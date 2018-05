(Xem: 168)

Bản tin Vinanet ghi rằng nhóm hàng dây điện và dây cáp điện Việt Nam xuất cảng sang các thị trường trong tháng 3/2018 đạt trị giá 140,1 triệu USD, tăng 50,5% so với tháng 2/2018, nâng tổng kim ngạch xuất cảng của nhóm hàng này quý 1/2018 lên 388 triệu USD, tăng trưởng 47,0% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý đầu năm 2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về kim ngạch xuất cảng dây điện và dây cáp điện của Việt Nam, đạt 144,2 triệu USD, chiếm 37,1% tổng kim ngạch xuất cảng, tăng trưởng 82,07% so với quý 1/2017.