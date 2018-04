Văn nghệ mừng Phật Đản.

Wesminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018, Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng và Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm đã tổ chức buổi trình diễn văn nghệ “Hát Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018 và mừng ngày “Happy Mother Day” Tham gia trình diễn có: Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm, học viên các Lớp Piano, Electronic Keyboard, Guitar, Luyện giọng của học sinh lớp nhạc “Người Việt” cùng một số các ca nhạc sĩ, Nghệ sĩ thân hữu chuyên nghiệp, nghiệp dư, tài tử, Nhóm múa Harmony Bees, Fashion Show…(Chương trình được trực tiếp thu hình qua hệ thống của một số cơ quan truyền hình tham dự.)Điều hợp chương trình do các MC. Mindy Mỹ Dung, Miên Trường, Vi Kha.Chương trình mở màn, nhạc sĩ Nam Hưng cùng tất cả các nghệ sĩ và thân hữu có mặt trong hội trường lên sân khấu cùng hát nhạc phẩm “Phật Đản Sinh.”Sau đó, Nhãc Sĩ Nam Hưng ngỏ lời kính chào mừng và cảm ơn chư tôn thiện đức Tăng, Ni cùng đồng hương và Phật tử đang theo dõi buổi Recital Mùa Xuân qua màn ảnh truyền hình với chủ đề hôm nay là “Hát Kính Mừng Đại lễ Phật Đản.Nhạc sĩ Nam Hưng nói: “…Hòa chung niềm vui của các Phật tử khắp nơi trên thế giới đón mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm và các nghệ sĩ thân hữu xin cống hiến một chương trình âm nhạc đặc biệt như một bó hoa dâng lên kính mừng đại lễ Phật Đản Sanh…”Sau đó Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm lên cùng hát Liên khúc “Hoa Ưu Đàm Đã Nở” thơ Thích Nữ Giới Hương, NS Nam Hưng phổ nhạc và nhạc phẩm “Mùa Phật Đản” nhạc và lời Nam Hưng - Thanh Trí Cao.Tiếp theo, nhạc phẩm “Mùa Phật Đản Về” sáng tác của NS Nam Hưng cũng do Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm trình diễn.Tiếp tục chương trình có phần trình diễn màn Hát Bội “Trưng Nhị Cầu Viện Thánh Thiên Công Chúa” Sau đó, nhiều nhạc phẩm trong đó có đơn ca, hợp ca, đặc biệt có nhạc phẩm “Phật Đản Sinh” lời của Thi Sĩ Thanh Tịnh Liên (Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm) do Nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc, qua phần trình diễn của Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm. Tiếp theo những nhạc phẩm như: “Mẹ Âu Cơ,” “Saigon Đẹp Lắm Saigon Ơi!”, “Hoa Xoan Bên Thềm Cũ,” “Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về;” “Ngày Của Me”, “Quỳ Kính Phật Đà,” “Quê Hương Tôi,” “Nguyện Quan Âm” “Tuổi Trẻ Anh Hùng,” .v.v…Chương trình có màn hòa tấu California Dreaming, độc tấu Piano bài Canon in D; Fur Elise... do các học sinh lớp Piano, lớp Electronic Keyboard trình diễn. Tân Cổ Giao Duyên “Lời Yêu Chưa Ngỏ” do nghệ sĩ Ngọc Mai và Phạm Trần Quí trình bày, màn Fashion Show Áo Dài do nhóm Harmony Bees phụ trách.Trong dịp nầy, Nhạc sĩ Nam Hưng cho biết, Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm do NS điều khiển sẽ góp phần trình diễn văn nghệ Phật Đản 2018 vào chiều Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại Mile Square Park do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California tổ chức trong hai ngày: thứ Bảy ngày 5 và Chủ Nhật ngày 6 tháng 5, 2018. Ban Nhạc Sunrise Band sẽ phụ trách từ 11 giờ trưa đến 8 giờ 30 tối thứ Bảy. Ban nhạc Angel band sẽ phụ trách từ 4 pm đến 9 pm ngày Chủ Nhật. Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm, Ban Hợp Xướng Chùa Khánh Hỷ và các em Gia Đình Phật tử miền Quảng Đức sẽ phụ trách nghi thức Hành Chánh, chào cờ và hát quốc ca trong đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562-2018.Trong dịp nầy Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2018 cũng đã cho phổ biến Thơ Mời tham dự với nội dung như sau:THƠ MỜICHỨNG MINH VÀ THAM DỰĐại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562-Dương Lịch 2018Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn,Kính thưa quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, cơ quan truyền thôngBáo chí người Việt Quốc GiaKính thưa quý đồng hương và Phật tử,Hòa cùng niềm hân hoan của hằng triệu tăng tín đồ Phật Giáo khắp năm châu nhân mùa đản sinh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các Tự, Viện, Tịnh Xá tại miền Nam California, sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 vào- Thứ Bảy, ngày 05 tháng 5 năm 2018 Từ 2:00 chiều đến 8:00 tối(Lễ Phật Đản cho Tuổi Trẻ)- Chủ Nhật, ngày 06 tháng 5 năm 2018 Từ 8:00 sáng đến 8:00 tối(Lễ Phật Đản Chính Thức của Giáo Hội) Nghi Thức Lễ Phật Đản sẽ được cử hành lúc 1 giờ chiều- Địa điểm: Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.Dưới sự chứng minh của hằng trăm chư tôn trưởng lão, chư tôn đức Tăng Ni đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Hằng ngàn nam nữ Phật tử xa gần cũng sẽ tề tựu về tham dự. Lễ Phật Đản đã trở thành Lễ Hội Văn Hóa Phật Giáo, về nội dung, hy vọng sẽ mang lại cho quý Đồng Hương Phật Tử nhiều lợi lạc. Bên cạnh những nghi thức truyền thống như Cung nghinh, diễn hành, văn nghệ, múa lân, hội chợ ẩm thực vân vân, quý vị còn được nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo như trụ đá Vua A Dục, Tháp Linh Mụ, Vườn Lâm Tỳ Ni, và nhiều biểu tượng tranh ảnh đa dạng khác.Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni hoan hỷ quan lâm tham dự để cùng góp lời cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được thành tựu viên mãnTrân trọng kính mời toàn thể quý liệt vị vui lòng tham dự ngày Đại Lễ Phật Đản.Sự hiện diện của quý Ngài, quý Vị sẽ là niềm khích lệ tinh thần cho Ban Tổ Chức. Thành tâm kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni, Pháp Lạp miên trường, kính chúc toàn thể liệt quý vị thân tâm an lạc, vạn sự như ý.Trân Trọng Kính mời,Santa Ana, ngày 20 tháng 04 năm 2018Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562Trưởng BanSa Môn Thích Pháp Tánh