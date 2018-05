Chùa Đạo Tràng Nhân Quả Đại Lễ Phật Đản, Thuyết Pháp, Văn Nghệ

Ni sư Giới Hương thuyết pháp.

Lễ cung thỉnh chư tôn đức.

Từ trái: cư sĩ Nhuận Hữu, Trưởng Ban Tổ Chức; Thượng Tọa Mãn Từ.

Đoàn thiếu niên bước vào trong tiếng nhạc “Dâng Hoa Cúng Phật”…

Lễ dâng hoa.

GARDEN GROVE (VB) – Đại Lễ Phật Đản đã tổ chức trang nghiêm tại Đạo Tràng Nhân Quả ở Garden Grove hôm Chủ Nhật 20/5/2018, với tham dự của nhiều bậc tôn túc tăng ni và cư sĩ. Sau nghi lễ tắm Phật là thọ trai, văn nghệ thơ nhạc cúng dường…Một điểm đặc biệt trong năm nay là Ni sư Thích Nữ Quảng Bác đã cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Giới Hương (trụ trì Chùa Hương Sen ở Quận Riverside) thuyết pháp về đề tài Ý Nghĩa Tắm Phật. Ni sư Giới Hương đã giải thích về ý nghĩa tượng Phật đản sanh, một tay đưa lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói câu, “Trên trời, dưới đất, duy chỉ mình Ta là tôn quý” (Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn) có ý nghĩa rằng Ngã, tức là Ta, chính là Phật Tánh, là một công năng đã có sẵn trong mọi người để dẫn tới trí tuệ và giải thoát.Ni sư Giới Hương trong bài thuyết pháp cũng giải thích rằng việc tắm Phật có nghĩa là tất cả những người tham dự lễ cần phải tự thanh tịnh tâm thức mình, và đó mới thật sự là tắm Phật, chứ không phải thuần túy là tắm cho pho tượng. Ni sư cũng giảng rằng phước báo vô cùng tận khi tham dự các lễ này.Ni sư Giới Hương cũng nói rằng ngày Phật Đản đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Hòa Bình Thế Giới, vì thông điệp Phật Đản luôn luôn là thông điệp của hòa bình, hòa bình cả trong tâm và ngoài xã hội. Do vậy, Phật Tử phải nắm được ý nghĩa này để sống trọn ngày, và để sống ngày ngày trong tâm thức hòa bình và từ bi.Tiếp theo là phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ VNCH và Phật giáo kỳ. Phần chào cờ do Trưởng ban tổ chức là cư sĩ Nhuận Hữu hướng dẫn nghi thức.Trong phần giới thiệu, được biết trong chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Minh Đạt chứng minh, Thượng Tọa Thích Mãn Từ, Đại Đức Thích Đồng Thiện, ĐĐ Thích Quảng Hạo, ĐĐ Thích Thiện Hảo, Ni sư Thích Nữ Tịnh Quang, Ni sư Thích Nữ Giới Hương, Ni sư Thích Nữ Diệu Thơ, Ni sư Thích Nữ Viên Tiến, Sư cô Thích Nữ Viên Châu… phía Cư sĩ có Thầy Nguyên Lượng (Hội Trưởng Hội Cư Sĩ Nam California), nhà báo Phan Tấn Hải (Chủ bút Việt Báo), ban nhac Hoàng Thanh (nhạc sĩ Phổ Đại, ca sĩ Phổ Hiệp…) và nhiều vị khác.Theo chương trình, lẽ ra Hòa Thượng Viện Chủ Đạo Tràng Nhân Quả sẽ ban đạo từ, nhưng vì ngài mệt, nên chỉ nhắn rằng Phật Tử nên siêng năng niệm Phật. Thay vào đó, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang, Trú Trì Tu Viện Quan Âm tại thành phố Redland của Quận San Bernadino, đã ban đạo từ.Ni sư Thích Nữ Tịnh Quang nói rằng Phật tử luôn luôn nhớ luật nhân quả, vì không ai vượt qua luật nhân quả được, và hãy nhớ luôn luôn Niệm Phật, rằng, “trong nghi thức tắm Phật, chúng ta chỉ cần cầm đóa hoa, nhúng tí nước và để nhẹ lên vai tượng Phật, tự hứa là sẽ buông bỏ hết mọi tham sân si, và giữ tâm này như thế hoài, rồi chúng ta mới về cõi Phật được.Một đoàn thiếu niên mỗi em cầm hoa từ từ bước vào, trong khi dàn nhạc đàn đệm cho ca sĩ hát ca khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” (nhạc Trần Chí Phúc phổ thơ Phan Tấn Hải), trong đó có những lời ca ngợi Đức Phật rất trang nghiêm, như:Ngát hương trời, lời con hát, biến thành mây, cúng chư PhậtBước trong đời, con xin nguyện giữ tình thương trong từng niệmCon quan sát hơi thở ngắn, hơi thở dàiCon quan sát từng cử động, từng niệm khởiCon quan sát từng cảm giác, trong thân mình, trong tâm mìnhTất cả pháp, thịnh rồi suy, hiện rồi biến, tới rồi điCon đã thấy không có tôi, không có ta, không của tôi, không của ta…Được biết, Đạo Tràng Nhân Quả cũng là nơi đã nhiều năm yểm trơ cho các Tăng Ni trẻ đang theo học tại các Đại học trong đó có một số Tăng Ni đang theo học bậc Tiến Sĩ tại Đại Học University of the West.Phật tử muốn tu học đều có thể tới đây hàng ngày để dự các khóa lễ, hướng dẫn tu học. Chủ Nhật cũng có lớp Việt Ngữ để dạy cho các em Thiếu Nhi.Xin liên lạc:Đạo Tràng Nhân Quả,10801 Trask Ave, CA 92843Garden Grove.Phone: (714) 462-6603, (714) 251-9067.