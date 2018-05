Google Ra Tính Năng Mới Giúp Người Dùng Viết Email

Khoảng đầu tháng 05/2018, trong sự kiện dành cho các nhà phát triển Google I/O 2018, Google sẽ giới thiệu rất nhiều công nghệ và sản phẩm mới. Trong số các công nghệ mới nhất của hãng, có công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào Gmail.Theo đó, Google đã giới thiệu Smart Compose, một tính năng mới được ứng dụng Gmail. Smart Compose là tính năng hỗ trợ người dùng soạn thảo email. Nó là bản mở rộng của Smart Replies đã được giới thiệu trước đó. Với Smart Compose, người dùng chỉ cần gõ một hoặc hai từ, tính năng sẽ tự động đưa ra những gợi ý để có thể hoàn thiện câu văn.Khi thử nghiệm, Smart Compose đã tự động hoàn thiện các câu hỏi đơn giản như "What's up with you?" (Có chuyện gì với bạn vậy?) hay "Where are you?" (Bạn đang ở đâu?) một cách rất ấn tượng. Ngoài ra, Smart Compose còn có khả năng tự động thêm vào các câu chúc như "Have a great weekend" (Cuối tuần vui vẻ) nếu người dùng đang soạn thảo email vào ngày thứ Sáu trong tuần. Đôi khi, Smart Compose cũng sẽ tự động gợi ý một số từ ngữ để người dùng có thể thêm vào câu văn của mình.Cách sử dụng tính năng Smart Compose cũng khá đơn giản với chỉ một thao tác chạm vào phần được gợi ý. Người dùng sẽ sớm được trải nghiệm tính năng Smart Compose trong vài tuần tiếp theo. Nếu muốn thử nghiệm, người dùng chỉ cần vào phần cài đặt chọn Chấp nhận thử nghiệm Experimental Access. Vì mới chỉ là thử nghiệm nên tính năng mới sẽ vẫn còn một số hạn chế. Và cũng lưu ý rằng Smart Compose hiện chỉ hỗ trợ đối với những phiên bản Gmail sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.Nguoivietphone.com.