Phúc Thẩm Y Án 6 Tù Nhân PGHH

AN GIANG -- Phúc thẩm cũng vẫn y án đối với các tù nhân lương tâm trong vụ truy bức Phật Giáo Hòa Hảo...Bản tin RFA ghi rằng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa tuyên y án sơ thẩm cho 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 và 257 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam trong phiên phúc thẩm diễn ra ngày 24/05/2018.Theo đó, ông Bùi Văn Trung bị tuyên án 6 năm tù, anh Bùi Văn Thâm 6 năm tù, anh Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù, chị Lê Thị Hồng Hạnh 3 năm tù, chị Bùi Thị Bích Tuyền 3 năm tù và bà Lê Thị Hên 2 năm tù nhưng vì bệnh nên cho án treo.Chị Bùi Thị Thắm, con gái ông Bùi Văn Trung, cho Đài Á Châu Tự Do biết an ninh đã lập chốt chặn người tham gia phiên tòa sáng hôm Thứ Năm 24/5/2018:“Họ lập những chốt chặn cách xa phiên tòa cỡ khoảng 500 cây số, ngăn chặn không cho đi vào phiên tòa. Một số đồng đạo và người nhà đi sớm tới gần phiên tòa luôn thì những người có giấy triệu tập mới được cho vô. Nhưng mà những người thân trong gia đình đứng tranh luận cỡ khoảng 30-45 phút thì 8:00 – 8:45 mới có mặt trong phiên tòa.”Về chi tiết diễn biến buổi xét xử, chị Thắm cho biết:“Viện Kiểm sát ở phiên tòa phúc thẩm thì cũng tranh luận, chứ không từ chối tranh luận như phiên sơ thẩm. Nhưng mà khi mà ông chánh án hỏi thì những người làm chứng buộc tội họ trả lời rất nhiều, nhưng đến khi luật sư (bào chữa) hỏi họ thì họ từ chối, nói không trả lời câu hỏi của luật sư.”Trước đó, trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 9 tháng 2, trước khi nghị án, Hội Đồng Xét Xử cho nói lời bào chữa cuối cùng cho bản thân. Ông Bùi Văn Trung đã nói rằng đây là vụ đàn áp tôn giáo không phải gấy rối trật tự, ông yêu cầu xử đúng người, đúng tội, đúng theo pháp luật. Những người khác cũng có ý kiến tương tự.Cũng nên nhắc rằng theo một Thông Cáo Báo Chí của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trong nước ghi rằng nhiều phái đoàn các tòa đại sứ Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Anh và Liên Âu ngày 16 tháng 5 năm 2018 đã tới chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn, gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam để thăm Hội Đồng Liên Tôn và tìm hiểu tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.Các nhà ngoại giao quốc tế sau đó đã kêu gọi chính phủ CSVN trả tự do tất cả tù nhân lương tâm và tôn giáo, trong đó có các viên chức Phật Giáo Hòa Hảo mới bị tuyên án nêu trên.