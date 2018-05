Chống Ô Nhiễm Môi Trường, 7 Phụ Nữ Bị Án

Tòa sơ thẩm tỉnh Tây Ninh đã kết án từ 24 đến 30 tháng tù treo đối với 7 phụ nữ chống gây ô nhiễm môi trường tại ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hôm 15 tháng 5 năm 2018, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Nhóm 7 phụ nữ tham gia chặn xe chở cát gây ô nhiễm môi trường tại ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 15 tháng 5 bị tòa sơ thẩm tuyên từ 24 đến 30 tháng tù treo với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’.“Hai người bị án cao nhất là bà Vũ Thị Cương và bà Trần Thị Nhẫn lãnh án 30 tháng tù treo, năm người còn lại là bà Ngô Thị Trúc Mai, Trần Thị Thoại, Hà Thị Mơ, Đào Thị Tiến, và Phạm Thị Bang lãnh án 24 tháng tù treo. Cả bảy người này đều là cư dân ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu.“Vào tháng 9/2017, người dân sống dọc tuyến đường DH 805 thuộc ấp Tân Tiến bắt đầu ngăn cản các xe chở cát của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt – Úc lưu thông trên tuyến đường này, vì cho rằng gây ra ô nhiễm khói, bụi cũng như là mối nguy cho các phương tiện giao thông khác trên đường DH 805.“Tin nói chính quyền địa phương đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt – Úc và người dân để giải quyết tình trạng căng thẳng đó.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Theo truyền thông trong nước, trong buổi đối thoại ngày 19/11/2017 do Phó Chủ tịch ủy ban huyện Tân Châu chủ trì, phía chính quyền và đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt – Úc đã giải đáp đầy đủ những bức xúc của dân. Từ đó ủy ban nhân dân huyện Tân Châu đưa ra thông báo và kết luận buổi đối thoại.“Tuy nhiên kết quả này không đáp ứng được một số người dân nên họ vẫn tiếp tục chặn các xe chở cát, khiến những xe này phải quay về lại bãi và đi đường khác. Lần chặn xe vào ngày 11/12/2017 được nói khiến ách tắc giao thông trong 2 tiếng rưỡi.“Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 phụ nữ. Đến ngày 12/12/2017 hồ sơ được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân châu xử lý hình sự đối với những người tham gia cản xe.”