơn 250,000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong đó gồm 12 quân nhân Mỹ sinh ra tại Westminster và hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.Các quân nhân của Westminster đã hy sinh cho chúng ta và mỗi vị xứng đáng được tưởng niệm cho sự hy sinh cao cả đó. Họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến giây phút cuối cùng, và rất nhiều người đã vĩnh viễn ra đi. Đó là sự hy sinh cao cả nhất để chúng ta có thể sống trong tự do.Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong là ngày mà toàn dân Hoa Kỳ tưởng nhớ, và vinh danh những anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự hiện diện của rất đông các cựu quân nhân trong ngày hôm nay, xin mời quý vị đứng lên… Cảm tạ quý vị đã đáp lời sông núi và cống hiến, hy sinh thân mình cho đất nước.Cảm tạ quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Nguyện xin Thượng Đế chúc lành cho quý vị và gia quyến, cho các quân nhân và cho đất nước Hoa Kỳ. “Tiếp theo phần đặt vòng hoa tưởng niệm, lần lượt từng đơn vị được xướng danh từ từ đưa vòng hoa lên trước khán đài trong đó có những vòng hoa của Thành Phố Westminster, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Việt Nam Cộng Hòa...Trong nghi thức truy điệu qua tiếng kèn và tiếng chuông do các em học sinh thực hiện nghe thật cảm động, nhiều người đã không ngăn được niềm xúc động khi hồi tưởng về một qúa khứ xa xăm!.Cảm động nhất là lời phát biểu của một cựu quan nhân năm nay đã 95 tuổi, ông là một trong những người may mắn đã thoát chết trong trận thế chiến Thứ II.Buổi lễ kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người dùng bữa ăn nhẹ như thông lệ hằng năm.