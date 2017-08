Câu Chuyện Chống Tham Nhũng

Tham nhũng là phải có quyền, có nghĩa là cán bộ. Nếu không phải cán bộ, không thể nào tham nhũng. Do vậy, vấn đề chống tham nhũng, bên cạnh cơ chế mở và cho người dân và báo chí thực thi quyền giám sát và tự do phát biểu, sẽ không chống nổi.Điều chúng ta nhận thấy rằng, công an ưa thích theo dõi và bố ráp các cô bán dâm, hơn là theo dõi và tìm bắt các quan tham nhũng. Bởi vì, chống tham nhũng, sẽ bị sức bật dội lại, tự mình không u đầu, cũng sứt tai.Như gần đây, trong thời đại bán sex móc nối trên mạng xã hội, mà vẫn vây bắt được. Phải nói rằng công an kiên nhẫn, chịu theo dõi. Nhưng hình như tìm bắt các cô chân dài bán dâm vẫn dễ hơn là dò tìm dấu vết quan chức tham nhũng.Bản tin VietnamNet kể về tìm bắt đường dây mại dâm người mẫu, ca sĩ 2.500 USD/lượt từ đầu năm 2017. Tức là, chỉ hơn nửa năm là bắt xong. Trong khi đó, hồ sơ tham nhũng nào cũng kéo dài nhiều năm mới thấy ra tòa, mà lại rất hiếm hoi, xem như hy sinh con ruồi để cứu con cọp.Bản tin nói rằng cả 3 "tú bà" điều hành đường dây là chân dài có tiếng, đều có danh hiệu hoa khôi, á khôi. Khi các đại gia có nhu cầu liên hệ, các “tú bà” gửi hình chân dài qua mạng xã hội cho khách lựa chọn.Bản tin viết:“...Các “tú bà” Tiền, Ngọc và Hiền đến nay đã khai báo chi tiết cách thức tổ chức đường dây mại dâm. Theo đó 2 nhánh của đường dây như đã đề cập quy tụ trên 30 chân dài, từ 20 – 28 tuổi, đều hoạt động trong giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vũ công…Trong số đó công an xác định có 1 trường hợp chân dài bán dâm khá nổi tiếng là diễn viên – người mẫu B.A xuất hiện khá nhiều trên các phim truyền hình, trên báo chí. B.A còn được biết đến khi lấn sân sang kinh doanh, là doanh nhân kinh doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền.Theo lời khai của các "tú bà", nguồn khách đại gia chủ yếu do Tiền tiếp xúc, dắt mối từ công việc làm MC, ca sĩ tại các phòng trà, tụ điểm giải trí. Ngoài ra, nguồn khách cũng đến từ sự quen biết của Ngọc khi đứng ra tổ chức đội ngũ người mẫu tham gia các show sự kiện, các cuộc thi nhan sắc…”Giá bán dâm có thể tới 4.000 USD/lần. Ai có thể chi trả cho giá này? Đại gia nào? Ai có thể quen biết với giới chân dài? Các nhà tư bản đỏ là ai?Thực tế nên nhìn thấy rằng hành vi các cô tai nhiều nơi trên thế giới không phải là có tội. Thí dụ, như tại các sòng bài Las Vegas, hay tại một số khu đèn đỏ Châu Âu. Các cô chỉ bán thân các cô, trong khi không làm hại gì tới ngân sách quốc gia, và cũng có thể xem là có công nếu giúp được tái phân phối tài sản tham nhũng và thúc đẩy kinh tế. Các sòng bài đang xây tại Việt Nam hẳn là cũng sẽ có hiện tượng bán dâm gần như công khai, vì cờ bạc mà không đi kèm với sex là chuyện gần như không có.Chỉ có một khía cạnh tích cực trong vụ bố ráp mạng lưới chân dài bán dâm: để nhắc nhở người dân giữ gìn đạo đức xã hội, để người dân thấy rằng nhan sắc có khi không đi kèm với đức hạnh và có khi phá hoại gia đình người khác, và để tuổi trẻ nhìn thấy hào quang sân khấu có khi giăng sẵn cạm bẫy.Nhưng tại sao vây bắt các đường dây bán dâm dễ hơn chống tham nhũng? Chúng ta có thể đoán rằng, công an đã rình nghe điện thoại các cô, đã gài máy quay phim trong nhiều khách sạn, thậm chí có thể người quản lý khách sạn là công an chìm. Có thể tin rằng nhiều văn phòng du lịch hay làm tour du lịch có liên hệ tới công an, vì cần theo dõi tình báo Trung Quốc giả làm du khách vào quậy VN. Vậy thì, tại sao không làm được mạng lưới theo dõi tham nhũng rộng lớn như thế?Đã từng có dự thảo luật công an đề ra, nói rằng cấm ghi âm, chụp ảnh ở những nơi công cộng mà không xin phép. Nếu thế, là bắt hết tất cả du khách thế giới vậy. Nếu thế, là phải cấm các nhà sản xuất điện thoại di động gắn sẵn máy ảnh trên điện thoại. May quá, công an rút lại đề ngh5i đòi cấm đó trong dự thảo.Cuộc tranh luận đó diễn ra hồi mấy tháng trước, trong khoảng tháng 4/2017, đó là bản dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình định vị mà Bộ công an đang xin ý kiến có nội dung “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm”.Ai cũng thấy rằng hễ hạn chế thiết bị ghi âm, ghi hình là làm khó cho công tác chống tham nhũng. Vì chỉ ghi âm, ghi hình mới có chứng cớ bất khả chối cãi.Bản tin mới nhất trong ngày 18/8/2017 của thông tấn nhà nước Infonet ghi lời ông Cố vấn cao cấp WB: Tổn thất do tham nhũng trên thế giới làm chúng ta choáng váng.Choáng váng? Chỉ choáng váng thôi sao? Làm dân đói thê thảm chứ, làm đất nước lụn bại chứ.Theo tin của Infonet, Ông Shervin Majlessi – Cố vấn pháp luật cao cấp của WB/Sáng kiến về thu hồi tài sản tham nhũng – nói trong hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần 3 (SOM 3) tại TP.SG, sáng 18/8 rằng hàng năm vấn nạn tham nhũng đã khiến các nền kinh tế tổn thất hàng tỉ USD, đồng thời có rất nhiều các tài sản, tiền do phạm tội mà có, được rửa thông qua các thiên đường thuế cũng như các trung tâm tài chính, dẫn ra bản nghiên cứu của Chương trình Sáng kiến Thu hồi tài sản tham nhũng (StAR) thực hiện vào năm 2014 cho thấy các nền kinh tế đang phát triển tổn thất từ 20 đến 23 tỉ USD do tham nhũng, tương đương với 20% nguồn viện trợ phát triển chính thức được hưởng.Ông nói: “Đây là tổn thất khiến chúng ta choáng váng khi biết chỉ cần 100 triệu USD là chúng ta đủ chi trả cho tiền mua thực phẩm cho 4 triệu trẻ em và kết nối cho hàng chục ngàn hộ gia đình đến các nguồn cấp nước sạch.”Như thế, nên thấy rằng, các cô hoa hậu bán dâm không làm hại cho nền kinh tế VN như các ông quan tham nhũng. Thiệt hại về đạo đức xã hội do các cô gây ra không thể tai hại như các quan tham nhũng. Thí dụ, như đại án đang xử: tham nhũng 16 triệu USD ở Vinashinlines, một quả đấm sắt của chế độ…Còn nói chuyện người dân tố cáo tham nhũng thì hy hữu… vì hễ tố quan, là quan đập mình trước.Báo An Ninh Thế Giới Cuốii Tháng có bài “Khó nhất là chống tham nhũng” hôm 15/08/2017 kể chuyện 2 người dân tố tham nhũng đã bị quật cho thê thảm:“…đến chuyện hai công dân khiếu nại tình trạng trục lợi ngân sách bằng cách lập mấy nghìn hồ sơ thương binh giả để lấy tiền tỷ chia nhau.Hai công dân gương mẫu ấy không biết phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn từ phía chính quyền địa phương, từ hù dọa công khai cho đến ném đá giấu tay âm thầm tung tin bôi nhọ.Mãi đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng, những cá nhân vi phạm bị xử lý, họ được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen thì mọi chuyện mới kết thúc trong viên mãn.”Thế à? Thực tế, có rất nhiều chuyện không hề có cái kết có hậu như thế.Báo Pháp Luật ngày 17/10/2016 ghi lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng:“Nói mà không đi đôi với làm thì chỉ có mất uy tín, mà không phải uy tín cá nhân ai, mà của Đảng, của Nhà nước. Nhưng thực tế vô cùng khó khăn. Đối ngoại, chống ngoại xâm đã khó, nhiều người bảo chống nội xâm càng khó, là vì tự ta đánh vào ta, ai dám tự phê bình, ai nhận mình khuyết điểm, ai nhận kỷ luật đâu. Kiểm điểm rất nghiêm túc nhưng xin được rút kinh nghiệm thế thôi. Nhưng thực tế cuộc sống như vậy nên làm chưa nhưng được như mong muốn.”Nghĩa là “ta tự đánh ta”… Chữ ta có nghĩa là cán bộ, không phải dân.Trong bản tin “Giải mã vì sao chống tham nhũng quá khó” ngày 12/03/2016, báo Thanh Niên có nhắc lời thiếu tướng Phan Anh Minh, phó Giám đốc Công an TPSG: “Về phát hiện tham nhũng, theo tôi không thể nói là phát hiện ít hay nhiều vì sự đánh giá đó đều là cảm tính, phỏng đoán. Bởi bản chất án tham nhũng là án tiềm ẩn nên đến khi kết luận mới có. Ngay cả đến khi cơ quan điều tra đã khởi tố thì với những nghi vấn, ta cũng chỉ kết luận được khoảng 50%. Những vụ án nào kết luận được 80% thì đã được coi là thành công vượt mong đợi… Chúng ta thường phát hiện chậm, hành vi xảy ra 3 năm thậm chí 10 năm mà hệ quả là thu hồi tài sản rất thấp vì lúc đó việc tẩu tán tiêu thụ gần như đã hoàn thành. Do đó tôi tán thành rằng chống tham nhũng “chưa đạt yêu cầu”…”Nghĩa là, hiểu được vì sao vây bắt các cô bán dâm dễ hơn vây bắt cán bộ tham nhũng: chờ tới 10 năm thì giường khô, chiếu nguội rồi. Lấy đâu ra đủ chứng cớ mà bắt các quan?Trên trang web tiếng Anh của tổ chức UNPO trụ sở ở Bỉ quốc, trong bài viết về tham nhũng ngày 16/2/2008 (link: http://www.unpo.org/article.php?id=7600) có ghi lời ông Jon Aloisi, Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, nói về tình hình nhân quyền tại VN.Điểm chú ý, ông Aloisi nói rằng sẽ có chế độ đa đảng tại VN trong nhiều năm tới, và “toàn bộ lãnh đạo nhà nước CSVN đều dính vào tham nhũng có hệ thống. Có một số người muốn chống tham nhũng, nhưng họ không biết cách nào, bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa tham nhũng.”Thế thì, còn nói gì là chống tham nhũng. Thế là, công an bèn quay sang tìm bắt các cô. Bất kể rằng, các cô không hề trộm của ai bất kỳ thứ gì.