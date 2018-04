Quy Nhơn: Biểu Tình Bắt 4 Cán Bộ

QUY NHƠN, Bình Định -- Bất mãn, nổi dậy, bắt giam cán bộ...Báo Dân Trí hôm 20/4/2018 ghi rằng: Dân vây ủy ban xã, "giam lỏng" cán bộ để phản đối dự án điện gió...Hàng trăm người dân tiếp tục vây trụ sở UBND xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, Bình Định), giữ 4 cán bộ xã làm con tin để phản đối đơn vị thi công xây dựng dự án điện gió tại địa phương.Ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) - cho biết, đến trưa cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn đang tụ tập tại trụ sở UBND xã Mỹ Thọ, giam giữ cán bộ trái phép để yêu cầu cơ quan chức năng thả những người dân đã bị lực lượng chức năng tạm giữ trước đó.Bản tin DT ghi lời ông Dũng, nhiều người đã gây mất trật tự, không cho cán bộ làm việc và có hành vi giữ cán bộ trái pháp luật.Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng của địa phương đang kiên trì vận động, thuyết phục người dân bình tĩnh, phân biệt đúng - sai và tránh hành động quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật.“Hiện có đến 400 - 500 người dân vẫn đang tụ tập tại trụ sở UBND xã Mỹ Thọ. Người dân đang giữ Bí thư, Chủ tịch xã và 2 cán bộ công an để làm con tin, yêu cầu cơ quan chức năng thả người dân thì họ mới thả cán bộ”, ông Dũng thông tin.Trong khi đó, trao đổi với báo chí, một người dân cho biết: “Trước khi triển khai dự án, chính quyền xã không thông báo cũng không có hồ sơ về dự án nhưng đùng đùng cho phương tiện cơ giới vào phá rừng dương mà dân không biết. Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện rừng dương bị chặt phá nên bức xúc ngăn cản”.Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trước đây, tại những bãi cát, người dân tại 2 xã Mỹ An, Mỹ Thọ đã xây dựng, trồng lên những rừng dương để chắn gió, chắn bão cát. Sau này, thời kỳ rộ lên việc các doanh nghiệp được tỉnh cấp phép giao đất khai thác ti tan. Các doanh nghiệp này đưa máy móc vào khai thác ti tan, thậm chí phá rừng dương để khai thác ti tan. Sau đó, nhiều doanh nghiệp bỏ đi không chịu hoàn thổ, trồng rừng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khiến người dân mất lòng tin vào chính quyền.Trước đó, ngày 18/4, Công ty CP Năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam tiến hành tập kết phương tiện để lắp đặt cột quan trắc gió tại xã Mỹ An, chuẩn bị triển khai dự án điện gió do Tổng công ty CP Thương mại - xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng đơn vị thi công chặt phá rừng phòng hộ để khai thác titan, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.Trong khi đó, bản tin RFA tổng hợp nhiêu nguồn ghi rằng: 4 cán bộ địa phương gồm Bí thư, Chủ tịch xã Mỹ Thọ cùng hai cán bộ công an đang bị người dân địa phương bắt giữ làm con tin trong trụ sở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đòi thả 18 người dân bị bắt trước đó vì phản đối một dự án điện gió tại địa phương. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 20/4.Cũng theo truyền thông trong nước, vụ việc bắt đầu từ ngày 18/4 khi hàng chục người dân xã Mỹ Thọ và Mỹ An tập trung phản đối Tổng công ty cổ phần thương mại và xây dựng Viettracimex lắp đặt cột quan trắc gió phục vụ dự án điện gió. Người dân nghi ngờ chính quyền lấy đây là cớ để cho công ty bên ngoài khai thác quặng titan, chặt phá rừng dương, gây ô nhiễm môi trường. Người dân còn tràn lên quốc lộ một gây ách tắc giao thông trước khi công an giải tán.Các video lan truyền trên mạng và do người dân gửi về cho đài Á Châu Tự Do cho thấy công an được trang bị đã được huy động để đàn áp cuộc phản đối của người dân. Theo truyền thông trong nước, công an sau đó đã bắt giữ 18 người bị cho là quá khích, chống người thi hành công vụ.Trong hai ngày 19 và 20/4, hàng trăm người dân xã Mỹ An và Mỹ Thọ tiếp tục đổ ra đường phản đối, và lên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đòi người.Theo báo Pháp Luật, vào ngày 19/4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, đại diện các ban, ngành tỉnh Bình Định và huyện Mỹ Thọ đã có buổi đối thoại với hàng ngàn người dân hai xã về dự án điện gió. Tuy nhiên vẫn có người không tin và tiếp tục phản đối.RFA nhắc rằng đây không phải là lần đầu tiên người dân địa phương bắt giữ con tin là người của chính quyền vì phản đối những quyết định về đất đai của địa phương.Hồi tháng 4 năm ngoái, người dân xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội cũng bắt giữ 38 con tin để phản đối chính quyền xã cho bắt người dân phản đối việc lấy đất nông nghiệp. Sự việc kéo dài suốt hai tuần lễ và các con tin chỉ được thả sau khi Chủ tịch thành phố Hà Nội phải xuống làm việc với người dân và hứa không truy tố người dân Đông Tâm.