Khói Súng Biển Đông

Trần KhảiVậy là, có vẻ như Trung Quốc sẽ không chịu gỡ bỏ vũ khí trên các đảo Trường Sa... Vì trên nguyên tắc, Trung Quốc đã chiếm gọn 90% diện tích vùng Biển Đông mà không nổ một phát súng... Vấn đề bây giờ, có vẻ như mọi người trong khu vực ASEAN hy vọng TQ không chiếm thêm. Nếu như thế, quả là khó...Báo Inquirer.net ghi rằng trong khu vực Biển Đông, hàng trăm chiên binh Hoa Kỳ và Philippines đang thực tập trận đánh tái chiếm một khu vực “đe dọa” -- và gọi đây là tập trận thường niên.Tướng Emmanuel Salamat, Giám đốc Tập Trận Philippines Balikatan, nói mục tiêu tập trận chỉ là chiếm lại một khu vực bị đe dọa từ tay quân thù.Tập trận Balikatan hôm Thứ Tư có tham dự của 180 lính Thủy Quân Lục Chiến Phi và 160 chiến binh Mỹ -- trong đó, tàu chiến sẽ cho đổ bộ lính vào tái chiếm một hòn đảo.Các cuộc tập trận kéo dài 10 ngày sẽ có tham dự của 8,000 chiến binh Phi và Mỹ.Các cuộc tập trận xa 180 kilomét cách bãi cạn Scarborough Shoal trong Biển Đông, nơi Hải quân TQ đã chiếm nơi này mấy năm trước.Trong khi đó, bình luận gia Viet Phuong Nguyen viêt trên tạp chí The Diplomat hôm 10/5/2018 rằng TQ có kế hoạch đưa các nhà máy nguyên tử nôi đặt ở Biên Đông.Lúc đó là năm 2016, hai công ty quôc doanh vê điện nguyên tử lớn của Trung Quốc -- China National Nuclear Corp. (CNNC) và China General Nuclear Power Group (CGN) -- loan báo kế hoạch sẽ cùng thiết kế một bè nổi bên trên là nhà maý điện nguyên tử đặt ở Biển Đông vào năm 2020.Và đó là lò nguyên tử nôi đầu tiên, khởi đầu cho 20 lò nguyên tử nổi tương tự.Mục đích là cung cấp điện cho các đảo do TQ kiểm soát, nhưng cũng sẽ hỗ trợ việc thăm dò và khai thác dầu và khí đốt thực hiện bởi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) – công ty chủ của giàn khoan HYSY981 vốn từng quậy phá biển VN hồi năm 2014.Nêu như thế, là nguy vô cùng tận. Vì chỉ cần xì lò nguyên tử là các nước trong khu vực thê thảm cả vài chục năm -- hãy nhớ tai nạn ở lò nguyên tử Chernobyl ở Liên Bang Xôviết năm 1986 và trận sóng thân làm ngập lò nguyên tử Fukushima cuả Nhật Bản năm 2011.Nghĩa là, TQ bắt bí toàn vùng.Trong khi đó, âm mưu TQ không bao giờ cạn.Bản tin RFA kể rằng Việt Nam vừa tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn của nhà máy giấy Lee&Man được phía Trung Quốc gửi sang, vì in hình bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Thông tin được Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cho biết vào hôm 9/5.Theo cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang việc tiêu hủy được tiến hành vì các cuốn lịch để bàn đó vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam do không in hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Trong khi đó, VOA ghi nhận rằng tờ báo Philstar Global hôm 8/5 nói các ảnh vệ tinh của Tổ chức Minh bạch Hàng hải (AMTI) cho thấy Việt Nam xây dựng các cơ sở trên 21 rạn san hô và đảo đá, 14 cơ sở trên các bãi cạn, và có 49 tiền đồn trong khu vực.Bản tin khác của VOA ghi nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã được Tạp chí Forbes nêu danh là người quyền lực nhất hành tinh sau khi ông dỡ bỏ được giới hạn số nhiệm kỳ Chủ tịch nước trong Hiến pháp của quốc gia đông dân nhất thế giới.Bảng xếp hạng những người quyền lực nhất thế giới năm 2018 được Forbes loan báo hôm 8/5, với 75 người, cả nam lẫn nữ, trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và các cơ quan quốc tế - những người ‘khiến thế giới thay đổi’. Bảng xếp hạng này đánh giá dựa trên các tiêu chí: số dân mà họ lãnh đạo, tài nguyên tài chính họ kiểm soát, họ có quyền hành trong nhiều lĩnh vực hay không và họ có đang sử dụng quyền lực đó hay không.“Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chiếm vị trí số một,” Forbes viết, “Ông có được sự sùng bái cá nhân chưa từng thấy kể từ thời Mao Chủ tịch”.Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng Ba, ông Tập đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước trong Hiến pháp, cho phép ông tại vị vô thời hạn về mặt lý thuyết. Học thuyết chính trị cá nhân của ông cũng được đưa vào Điều lệ Đảng – một hành động chưa từng có kể từ thời của Mao Trạch Đông.Thứ nhì quyền lực là Tổng thống Nga Vladimir Putin, thứ ba là Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận rằng Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8/5.Phía Việt Nam đưa ra phản ứng 4 ngày sau khi Hoa Kỳ, Úc và Philippines đã lần lượt lên tiếng phản đối động thái này của Trung Quốc."Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các trang thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…," thông tin trên trang web Bộ Ngoại Giao đăng hôm 8/5.Trước đó hôm 2/5, đài CNBC của Mỹ dẫn một nguồn tin mật cho biết Trung Quốc đang cho lắp đặt hệ thống tên lửa trên Biển Đông hơn một tháng qua.Thấy rõ, TQ sẽ không lùi... Nếu TQ làm được lò nguyên tử nôi giữa Biển Đông, là kinh hoàng thêm trăm phần nữa.