An Ninh đòi Nộp ảnh Chân Dung Chủ Thuê Bao phone Di Động

Khách chờ đến lượt chụp ảnh và bổ sung thông tin cá nhân ở một đại lý Viettel.SAIGON -- Siết an ninh... Vào giữa năm 2017, Chính phủ VN đã ban hành Nghị định 49/2017 yêu cầu người dùng đăng ký số điện thoại mới phải cung cấp đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân, đặc biệt là "hình chụp chân dung chính chủ". Nếu không nộp ảnh chân dung thì thuê bao có thể bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày và tạm khóa cả hai chiều sau 15 ngày tiếp theo, theo VNExpress.net.Vừa qua, theo thông báo của Viettel, do việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là biện pháp để khách hàng bảo vệ số thuê bao của mình, góp phần quản lý cơ sở dữ liệu chính xác, hạn chế SIM rác nên chủ thuê bao bắt buộc phải cập nhật hình chân dung và thông tin từ chứng minh nhân dân lên hệ thống trước ngày 24/42018. Việc hoàn thiện thông tin khách có thể thực hiện tại các đại lý hoặc qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hiện, các tin nhắn trên đang được hãng gửi tới các thuê bao thiếu thông tin chính chủ.VNExpress cho biết, cũng đề nghị khách bổ sung thông tin, MobiFone đã gửi tin nhắn đến các thuê bao trả trước đề nghị họ đến các cửa hàng hoặc đại lý của hãng để cập nhập thông tin trước ngày 14/4.Tương tự, VinaPhone cũng cho biết trong những ngày tới, nhà mạng sẽ chủ động nhắn tin tới các thuê bao chưa cập nhật đủ thông tin và ảnh chân dung để mời khách hàng tới các của hàng VinaPhone hoàn thiện và cập nhật thông tin thuê bao, ảnh chân dung khách hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể soạn tin TTTB gửi 1414 để tự kiểm tra thông tin cá nhân liên quan đến số máy di động VinaPhone đang sử dụng để chủ động đăng ký thông tin bổ sung nếu thấy thông tin hiện có chưa đầy đủ và chính xác.Được biết hiện nay hầu hết quốc gia trong khu vực không chụp ảnh chân dung thuê bao, chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, để nhà mạng lưu lại thông tin.Nhìn chung, đã có nhiều ý kiến không tán đồng quy định người xài điện thoại phải nộp ảnh của mình cho nhà mạng.Trên VNExpress, bạn đọc Xuanx677 viết: “Với tình trạng bán thông tin cá nhân của khách hàng tràn lan như hiện nay, tôi không biết cung cấp thêm ảnh chân dung nữa thì sự an toàn của cá nhân sẽ như thế nào?”.Còn bạn Thanh Long thì đặt câu hỏi: “Mạng di động hay là cơ quan công an? Tôi sử dụng dịch vụ, tôi trả tiền chứ không xin-cho”.Bạn Bill Banh vạch ra rằng: “Nếu bạn đã đăng ký thuê bao với chứng minh nhân dân vốn có dán ảnh rồi, thì đâu cần làm thêm bước này”.Hay bạn đọc hoaidankute đã than thở: “60, 70, 80 tuổi thì sức đâu đi cập nhật thông tin, chụp, gửi ảnh!”