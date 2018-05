Tin Mới Nhất Về Chiếu Khán Đầu Tư EB5

Lê Minh Hải

Năm 2017, Sở di trú USCIS đã đề nghị một số điều lệ mới về diện đầu tư EB5 và cũng đã mời công chúng góp ý về việc này, nhưng vẫn chưa có quyết định sau cùng. Sau đó, Sở di trú nói rằng những điều lệ mới sẽ được phổ biến trong tháng Hai năm 2018. Ngày này đã được hõan lại cho đến tháng Năm 2018 và hiện nay Sở di trú nói rằng điều luật sau cùng sẽ được công bố trong tháng Tám năm nay.Loan báo mới đây của Sở di trú nói rằng điều luật mới sẽ ưu tiên nói đến những vấn đề liên quan đến Những Thay Đổi Về Vùng (Đầu Tư) TEA và Tăng Số Tiền Đầu Tư. Tuy nhiên, những chi tiết vẫn chưa được công bố nên số tiền đầu tư tối thiểu vẫn chưa biết thay đổi ra sao.Kỹ nghệ đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ được đại diện bởi tổ chức IIUSA (tức Invest in the USA). Vào tuần qua, IIUSA gửi một lá thư cho Sở di trú khuyến khích cơ quan này cần hòan tất những điều lệ mà họ đã đề nghị về diện đầu tư EB5, nhưng với số tiền đầu tư tối thiểu thấp hơn đã đề nghị trước đây (đề nghị 1 triệu mỹ kim cho việc đầu tư ở những Trung Tâm Vùng Không Phải TEA hoặc 800 ngàn mỹ kim ở những vùng TEA). Xin nhắc lại, những vùng được xếp lọai TEA (tức Targeted Employment Areas) là những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao.Hơn một năm qua, nội dung những quy luật mới về diện đầu tư EB5 đã được bàn thảo rất nhiều. Ngay cả quốc hội Hoa Kỳ cũng đã đề nghị những điều luật mới về EB5 nhưng chưa bao giờ thành hình.Nếu Sở di trú giữ lời hứa sẽ phổ biến những điều luật mới trong tháng Tám tới, chúng ta sẽ biết vốn đầu tư tối thiểu sẽ là 800 ngàn mỹ kim hoặc 1 triệu 350 ngàn mỹ kim, hoặc những con số khác. Chúng ta kỳ vọng rằng Sở di trú sẽ xác định chính xác những vùng TEA ở đâu, hơn là để cho từng tiểu bang quyết định việc này.Những câu hỏi khác vẫn còn. Liệu các nhà đầu tư sẽ có thể chuyển chiếu khán (visa) diện đầu tư EB5 đã được chấp thuận của họ sang một sự án mới nếu dự án đầu tư nguyên thủy bị thất bại? Liệu con của người đầu tư có thể nộp đơn xin chiếu khán đầu tư EB5 riêng cho mình không, để tránh trường hợp bị quá tuổi?Hy vọng rằng tất cả những câu hỏi sẽ được trả lời trong tháng Tám sắp tới, và Sở di trú sẽ loan báo chính xác khi nào những điều luật mới sẽ có hiệu lực. Ngay lập tức hay hai ba tháng sau đó.Hiện nay, các chuyên gia về vấn đề này chỉ có thể nói rằng: "Chúng ta nên chờ xem".Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Một vài nhân viên làm dịch vụ di trú nói rằng chương trình đầu tư EB5 bị hõan lại, điều này có thật không?- Đáp: Điều này có thể được xem là "tin giả". Vào ngày 23 tháng Ba năm 2018 vừa qua, Tổng thống đã ký luật chuẩn chi ngân sách 1000 tỷ mỹ kim cho 5 năm tới và chương trình EB đã được gia hạn đến tháng Chín 2018.- Hỏi: Một vài nhân viên làm dịch vụ di trú quảng cáo rằng họ có thể làm một hồ sơ đầu tư EB5 và có Thẻ Xanh chỉ trong một năm, điều này có thể xảy ra không?- Đáp: Điều này không thể chỉ nói là "tin giả" mà còn tồi tệ hơn như thế. Thời gian duyệt xét đơn đầu tư I-526 đã bị lùi lại đến ngày 21 tháng Tám năm 2015. Có nghĩa là hầu hết hồ sơ đều phải đợi chờ khỏang 2 năm 9 tháng. Quảng cáo chỉ cần 12 tháng để các nhà đầu tư có thể có Thẻ xanh là điều không thể xảy ra và chỉ là cách quảng cáo lừa đảo mà thôi.- Hỏi: Có người nói rằng một số dự án đầu tư EB5 được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ, điều này có thật không?- Đáp: Không. Chính phủ không giữ bất cứ vai trò nào trong các dự án đầu tư EB5. Các nhà phát triển có thể gây quỹ bằng cách bán bông phiếu (bond) của chính phủ để xây tòa án hoặc trường học, và điều này không liên quan đến chính phủ. Chính phủ không can dự vào các dự án đầu EB5, dù là dự án ở Trung Tâm Vùng hoặc mở công ty thương mại đầu tư trực tiếp.- Hỏi: Điều gì sẽ làm cho Sở di trú đánh giá là một dự án "mẫu mực"?- Đáp: Một dự án được đánh giá là "mẫu mực" phải hội đủ tất cả những đòi hỏi của Trung Tâm Vùng. Có một kế họach kinh doanh tòan diện tốt, tạo thêm nhiều việc làm và đầu tư trong vùng TEA.