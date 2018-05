Biển Đông: TC Tránh Né Mỹ

Vi AnhTrong cuộc điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 17/04/2018, Đô đốc Philip Davidson người được đề cử làm Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái Bình Dương báo động về những mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó. Ông dẫn chứng gần nhứt, trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông.Trung Quốc đã khai triển hệ thống tác chiến trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và hiện có khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược đi qua khu vực. Ông nhấn mạnh “Trên Biển Đông, Trung Quốc đã xây dựng một loạt các trạm ra đa, trung tâm tác chiến điện tử và thiết bị phòng thủ trên quần đảo Trường Sa, bao gồm các thực thể Châu Viên (Cuarteron), Chữ Thập (Fiery Cross), Ga Ven (Gaven), Tư Nghĩa (Hughes), Gạc Ma (Johnson), Vành Khăn (Mischief) và Xu Bi (Subi). Thiết bị lắp đặt trên các căn cứ này đã tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát trong thời gian thực, cũng như khả năng gây nhiễu điện từ trên một phần rộng lớn ở Biển Đông, thách thức nghiêm trọng các chiến dịch quân sự của Mỹ trên vùng biển này”. Nỗi quan ngại của vị tư lệnh Mỹ rất lớn, vì theo ông, quân đội TQ có thể sử dụng các căn cứ đó để mở rộng ảnh hưởng đến những nơi cách Trung Quốc hàng ngàn cây số, tung lực lượng viễn chinh đến tận vùng Châu Đại Dương. Đô đốc Philip Davidson kết luận, TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Theo viên tướng này, sau gần 5 năm nạo vét và bồi đắp các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với Philippines, Malaysia và Việt Nam, «Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống ngoại trừ một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ».Khi được hỏi về điều này, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders khẳng định rằng chính quyền Trump «biết rất rõ về hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc» và đe dọa Bắc Kinh về «những hậu quả» phải gánh chịu.Trong vùng Á châu Thái bình dương, trong số các nước Việt Nam, Phi luật tân, Mã Lai, Brunei, Đài loan dù bị TC xâm lấn biển đảo, sách nhiễu tàu bè, không nước nào đủ sức chống nổi, đánh lại TC. Chỉ có Mỹ mới đủ sức ngăn chận TC. Dù không tham vọng đất đai, Mỹ không bao giờ, không lý do gì để mất Biển Đông vào tay TC. Mỹ cần tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển, vùng trời ở Á châu Thái bình dương. Mỹ coi hai tự do lưu thông này là quyền lợi cốt lõi, quyền lợi quốc gia của Mỹ. 75% hàng hoá thế giới qua lại vùng này. 5.000 tỷ Mỹ kim hàng hoá của Mỹ qua lại đây. Ở phía Bắc Mỹ có gần 100.000 quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc và Nhựt, cần được tiếp vận, tiếp liệu nặng.Công luận Mỹ, xu hướng Mỹ từ Hành pháp, Quân đội Mỹ, đến Quốc Hội và nhân dân Mỹ và các chiến lươc gia của Mỹ ở các trung tâm nghiên cứu ngày càng nhận thấy chỉ có chiến tranh mới ngăn cản được TC tóm thâu Biển Đông. Mỹ chỉ coi những bố trí hoả tiễn, cơ sơ quân sự của TC trên các đảo, bãi đá và cho tàu chiến, chiến đấu cơ có mặt để chứng tỏ chủ quyền và quyền kiểm soát chỉ là những khuấy rối, những tạm chiếm. Đó chỉ là vạn lý trường thành bằng cát TC có thể trở về cát bụi dễ dàng khi có chiến tranh. Đó chưa hẳn là thành trì đã được an bài, chưa phải là chiếm cứ sáp nhập, thôn tính vào lãnh thổ, lãnh hải thuộc chủ quyền của TC.Anh từng là một đế quốc lớn trên thế giới, nơi mặt trời không bao giờ lặn nhờ thế hải thượng của Anh và là đồng minh của Mỹ trong mọi chiến tranh vùng hay thế giới. Báo The Economist của Anh gọi hành động xâm lấn, quân sự hoá của TC ở Biển Đông chỉ “quậy phá” thôi. Đài RFI của Pháp điểm báo trong số ghi ngày 12/05/2018 nói The Economist là tờ tuần báo hiếm hoi quan tâm đến Biển Đông với một bài phân tích của phóng viên tại Washington mang tựa đề khá châm biếm: «Quậy phá: Trung Quốc đã bố trí hoả tiễn trên các đảo ở Biển Đông». Bài báo mở đầu bằng lời báo động của Đô đốc Philip Davidson vào tháng Tư (2018) vừa qua, rằng «Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống ngoại trừ một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ».“Đối với The Economist, cho đến những năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, nhiều sĩ quan quân đội và quan chức Tòa bạch Ốc đã xem nhẹ việc Trung Quốc cải tạo các rạn san hô đang tranh chấp. Theo Bô Quốc Phòng Mỹ và tướng lãnh Mỹ tư lịnh vùng này, các căn cứ mà Bắc Kinh bồi đắp không có gì đáng ngại, và có thể bị tiêu diệt nhanh chóng trong một cuộc xung đột thực thụ. Và bây giờ chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường Hải Chiến Mỹ, ngay cả vào lúc này, các cơ sở đó cũng không đáng sợ hơn bao nhiêu.Và mục tiêu của Trung Quốc không phải là khởi động một cuộc chiến tranh với Mỹ, tránh không đụng chạm tàu bè Mỹ. Nhưng TC ỷ lớn mạnh, lấy thịt đè người ăn hiếp các lân bang nhỏ yếu trong vùng. TC tỏ thế và giữ thế thượng phong đối với các nước nhỏ trong thời bình, hoặc trong các cuộc khủng hoảng ở trong «vùng xám», giữa hòa bình và chiến tranh. Trung Quốc muốn nói rõ với những láng giềng nhỏ và yếu biết rằng họ sẽ phải «trả giá khủng khiếp nếu cố chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.»Đối với chuyên gia Erickson, Biển Đông chưa bị mất. Cho đến nay Mỹ đã ngăn cản được, không cho Trung Quốc phát triển khu vực bãi Scarborough, một rạn san hô ngoài khơi Philippines, đang bị Bắc Kinh kiểm soát. Nếu biến được nơi này thành tiền đồn, Trung Quốc sẽ hoàn thành được mục tiêu khống chế hoàn toàn Biển Đông. Còn các nước nhỏ luôn tuyên bố chủ quyền trên các biển đảo theo lich sử và pháp lý hoàn toàn thuộc về họ. Như VN dù chế độ CS như TC vẫn phản đối tuyên bố chủ quyền của TC trên Biển Đông, còn dân chúng VN càng ngày càng thù hận TC xâm lăng biển đảo VN.Tình hình đã đổi thay. Từ lúc ông Trump lên làm tổng thống, chưa thấy Trung Quốc có hành động khiêu khích trắng trợn nào nhắm vào tàu Mỹ hoạt động hợp pháp trong vùng.Còn trong nội bộ Mỹ sự đồng thuận chống Trung Quốc ngày càng tăng, càng mạnh tại Mỹ. Vấn đề chống TQ về Biển Đông là một đồng thuận giữa Cộng hoà và Dân Chủ trong Quốc hội và nhân dân và giữa các tướng lãnh Mỹ. Nhiều cuộc điều trần, tham luận, hội luận xảy ra hàng tuần liên quan đến vấn đề Biển Đông. Ý chánh gần như là nhu cầu thiết yếu phải là đẩy lui TC như thế nào, chớ không phải nên hay không nên chống TC. Xu thế chống TC phát triển qua giao thương, đang thành chiến tranh thương mại của Mỹ chống TC. Chánh quyền Mỹ đã thử một cú là TC suýt bị knock out. ZTE là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông của TQ lớn nhất thế giới buộc phải đình chỉ các hoạt động chính trên toàn thế giới sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào giữa tháng Tư vừa qua, cấm các công ty Mỹ trong nước bán phần mềm và phụ tùng cho ZTE. Vừa đánh vừa đàm sau đó TT Trump cho Mỹ bán lại thì Chủ Tịch Tâp cận Bình cám ơn rối rít, và cho Phó Thủ Tướng TC cấp tốc bay qua Mỹ “tham vấn với nhóm kinh tế Hoa Kỳ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đứng đầu về các vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai nước"./.(VA)