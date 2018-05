Từ Phi Đạn Tới Áo Thun

Trần KhảiVậy là xong... Bây giờ phi đạn Trung Quốc đã gắn xong trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, nghĩa là tầm bắn bao quanh nhiều quôc gia trong vùng ASEAN... nghĩa là, làm mích lòng là bắn liền.Có gây chiến để đòi Biển Đông cũng không nổi... Quốc gia uy lực nhất thế giới là Hoa Kỳ, vậy mà khi thấy Trung Quốc dợm trả đũa là chạy tới lo cứu việc làm cho công ty điện tử ZTE của Hoa Lục liền. Nghĩa là, thực tế là quyền lợi các nước chằng chịt với nhau. Thêm nữa, Hoa Kỳ vừa mới nhờ Tập Cận Bình giúp siết cấm vận Bắc Hàn, nên dễ dàng đẩy Bắc Hàn vào vị trí gỡ bỏ nguyên tử, rằng thà bỏ vũ khí để chạy theo đôla, y hệt như kiểu Việt Nam là an toàn. Thế là Mỹ cam kết giúp kinh tế Bắc Hàn, hứa mở cho đầu tư dân sự Mỹ vào. Châu Á viễn ảnh hòa bình như thế, sao lại mưu tính chiến tranh Biển Đông?Nhà bình luận Robert E McCoy trên tạp chí Asia Times hôm 14/4/2018 nói lên một sự thực rằng: TQ gắn phi đạn ở Biển Đông là để chuẩn bị chiến tranh. Đơn giản là thế.Trong khi đó, hồi giưã tháng 4/2018, Đô Đốc Hải quân Hoa Kỳ Philip Davidson trong bản điều trần chữ viết trình lên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng TQ hiện nay thực tế đã kiểm soát Biển Đông.Sự thực là thế. Phi đạn TQ ghìm khắp hướng Biển Đông, từ phi đạn điạ đôi không (SAMs) tới phi đạn hành trình chống tàu chiến và chống phi đạn hành trình (ACBMs), cung với các dàn radar đã gắn xong.Tập Cận Bình từ bi ép thằng em Kim Jong Un nghe lời Mỹ và Nam Hàn, chỉ để lặng lẽ gắn phi đạn Biển Đông. Và không gỡ ra nữa.Trong khi đó, cả thế giới im lặng, kể cả Việt Nam, Philippines, và dĩ nhiên kể cả Hoa Kỳ, chỉ trừ ông Đô Đốc viết bản điều trần.Tình hình kinh hoàng tới nỗi một số nhà bình luận Đaì Loan la hoảng, Mỹ có thể đền ơn Tập Cận Bình bằng cách bán đứng Đài Loan.Thế là Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan lên đài trả lời phỏng vấn, nói minh bạch rằng bà tin rằng “Donald Trump rất thân thiện với Đài Loan...”Bản tin hôm 14/5/2018 của RTI viết vê nôi lo của dân Đài Loan:“Sáng ngày 14/5, lúc trả lời phỏng vấn trên đài radio, người dẫn chương trình hỏi tổng thống có lo lắng cuộc gặp Donald Trump và Kim Jong Un sẽ “bán đứng” Đài Loan hay không? Hoặc là Donald Trump sẽ lôi Đài Loan vào sự biến động của tình thế Đông Bắc Á? Tổng thống hồi ứng rằng, chính phủ luôn theo dõi chặt chẽ tình thế quốc tế, đồng thời cũng thu thập mọi thông tin cần thiết, với tình hình hiện nay, “Chúng tôi thấy vẫn bình thường”.Tổng thống còn cho biết, “Bạn bè tại Mỹ của chúng tôi rất nhiều”, có sức ảnh hưởng nhất định đối với sự hình thành chính sách của Mỹ.Tổng thống Thái Anh Văn nói: Nói chung, tôi tin rằng, tổng thống Donald Trump đối với Đài Loan rất thân thiện, chính phủ Mỹ và Đài Loan đều là đất nước dân chủ, và là nền dân chủ có mức độ tự do rất cao, nhất là Đài Loan, hoàn toàn là tấm gương của khu vực, vì vậy, trong lòng của người Mỹ, giá trị cùa tấm gương dân chủ này là rất quan trọng.”(ngưng trích)Tuy nhiên, chuyện lớn thì khó thấy... vì chuyện lớn là chuyện mật. Còn chuyện nhỏ, như áo thun với bản đồ là thấy liền, vì cố ý mặc áo bản đồ ra phố.Bản tin RFA kể rằng nhiều du khách Trung Quốc đã mặc áo in hình lưỡi bò đến Cam Ranh.Bản tin nói cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vào ngày 14 tháng 5 cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc vừa nêu. Cụ thể Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hoà, trả lời báo giới nói rõ nhóm khoảng 10 người Trung Quốc khi làm thủ tục ở cửa khẩu sân bay Cam Ranh thì vẫn mặc áo khoác; đến khi ra khu vực bên ngoài chuẩn bị lên xe đi Nha Trang thì cởi bỏ áo khoác, lộ ra áo thun trắng phía sau có in hình đường lưỡi bò.Báo Pháp Luật ghi nhận Công ty TNHH Thương mại du lịch Aladin đã xác nhận đoàn khách Trung Quốc mặc áo thun có hình lưỡi bò đi theo tour và dịch vụ của công ty này đến du lịch Thành phố Nha Trang. Hiện công ty này đang thu hồi toàn bộ số áo đó để tiêu huỷ.Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà cũng xác nhận với báo chí là đang cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trong vụ việc này.Đường đứt khúc 9 đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” do Trung Quốc đơn phương vẽ ra và sử dụng để đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông. Đây cũng là nơi một số nước trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.Bản tin VOA ghi nhận chi tiết rằng theo tin tổng hợp từ các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động, VNexpress và nhiều trang mạng tin tức thì nhóm du khách Trung Quốc đi trên chuyến bay mang số hiệu QJ 8889 đến từ Tây An, Trung Quốc, đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 20h35 ngày 13/5. Chỉ sau khi làm thủ tục quá cảnh, đoàn người mới cởi áo khoác để lộ chiếc áo phông màu trắng, phía sau có in bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò chín đoạn, bao gồm các đảo mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình và một số nước khác trong khu vực...VOA ghi rằng từ Hà nội, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động đại diện cho nhóm dân oan ở Dương Nội, ủng hộ những người chống thái độ gây hấn của Bắc Kinh để khẳng dịnh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông nói:“Tôi thấy rằng những người mà mặc áo như thế là một sự mang tính chất sỉ nhục đối với dân tộc Việt Nam. Họ sang Việt Nam mà có những hành vi như vậy thì tôi thấy rất là phẫn nộ.”Nhóm NoU là nhóm đấu tranh phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của người dân về vấn đề biển đảo, đã bị chính quyền đàn áp thẳng tay vì những hoạt động của mình. Một thành viên của nhóm, anh Lã Việt Dũng, nói theo anh thì đây là một hành động cố ý chứ không phải vô tình.Đó là nhận định đầu tiên cùa tôi. Thứ hai là tôi thấy đây là một sự hết sức là thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền Việt Nam khi mà họ coi nhẹ việc đấy.”Trong khi đó, một bản tin từ Paris cho biết Trung Quốc rất mực tinh vi: RFI ghi rằng Trung Quốc dùng bẫy nợ khống chế 16 nước Châu Á Thái Bình Dương.Bắc Kinh cho vay hàng tỷ đô la để kéo hàng chục nước nhỏ ở châu Á Thái Bình Dương, những nước nghèo không khả năng chi trả, vào quỹ đạo phục vụ chiến lược kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 30 năm tới đây. Đó là nội dung bản báo cáo mới của một cơ quan nghiên cứu độc lập dành cho bộ Ngoại Giao Mỹ, được báo chí Úc công bố ngày 14/05/2018.Bản báo cáo dày 40 trang cho biết có 16 nước bị Trung Quốc xem là đối tượng của chiến lược «bí kíp ngoại giao nợ» và khống chế. Trong số các nước rơi vào kế hoạch «một vành đai…» có Vanuatu, Philippines, Cam Bốt, Lào, Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka, Tonga và Micronesia.RFI ghi rằng theo báo Úc, The Australian Financial Review, một trong những trường hợp điển hình là Papua New Guinea, một quốc đảo nằm trong ảnh hưởng lịch sử của Úc, nhưng vì nợ nần Trung Quốc không trả được, phải chấp nhận trở thành một địa điểm chiến lược của Bắc Kinh và nhượng tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc khai thác. Trung Quốc cũng đang tiến hành thương lượng sơ bộ với quốc đảo Vanuatu để lập căn cứ hải quân chỉ cách nước Úc có 2000 km.Trong số các nước Đông Nam Á, Cam Bốt và Lào đã trở thành «chi nhánh 100% của Trung Quốc». Các chuyên gia tác giả bản nghiên cứu lo ngại Trung Quốc sử dụng Cam Bốt, Lào và Phippines như những «lá phiếu phủ quyết ủy nhiệm», làm tê liệt hiệp hội ASEAN trong nỗ lực chống Trung Quốc tranh đoạt chủ quyền tại Biển Đông, con đường huyết mạch của hàng hải quốc tế.Trả lời phỏng vấn báo chí Úc, chuyên gia Sam Parker, đồng tác giả bản báo cáo cho biết Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra «hằng trăm tỷ đô la, cho các nước không có khả năng thanh toán, vay mượn với dụng ý có qua có lại».Than ôi, Mỹ và Nhật có nhiều tiền, sao không cho vay để giữ bạn nhỉ?