1 Đại Học Gian Lận Tiền SV?

SAIGON -- Ngay tới đại học cũng mập mờ, như dường muốn gian lận tiền của sinh viên.Bản tin Zing ghi nhận: Sinh viên Sài Gòn phản ánh trường thu học phí mập mờ...Sau khi sinh viên phản ánh, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.SG) xác nhận xảy ra sai sót trong việc thu học phí.Theo phản ánh của một sinh viên trên diễn đàn mạng Facebook, Phòng Tài vụ, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.SG), thu học phí "có vấn đề".Bản tin Zing cũng ghi rằng nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ bực dọc trước cách làm việc của nhà trường trong việc thu học phí.Cụ thể, khi nộp học phí, một sinh viên bất ngờ khi nhận được thông báo 5 học kỳ chưa nộp tiền (năm nhất, kỳ một năm hai và năm ba). Trong khi đó, bạn vẫn giữ biên lai chứng tỏ mình nộp học phí đầy đủ.Sinh viên này đề nghị chuyên viên thu tiền mở cho xem bảng theo dõi tình hình đóng học phí của mình."Hàng chục môn mình nộp rồi nhưng không được đánh dấu tích, nếu phải đóng lại chắc số tiền đó lên hơn 15 triệu đồng. Sau khi mình làm căng, 2 thầy mới mở ra một trang khác. Trang này có ghi đầy đủ mình đã đóng tiền, và mỗi kỳ đóng bao nhiêu. Cũng nhờ trang này mà mình phát hiện có học kỳ đóng dư tới 500.000 đồng", sinh viên này kể.Bực dọc với cách làm việc mập mờ, nạn nhân đã tìm đến Phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch - Tài chính để tìm hiểu. Tại đây, một chuyên viên giải thích do 2 năm học đầu in phiếu, môn giáo dục thể chất với quốc phòng bị lỗi, không in ra được, nên còn thiếu tiền 2 môn.Làm việc lại với các chuyên viên phụ trách việc thu học phí cùng lời giải thích trên, các nhân viên mới đánh dấu vào các môn học đã đóng tiền.Qua câu chuyện của mình, bạn cảnh báo có thể nhiều sinh viên đã bị mất tiền oan bằng cách tương tự.Bản tin Zing nêu vấn đề:“Dưới bài phản ánh, nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự hoang mang với cách làm việc của nhà trường. Không ít sinh viên tự hỏi nếu nhân vật trong câu chuyện trên không giữ lại biên lai các khoản phí thì sẽ như thế nào?Trong thông báo mới nhất về vụ việc, lãnh đạo ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) xác nhận xảy ra sai sót trong việc thu học phí.”Trong khi đó, báo Dân Trí cũng ghi nhận rằng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPSG vừa có văn bản thông báo về việc xử lý sai sót trong việc thu học phí sau những phản ứng của sinh viên.Văn bản do TS Lê Hữu Phước, Phó hiệu trưởng nhà trường ký khẳng định: “Trong những ngày qua, trường đã tiếp nhận được ý kiến phản ánh của sinh viên về những sai sót trong việc thu học phí cũng như về thái độ của các chuyên viên khi giải thích thắc mắc của sinh viên”.Sau sự việc, nhà trường đã giao cho các phòng chức năng (Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính) báo cáo toàn bộ sự việc, kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị và cá nhân có liên quan về sự việc này.Báo Dân Trí ghi nhận:“Sau chia sẻ này, nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự hoang mang trong cách thu học phí của nhà trường. Một số lo lắng vì nếu trong trường hợp bị mất biên lai đã đóng tiền trước đó liệu có phải đóng lại tiền hay không.”