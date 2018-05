Sài Gòn: Những Bảng Hiệu Lạ, Độc Đáo Nhằm Câu Khách

Hiệu giầy "Giày Xấu Giá Cao" trên đường Lý Chính Thắng (Q.3).

Lâu nay Sài Gòn đã có nhiều quán tiệm, cửa hàng treo bảng hiệu với những cái tên rất lạ và độc đáo. Những cái tên này gây tò mò cho người đi đường và không ít người đã ghé vào ăn uống, mua sắm để xem ở đó có gì lạ hay hấp dẫn cỡ nào, theo Người Lao Động online (NLĐO).

Chẳng hạn vụ cà phê trộn với pin bị phát hiện tại Đắk Nông vừa qua đã nhanh chóng tác động đến giới kinh doanh quán cà phê tại Sài Gòn. Một lần nữa, phong trào cà phê sạch lại được các quán cà phê phát động mạnh, họ trương bảng hiệu cùng cam kết là cà phê sạch, cà phê nguyên chất 100%... Có quán cà phê cam kết "Cà phê an toàn nhất Việt Nam. Không tin xin hỏi em Gồ".

NLĐO nêu trường hợp một quán cà phê trên đường Trường Sa (quận 3), chủ quán còn kẽ thật lớn dòng chữ "Coffee Pin" trên bảng hiệu, kèm theo hình cục pin hiệu Con Ó. Ghé vào thì khách thấy ngay giá cà phê đá ở đây cũng chỉ 12,000 đồng/ly như nhiều quán cà phê bình dân khác. Còn về thắc mắc vụ ai cũng đang ngại cà phê pin, quán lại đưa cả cục pin ra chẳng khác nào đuổi khách, bà chủ quan cười bảo: "Làm marketing phải thế, phải gây sốc khách mới chú ý. Mà đã chú ý thì phải vào quán mình thôi". Bà chủ còn cho biết từ khi quán treo bảng "Coffee Pin", khách còn đến nhiều hơn so với lúc chưa xảy ra vụ cà phê pin ở Đắk Nông.

Chưa hết, trên đường Trần Não (quận 2) có quán "Cà phê dở ẹc", hoặc khu vực Bàn Cờ (quận 3) có quán cà phê "Lạc đường", hay "Cà phê 5 Roi" trên đường Võ Thị Sáu (quận 1)…

Theo NLĐO, không chỉ có quán cà phê có tên "giựt gân", nhiều quán ăn, quán nhậu cũng đua nhau làm bảng hiệu với những cái tên gây chú ý người đi đường, như: quán "500 anh em", quán "Ụt ụt" trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1), còn trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) có quán "Tới Bến", trên đường Song Hành, thuộc khu đô thị An Phú, An Khánh (quận 2) có quán "Lão Trư"... Chưa hết, trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) có quán "3 Thằng Khùng", hoặc khu Trung Sơn (quận 8) có "Quán ốc xấu quắc"…

Mặt khác, Sài Gòn còn có khá nhiều cửa hiệu bán giày với tên không mấy hấp dẫn, có khi nghe có vẻ "tiêu cực" và ‘hãm tài”, nhưng lại rất gây tò mò. Chẳng hạn khi bước vào cửa hàng "Giày xấu giá cao" trên đường Lý Chính Thắng (quận 3), khách mới biết đúng là giày dép ở cửa hiệu này cũng có giá khá "cứng", từ vài trăm ngàn cho đến trên 1 triệu đồng/đôi. Hoặc cũng trên đường Lý Chính Thắng (quận 3) có tiệm giày "Xấu Lạ" mà thực tế là các loại giày được trưng bày bên trong đều khá sang trọng và bắt mắt.