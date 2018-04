4 Tháng Đụng Chết 2.788 Người

HANOI -- Tai nạn giao thông là nan đê tại Việt Nam.Báo An Ninh Tiền Tệ ghi theo bản tin TTXVN cho biết rằng trong 4 tháng đầu năm 2018, đã có 2.788 người chết vì tai nạn giao thông.Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 16/3 đến 15/4, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người.So với tháng cùng kỳ năm 2017, giảm 210 vụ (13,5%), giảm 42 người chết (6,17%) và 275 người bị thương (21,42%).Tính chung trong 4 tháng đầu năm (từ ngày 16/12/2017 đến 15/4/2018), cả nước xảy ra 6.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.788 người, bị thương 4.636 người. So với 4 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm 349 vụ (5,48%), số người chết giảm 7 người (0,25%), số người bị thương giảm 483 người (9,44%).Bản tin cũng nêu ra một sô1 trường hợp điên hình đụng xe vô lý.Điển hình là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/4 tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (km900-Quốc lộ 14) thuộc địa phận thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông giữa xe môtô 18L-011.11 với xe ô tô cứu thương 47C-2632. Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường và va chạm với xe khách 82B - 002.57. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 3 người bị thương.Vào lúc 19 giờ ngày 21/4, tại Km288+474, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận thôn 37, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, Quảng Trị cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết. Anh Hồ Văn Vinh (sinh năm 2002) điều khiển xe mô tô 74L1-142.12 chở theo sau anh Hồ Văn Đào (sinh năm 2005), Hồ Văn Xếp (sinh năm 2003) và Hồ Văn Hoài (sinh năm 2004) cùng trú tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông, lưu thông theo hướng cầu treo Đakrông - Tà Rụt đã đâm vào xe ô tô 74C- 051.69 của anh Hồ Văn Bình sinh năm 1980, trú tại thôn Sa Ta, Tà Long, Đakrông) đang dừng bên phải đường (theo chiều ngược lại). Hậu quả, cả 4 người trên xe mô tô tử vong.