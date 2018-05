TNS Janet Nguyễn Mời Dự ‘Love Your Heart Day’ Ngày 10/5

(Garden Grove, CA) Trong một cố gắng giúp phòng bệnh cho cư dân, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phối hợp với Health Ambassadors của Đại Học California State University, Fullerton (CSUF) tổ chức ngày “Love Your Heart Day” vào Thứ Năm, Ngày 10, Tháng Năm. Mục địch của sự kiện miễn phí này là cung cấp cho cư dân cơ hội để biết những chi tiết nghiên cứu mới, liên quan đến áp huyết, làm sao để đo áp huyết của mình, và các giải thích các con số liên quan đến áp huyết. Cư dân được khuyến khích ghé qua Văn Phòng Địa Hạt của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bất cứ lúc nào, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, để được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến sức khỏe quan trọng này.Theo bản báo cáo của Orange County Healthier Together 2018, cho thấy tỷ lệ một trong ba người lớn sẽ bị áp huyết cao, và gần một phần ba những người này không biết là họ bị cao áp huyết. Cao áp huyết là yếu tố trong việc gây ra đột quỵ và cũng là nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim, suy thận, và các bệnh liên quan đến tim.Sự kiện này đặc biệt quan trọng vì thông tin mới gần đây của Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ và Đại Học American College of Cardiology đưa ra thông báo vào Tháng Mười Một, 2017, thiết lập hướng dẫn mới về cao áp huyết. Các hướng dẫn này hạ tiêu chuẩn lần đầu tiên trong 14 năm, với hy vọng có sự can thiệp sớm và các đề nghị đề phòng sớm hơn của sự gia tăng áp huyết. Tháng Năm cũng là Tháng Ý Thức Đột Quỵ và Tháng Lưu Ý đến Áp Huyết Cao Toàn Quốc Hoa Kỳ.“Khi đến văn phòng bác sĩ khám bệnh, chúng ta luôn được đo áp huyết, nhưng rất ít người biết những con số này nói lên điều gì,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “‘Love Your Heart Day’ khuyến khích cư dân tự chăm sóc sức khỏe của chính mình, qua việc hiểu rỏ các số đo áp huyết mang ý nghĩa gì.”Mọi chi tiết, xin liên lạc qua số điện thoại (714) 741-1034.SỰ KIỆN: Love your Heart DayTHỜI GIAN: Thứ Năm, Ngày 10, Tháng Năm, từ 1:00 giờ trưa đến 4:00 giờ chiềuĐỊA ĐIỂM: Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn10971 Garden Grove Blvd. Suite DGarden Grove, CA 9843