Thương Lái Quậy Phá Nông Dân

HANOI -- Nông dân Việt Nam luôn luôn gặp nan đề. Ngay cả khi trúng mùa, thế là giá sụt giảm, có khi bán lỗ. Trong khi đó, thương lái Trung Quốc luôn luôn giở trò quậy phá.Bản tin Zing và Báo Lao Động nêu câu hỏi: Vì sao dưa hấu giá 1.000 đồng/kg vẫn ế?Bản tin nói rằng câu chuyện được mùa - mất giá tiếp tục xảy ra tại tỉnh Quảng Nam khi giá dưa hấu rơi xuống còn 1.000 đồng/kg khiến nông dân thua lỗ nặng.Để giải quyết đầu ra cho dưa hấu, ngày 11/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam gửi thư kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu, giúp bà con vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.Bản tin nói: Hiện nay, lượng dưa còn tồn đọng trong dân khoảng 55 ha, với sản lượng khoảng 1.300 tấn. Diện tích dưa hấu chủ yếu tập trung tại huyện Phú Ninh, có khoảng 500 ha ở các xã Tam Phước, Tam Thành, Tam Lộc, Tam An...Theo cơ quan chức năng, sở dĩ giá dưa hấu giảm mạnh là do thị trường Trung Quốc ngưng nhập bởi lượng dưa trong nước đã cung cấp đủ.Trong khi đó, tỉnh Hòa Bình cũng gặp nạn. Bản tin 24H/Dân Việt ghi rằng: Bí xanh chất đầy nhà, dân Nam Thượng đỏ mắt chờ thương lái...Người dân xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm tấn bí xanh đã được thu hoạch nhưng vẫn thiếu vắng thương lái đến hỏi mua, hoặc có mua thì cũng với giá rất thấp.Bản tin ghi lời Chị Vũ Phượng, một người dân trong xã cho biết, chị vừa cắt 6 tấn bí xanh, xếp ngay ngắn ở nhà, chỉ chờ người đến thu mua nhưng thương lái rất thưa vắng. “Họ chỉ trả với giá 3.000 đồng/kg, với giá này, nông dân chúng tôi lỗ nặng”, chị Phượng than thở.Trên vùng Tây Nguyên cũng thê thảm vì thương lái Trung Quốc, theo báo Dân Việt: Thương lái lén lút thu mua rễ tiêu ở vùng dịch bệnh.Bản tin nêu câu hỏi:“Ở Gia Lai lại xuất hiện tình trạng thương lái lén lút thu mua rễ hồ tiêu nhưng chưa xác định mục đích để làm gì. Trong khi đó, dân nghi ngờ rễ tiêu được dùng vào phân bón bán cho dân để lây lan dịch bệnh, còn ngành chức năng nghi ngờ rễ tiêu được băm trộn cho vào gia vị?”Nhiều ngày qua, ngành chức năng ở Gia Lai đã phát hiện tình trạng thương lái lén lút thu mua rễ hồ tiêu ngay ở “vùng dịch bệnh hồ tiêu” ở huyện Chư Pứh. Với giá 10.000-15.000 đồng/kg rễ tiêu, rất nhiều người dân đã vào vườn tiêu đang chết để đào gốc lấy rễ mang đi bán.Ông Trương Phước Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Gia Lai xác nhận: Có tình trạng thu mua rễ hồ tiêu ở Gia Lai nhưng chưa thể khẳng định có phải là do người Trung Quốc thu mua hay không. Sở vẫn chưa xác định được việc thu mua rễ hồ tiêu này để làm gì, hay mua để trộn vào thực phẩm thì cần được làm rõ. Lâu nay, ngành nông nghiệp đã có nhiều khuyến cáo đến các địa phương về vấn đề này.Bản tin cũng ghi nhận:“Chiều 9.5, trao đổi với phóng viên Báo NTNN về việc thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu ở các tỉnh Đồng Nai và Tây Nguyên, ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên thương lái Trung Quốc thu mua nông sản kiểu lạ đời như thế, trước đây họ đã thu mua lá xoài, cau non, nụ thanh long, đỉa…, tương tự như thế là việc thu mua rễ tiêu đang diễn ra ở một số nơi hiện nay. Việc họ mua để làm gì thì rất khó để biết được. Chúng tôi đang cho anh em cơ sở đi kiểm tra tình hình để nắm bắt được bản chất của việc thu mua lạ đời này, để từ đó có những khuyến cáo cụ thể tới người dân”....”