Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Năm 2018

Lê Bình

Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh phối hợp với Võ Đường Hùng Vương cùng các đoàn Hướng Đạo tại địa phương Liên đoàn Bách Việt, Liên doàn Ra Khơi, Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ, Hội Bến Tre,Trường Việt Ngữ Văn Lang…v.v đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 10:00am ngày chủ nhật 22/4/2018 tại hội trường Trường Tiểu học Kennedy trên đường Lucretia Ave. San Jose. Có khoảng trên 120 người là các em trẻ thuộc thế hệ thứ hai thứ ba tham dự. Quan khách hiện diện có DB Kansan Chu, Ủy viên Giáo dục East Side Vân Lê, anh Khang Trương đại diện Dân biểu Ash Karla, Anh Andy Thái Đại diện DBLB Zoe Lofgren, Đại diện TNS Jim Beall, cựu TT Milpitas Jose Esteves, Hội Thiết Giáp, Ông Bảo Tố Ủy Ban Vận Động Hiệp Định Paris, Huynh trưởng Lưu Vĩnh Thái Chủ tịch Hội Đồng HĐVN Santa Clara, Cô Cẩm Bình Vovinam SJ, Nhà văn Hùng Sơn, và các cơ quan Truyền Thông Báo Chí: Ông Cao Ly Sâm (VieTV), Ngọc Dung, Trần Vũ, Hạnh Dương (Việt Press USA), Lê Bình (Việt Tribune, Nàng Thế Kỷ XXI), nhiếp ảnh Đom Đóm…





Buổi Lễ được chuẩn bị chu đáo với màu cờ sắc áo, biểu tượng của Âu Lạc và Hùng Vương. Lễ Rước Linh Vị Vua Hùng do ROTC, các em võ sinh Hùng Vương, các HĐS và các thân hào nhân sĩ rước vào vị trí hành lễ.

Lễ chào cờ khai mạc lúc 10:45 am do Ông Nguyễn Kim Sơn điều khiển, và các em ROTC, HĐS đảm trách diễn ra trang nghiêm và trọng thể. Sau phần nghi thức chào cờ, mặc niệm, Ông Trần Vũ, đại diện ban tổ chức, đã ngõ lời chào mừng và cảm tạ quan khách đã đến tham dự buổi lễ giỗ. Trong phần diễn từ có đoạn: “Qu‎y ‎vị và chúng tôi đều là con dân Việt Nam nên chúng ta một lòng một dạ đội ơn các đấng sanh thành của chúng ta. Trong gia đình thì vị trưởng tộc có bổn phận phải dâng lễ giỗ để tỏ lòng biết ơn đấng sanh thành đã khuất bóng…Riêng đối với Đức Quốc Tổ thì toàn dân Việt cần phải bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Người đã khai sáng ra Tổ quốc và Dân Tộc Việt. Do đó hàng năm chúng ta không thể quên được ngày Đại Lễ Húy Kỵ Đức Quốc Tổ, nếu không chúng ta mắc tội là kẻ “vong ân bội nghĩa”. Trước sự hiện diện đông đảo của quy‎ vị trong đại lễ Húy Kỵ Đức Quôc Tổ Hùng Vương Thập Bát Thế chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Đức Quốc Tổ, kính xin Người phù hộ độ trì cho tổ quốc cho con dân Việt được tự do hanh phúc và phú cường….”



Sau đó, cô Huynh trường HĐ Trần Hoàng Thân đã đọc bản cáo yết, kính thỉnh quốc tổ về chứng giám lòng thành kính của tập thể người Việt hôm nay. Tiếp theo ban tế lễ, do Liên đoàn Ra Khơi đảm trách, dâng hương, rượu, và lễ vật lên bàn thờ Quốc Tổ. Trong tiếng trống chiêng, các lễ sinh cử hành buổi lễ theo nghi thức cổ truyền. Những bộ áo thụng gấm xanh ( Nam ), vàng (Nữ), đầu đội mũ hoa quan. Có Chánh tế và 2 Bồi tế và 4 chấp sự viên (nam nữ) Các lễ dâng phẩm vật theo đúng nghi thức. Chủ tế và các quan bồi tế tại vị trước bàn thờ Tổ, các chấp sự viên khi hành tế đi theo theo nhịp trống tế bước đều theo sự điều khiển của tế quan Đông xướng từ hành sơ (tuần thứ nhất hoa quả) đến hành chung (tuần cuối cùng dâng rượu). Cuộc lễ diễn ra khoảng nửa giờ đồng hồ.

Sau đó, hai học sinh của trường Việt ngữ Văn Lang đọc tiểu sử của Vua Hùng, nữ đọc bằng tiếng Việt, nam đọc bằng tiếng Anh, kể lại tiểu sử của Vua Hùng. Cuối phần tiểu sử có phần lời hứa của các cháu “Tất cả chúng con đều được sanh ra và lớn lên ở hải ngoại, hôm nay thành kính đốt nén tâm hương dâng lên đức Quốc Tổ để tỏ lòng tôn kính, và nhớ đến công lao dựng nước và giữ nước của Đức Quốc Tổ Hùng Vương Thập Bát Thế. Noi gương cha ông chúng con sẽ học thật giỏi, sống kính trên nhường dưới, thương yêu và nhũn nhặn, giúp đỡ người chung quanh, sống là yêu nước và không hèn nhát, không khuất phục trước kẻ mạnh để không hổ danh là người Việt Nam, con cháu Rồng Tiên, và đời đời nhớ ơn Vua Hùng…”









Sau cùng các quan khách và đồng hương lên niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ.

Cũng nhân dịp này, các vị dân cử đã trao tặng các đoàn thể trong ban tổ chức Bảng Tuyên Dương về công sức đã đóng góp cho việc bảo tồn Văn Hóa cổ truyền của người Việt Nam, và tham gia các công tác xã hội và xây dựng cộng đồng

Phần hai của chương trình là thụ lộc và thưởng thức chương trình văn nghệ do các văn nghệ sĩ ban Sao Sáng, các ca sĩ Thanh Trúc, Thiên Ý, Hồng Hà, Kim Cúc, Túy Vân,…v.v.









Lễ tất và BTC cảm tạ và chấm dứt lúc1:30pm. Điều ghi nhận đặc biệt là Ông Kensan Chu, Ông Jose Esteves, Cô Vân Lê đã cùng một số quan khách, các hội đoàn đã ngồi đến giây phút cuối cùng nhằm khích lệ tinh thần của các em thanh thiếu niên thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt hải ngoại đã bỏ công tập dược để thực hiện một buổi lễ rất công phu và trang trọng, trình diễn văn nghệ xuất sắc. Ông Joe Esteves cùng BTC dọn dẹp hội trường và chụp ảnh kỷ niệm cùng BTC.