Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại hội trường Saigon Performing Art Center, Fountain Valley vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 22 Tháng Tư năm 2018, Hội Cao Niên Á Mỹ (CNAM) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hơn 600 trăm đồng hương tham dự, hội trường không còn chỗ ngồi, một số người phải đứng chung quanh. Ngoài đồng hương trong đó có qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quan khách có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, DS Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị SĨ Janet Nguyễn, đại diện LS Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, ông Nguyễn Văn Lực (CĐ San Diego), đại diện Ban Trị Sự PGHH Nam Cali…Điều hợp chương trình do 2 MC Thi sĩ Nhất Phương, và Xướng ngôn viên Hồng Vân.Trước khi vào lễ chính thức MC, Nhất Phương lên chào mừng và cảm ơn đồng hương tham dự, Bà cho biết, “Hội Cao Niên Á Mỹ hàng năm cố gắng tổ chức Lễ Giỗ Tổ, để chúng ta còn có một mái nhà Việt Nam, để cho các thế hệ mai sau vẫn nhớ và gìn giữ được nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên của mình.”Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Hội Hải Quân Cửu Long trong quân phục màu trắng cùng ban tế nữ quan Hội Cao Niên Á Mỹ, và một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể các võ sinh võ đường Võ Kinh Vạn An.Sau đó, Luật sư Đỗ Đức Hậu, Cố Vấn Hội và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương tham dự, Ông nói: “Đúng 27 năm, Hội Cao Niên Á Mỹ chúng tôi đã hằng năm tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương trong tinh thần trang nghiêm, chúng tôi tổ chức lễ giỗ Tổ để kêu gọi tất cả đồng bào nhớ lại tổ tiên của mình, con Rồng, cháu Tiên. Đặc biệt là nhớ quốc Tổ đã dựng nước từ 4897 năm nay. Trong tinh thần đó, chúng tôi long trọng khai mạc chương trình buổi lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm thứ 4897… Trân trọng kính chào quý vị.”Sau diễn văn chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức, bà Từ Dung, Hội Trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ, LS Đỗ Đức Hậu cùng một số vị cao niên với khăn đóng áo dài trịnh trọng ra trước bàn thờ làm nghi thức thỉnh Tổ về chứng giám. Sau đó, từ phía cuối hội trường, Ban Tế Nữ Quan với quốc phục rực rỡ tiến lên lễ đài trong tiếng chiêng trống vang rền, đi đầu với vị chánh tế là hoa hậu Bích Trâm, hai bên có các Phụ Tế và các thành viên Ban Tế Nữ Quan theo sau. Nghi lễ Tế Tổ cử hành rất trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền của tiền nhân.Tiếp theo Ban Tế Nữ Quan Hội CNAM do Hoa Hậu Bích Trâm chánh tế, và các hoa hậu, á hậu, các thành viên trong ban tế lễ trong lễ phục truyền thống, lên trước bàn thờ Tổ hành lễ theo nghi thức cổ truyền.Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị quan khách lên niệm hương trước bàn thờ tổ.Ban Điều Hành Hội và một số vị cao niên trong Ban Tổ Chức ra trước bàn thờ thắp hương “Phụng Tống Tổ” (tiễn Tổ ra đi.)Tiếp theo các MC. Mời qúy vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu, trong lời phát biểu những vị nầy đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Hội Cao Niên Á Mỹ trong những năm qua, nhằm duy trì và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc tại hải ngoại để con cháu chúng ta biết được về nguồn cội tổ tiên.Trong dịp nầy những vị dân cử cũng đã trao bằng tưởng lệ đến Bà Từ Dung Hội Trưởng và Luật Sư Đỗ Đức Hậu Cố vấn hội để ghi nhận những đóng góp gía trị của Hội Cao Niên Á Mỹ trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc.Sau đó phần biểu diễn võ thuật rất xuất sắc của các võ sinh võ đường Võ Kinh Vạn An do võ sư Võ Hoàng hướng dẫn.Mở đầu chương trình văn nghệ với 22 tiết mục do các vị cao niên trong Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội đoàn Trưng Vương, Hội đoàn Gia Long, ban vũ Việt Cầm, cùng các nghệ sĩ thân hữu, đặc biệt, Ban văn nghệ Thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn bản “Việt Nam Ơi Việt Nam Ơi”, với những lá cờ vàng tung bay đã được khán giả tán thưởng những tràng pháo tay vang dội cả hội trường.Theo Bà Từ Dung Hội Trưởng cho biết, hằng năm ngoài ngày Đại lễ Giổ Tổ hội còn có những sinh hoạt từ thiện, xã hội, tất cả những sinh hoạt đó đều nhờ vào sự phát tâm ủng hộ của các mạnh thường quân cũng như đồng hương xa gần, trong đó có Họa sĩ Kim Anh từ Alaska cũng đã thường xuyên giúp hội. Nhân dịp ngày giỗ tổ thay mặt Hội Cao Niên Á Mỹ xin chân thành cảm ơn tất cả qúy vị, chúc qúy vị mãi mãi chân cứng đá mềm để cùng nhau bảo tồn và phát huy văn hóa tại xứ người.Mọi bảo trợ cho hội trong những lần tổ chức giỗ tổ các lần sau, xin liên lạc Hội Cao Niên Á Mỹ, 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 890-9786, (714) 330-2118. Email: asian.american.senior.ca@gmail.com