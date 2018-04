Đắk Lắk: Tuyển Lại Giáo Viên

ĐẮK LẮK, VN -- Sau nhiều cuộc biểu tình của hàng trăm giáo viên bị xem là “dôi dư” tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, chính phủ chính thức cho thi xét tuyển.Báo Xã Luận kể rằng vào ngày 22/4, hơn 440 giáo viên của huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, bao gồm từ bậc học mầm non tới trung học cơ sở đã tham gia vào kỳ thi, xét tuyển viên chức giáo viên.Trong tổng số hơn 500 giáo viên đang dôi dư tại huyện, thì chỉ có khoảng 254 giáo viên nộp hồ sơ để tiến hành thi, xét tuyển trong đợt này.Những giáo viên tham gia đợt này sẽ chia làm 2 nhóm để thi, xét tuyển, bao gồm: Nhóm đặc cách (công tác trên 36 tháng, có bằng tốt nghiệp loại giỏi), nhóm đại trà.Trong 83 chỉ tiêu trúng tuyển, thì sẽ có 38 chỉ tiêu nằm trong nhóm đặc cách, còn lại là 45 chỉ tiêu của nhóm đại trà.Kỳ thi này được tỉnh Đắk Lắk giao cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk được phép quyết định theo thẩm quyền.Cũng nên nhắc rằng trước đó Bí thư và Chủ tịch huyện Krông Pắk đã bị khiển trách vì để xảy ra tình hình hàng trăm giáo viên dư. Thực tế nhiều quan chức bị cáo buôc là đã nhận hối lộ.Báo Xã Luận cũng nhắc rằng trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, huyện Krông Pắk đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của hơn 200 giáo viên, trong tổng số hơn 500 giáo viên được xác định là dôi dư của huyện.Bản tin SOHA/Tiền Phong kể về tình hình thi “Vụ 500 giáo viên mất việc: Công an giám sát chặt việc thi viên chức...”Việc thi tuyển viên chức cho hơn 400 giáo viên dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.Sáng 22/4, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức thi tuyển viên chức cho hơn 400 giáo viên đủ điều kiện thi tuyển từ bậc mầm non đến THCS dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.Địa điểm tổ chức tại trường THCS trị trấn Phước An, huyện Krông Pắk.Trong số thí sinh dự thi lần này, có 370 giáo viên nằm trong số hơn 500 giáo viên được ký hợp đồng dôi dư gây bức xúc dư luận quan tâm thời gian qua, số còn lại là thí sinh tự do.Bản tin SOHA/Tiền Phong ghi nhận:“Lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cũng cho biết sau kỳ thi này, sẽ tìm hướng giải quyết thỏa đáng cho số thí sinh không trúng tuyển.Hiện còn 208 người trong tổng số 578 giáo viên dôi dư không đủ điều kiện được thi tuyển trong đợt này đang khiếu nại khắp nơi để hỏi về số phận của mình nhưng đến nay tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có phương án sắp xếp việc làm cho họ.”Bản tin VietnamNet ghi thêm chi tiết:“Theo tìm hiểu, tổng số giáo viên hợp đồng mà huyện Krông Pắk tuyển dôi dư là 578, thì có 370 giáo viên đủ điều kiện dự thi. Còn lại 208 người không đủ điều kiện dự thi hiện đang khiếu nại đòi hỏi các quyền lợi và địa phương vẫn chưa có phương án xử lý...Hơn 200 giáo viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vẫn đang khiếu nại đòi quyền lợi và tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có hướng xử lýLãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cũng cho biết, sau kỳ thi, sẽ tìm hướng giải quyết thỏa đáng cho số thí sinh không trúng tuyển.Riếng số 208 giáo viên không đủ tiêu chuẩn thi tuyển, hiện vẫn đang chờ hướng xử lý của tỉnh.”