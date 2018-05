Petrolimex: Lương Sếp Tăng, Lời Sụt

Trong khi báo Người Tiêu Dùng cho biêt rằng tại Petrolimex: Lợi nhuận giảm, lương "sếp" vọt lên 9 tỷ... Báo Dân Trí cho biết Petrolimex sẽ “bạo chi” cổ tức...Bản tin Báo NTD kê rằng trong khi làm cổ đông thất vọng vì lợi nhuận giảm sâu trong năm 2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lại gây chú ý khi tăng lương cho dàn lãnh đạo hội đồng quản trị vọt lên gần 9 tỷ đồng.Lợi nhuận giảm, thù lao tăng: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), lợi nhuận sau thuế trong kỳ của công ty chỉ đạt 1.078 tỷ đồng giảm 739 tỷ đồng, tương đương 40,7% so với quý 4/2016, lũy kế cả năm đạt 3.984 tỷ đồng, giảm 1.163 tỷ đồng, tương ứng 22,6% so với năm 2016.Petrolimex đã có công văn giải thích cho đà giảm chóng mặt này. Theo Petrolimex, giá dầu thế giới trong quý 4 có xu hướng tăng liên tục dẫn đến tốc độ tăng giá vốn hàng bán cao hơn tốc độ tăng doanh thu khoảng 8%.Đồng thời, chính sách điều hành thuế suất nhập cảng bình quân mặt hàng xăng trong giá cơ sở công bố của Nhà nước thấp hơn mức thuế suất áp dụng thực tế nên ảnh hưởng đến lãi gộp bán hàng của Petrolimex.Bản tin NTD phân tích rằng nếu dựa vào các chỉ tiêu kinh doanh trong báo cáo tài chính, hoạt động của Petrolimex đang đi xuống rõ nét. Thế nhưng, nghịch lý lại ở chỗ, lương dàn lãnh đạo cấp cao tại Petrolimex lại tăng rất mạnh và nằm trong Top đầu các lãnh đạo có thu nhập cao nhất.Trong năm 2017, Petrolimex mạnh tay trả lương cho dàn lãnh đạo cấp cao. Tổng thù lao Petrolimex chi cho hội đồng quản trị là 9,1 tỷ đồng, bình quân mỗi lãnh đạo nhận 1,3 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 108 triệu đồng/người/tháng.Mặc dù thu nhập của hội đồng quản trị Petrolimex thấp hơn so với kế hoạch nhưng vẫn cao hơn nhiều so với năm 2016 dù lợi nhuận “rơi tự do”. Trong năm 2016, dàn sếp này đã nhận 7,1 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa, thu nhập của dàn lãnh đạo năm 2017 đã tăng 2 tỷ đồng, tương đương 28% so với năm 2016.Còn so với kế hoạch đặt ra trước đó, mức thù lao 2016 của Hội đồng quản trị Petrolime tăng… gấp đôi. Trong năm 2016, mỗi sếp Petrolimex được trả 947 triệu đồng/người/năm, tương đương 79 triệu đồng/người/tháng.Quỹ thù lao dành cho Ban Kiểm soát năm 2017 cũng tăng mạnh so với năm 2016, tăng từ 3,5 tỷ đồng lên 4,1 tỷ đồng.Bản tin báo NTD kê rằng theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018, lợi nhuận của Petrolimex đạt 242 tỷ đồng, giảm 149 tỷ đồng, tương đương 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận giảm bất chấp doanh thu tăng đáng kể.Trong khi đó, báo Dân Trí kể rằng “Petrolimex “bạo chi” cổ tức, Bộ Công Thương sắp nhận gần 3.000 tỷ đồng.”Với mức chi trả cổ tức năm 2017 lên tới 30% bằng tiền mặt, cổ đông lớn nhất của Petrolimex là Bộ Công Thương tới đây sẽ nhận về 2.945 tỷ đồng, mức chi trả cho JX Nippon là 311 tỷ đồng. Trong khi đó, “ông lớn” xăng dầu cũng vừa báo cáo về kết quả kinh doanh sụt giảm trong quý I/2018.Theo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX), doanh nghiệp này sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được PLX sẽ nhận về 3.000 đồng tiền mặt.