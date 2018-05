Thương Vụ Xe Hơi Ở Mỹ Giảm Nhẹ

(Xem: 241)

Bản tin CafeF/Lao Động ghi nhận: Dệt may Việt Nam đối mặt với thách thức lớn, mặc dù ngành dệt may Việt Nam hiện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tại các thị trường lớn. Tuy nhiên, ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hiệp hội Dệt may Việt Nam - cho rằng, ngành dệt may đang phát triển mất cân đối và khâu yếu nhất là thượng nguồn (kéo sợi, dệt vải, nhuộm..). Trong khi đó, các FTAs phần lớn áp dụng quy tắc xuất xứ (CPTPP từ sợi, EVFTA từ vải…), mà dệt may Việt Nam nhập cảng đến 80% nguyên phụ liệu. Trong các quý còn lại của năm 2018 và các năm tiếp theo, toàn ngành vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng không tăng. Tổng cầu thế giới về dệt may chỉ tăng 1 - 2%, thậm chí là không thay đổi. Cạnh tranh gay gắt trên thị trường dệt may toàn cầu.