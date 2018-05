Quốc Tế Đòi VC Trả Tự Do Trần Anh Kim

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty International vào hôm 16/5 ra thông cáo kêu gọi có hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Trần Anh Kim vì tình hình sức khỏe nghiêm trọng hiện nay của ông trong nhà tù.Bản tin RFA ghi rằng theo Ân Xá Quốc Tế cho biết tù nhân lương tâm Trần Anh Kim bị chính quyền Việt Nam đối xử tồi tệ và không được chăm sóc y tế đầy đủ trong tù. Ngoài kêu gọi có hành động khẩn cấp cho ông này, Ân Xá Quốc Tế lên tiếng cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông.Bản tin cũng cho biết rằng Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của nhà hoạt động Trần Anh Kim, sau khi đi thăm chồng hôm ngày 1 tháng 5 cho Tổ chức Ân xá Quốc tế biết rằng chồng bà phải chịu nhiều chứng bệnh nặng gồm cao huyết áp, nhiễm trùng tuyến tiền liệt sau đợt phẩu thuật vào năm ngoái nhưng có tiến triển gì. Ngoài ra, ông Trần Anh Kim còn bị những cơn đau đầu liên tục, thị lực một mắt hầu như mất hẳn và răng rụng gần hết khiến việc ăn uống khó khăn.Mặc dù bản thân tù chính trị Trần Anh Kim và gia đình thường xuyên yêu cầu phía chính quyền đưa ông đến bệnh viện để được điều trị, chăm sóc y tế cũng như trồng răng; nhưng giới chức phụ trách trại giam từ chối.Vào tháng 12 năm 2016, ông Trần Anh Kim bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án 13 năm tù giam và 4 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự Việt Nam.Ông bị bắt lần đầu vào tháng 12 năm 2009 và bị kết án 5 năm tù giam vì những hoạt động liên quan đến chính trị.Sau khi mãn án và được trả tự do vào tháng giêng năm 2015; đến tháng 9 năm 2015 ông lại bị chính quyền Việt Nam bắt giam với lý do ông khởi xướng phong trào quân nhân dựng cờ dân chủ.Ông Trần Anh Kim trước đây từng là một sĩ quan quân đội Việt Nam, cấp bậc trung tá.Theo Tự điển Wikipedia, trong thời gian từ 1995 đến 2005, Trần Anh Kim tham gia tích cực với các nhóm khiếu kiện quần chúng kéo về Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố SG. Ông cũng là một trong những người tích cực vận động thành lập các "Hội chống tham nhũng", "Hội dân oan"... và quan trọng nhất là Khối 8406. Từ đó, ông chính thức bước vào hoạt động chính trị. Tháng 6 năm 2006, ông gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam và được giao nhiệm vụ phụ trách phong trào của tổ chức này ở Thái Bình. Ngày 10 tháng 9 năm 2007, Tổng thư ký Hoàng Minh Chính ra quyết định bổ nhiệm ông làm Ủy viên trung ương đảng Dân chủ Việt Nam. Sau khi Hoàng Minh Chính chết, ngày 13 tháng 6 năm 2009, ông được Nguyễn Sĩ Bình bổ nhiệm làm Phó tổng thư ký của đảng Dân chủ Việt Nam. Ông dự định sẽ trương biển công khai Văn phòng tại nhà riêng ở thành phố Thái Bình, tuy nhiên bị chính quyền ngăn chặn.CSVN đã bắt giam ông vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 cùng với Nguyễn Tiến Trung.Ngày 28 tháng 12 năm 2009, ông bị đưa ra tòa án tỉnh Thái Bình. Tòa đã tuyên án xử phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam vì tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền.Trần Anh Kim được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.Một nhóm gồm 12 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, tố cáo bị công an kết hợp với côn đồ đánh đập dã man họ vào sáng ngày 21/1/2015, khi họ đến thăm ông Trần Anh Kim mới được ra tù.Vào ngày 5/10/2015 tường thuật rằng ông Trần Anh Kim, 66 tuổi, lại bị bắt hôm 21/9/2015. Trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn hoạt động tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa, cho biết ông Trần Anh Kim bị bắt vì đã lập ra một tổ chức quy tụ một số quân nhân của cả hai miền Nam, Bắc mang tên là “Quân nhân Dựng cờ Dân chủ”, nhưng ông Nghĩa cho rằng điều đó không có gì sai trái.Ngày 16/12/2016, ông Trần Anh Kim và đồng sự Lê Thanh Tùng bị tuyên phạt 13 và 12 năm tù giam.