Lên Án VC Đàn Áp Tôn Giáo

SAIGON -- Nhà nước Việt Nam đã bị tố cáo đàn áp tôn giáo trong một cuộc hội thảo tại thủ đô Hoa Kỳ hôm 18/4/2018, theo bản tin VOA.Trong cùng ngày, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại phổ biến một bản tin báo động về tình hình công an bao vây, truy bức Chánh Trị Sự Hứa Phi của Đaọ Cao Đài.Bản tin VOA kể rằng Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) hôm 18/4 tổ chức một hội thảo quan trọng tại thủ đô Washington để đánh giá tình hình vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó Việt Nam được nhắc đến như một trường hợp nổi bật.Tại sự kiện đánh dấu 20 năm Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, USCIRF nêu trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính, người từng bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ.Trả lời phỏng vấn VOA-Việt ngữ trước khi phát biểu tại buổi hội thảo, mục sư Nguyễn Công Chính nói:“Tôi cảm thấy rất vinh hạnh được đại diện cho những người bị đàn áp trong nước để lên tiếng với quốc tế, trình bày cảnh bị ngược đãi trong tù và hiện tình đất nước hiện nay.”Mục Sư Nguyễn Công Chính là tù nhân lương tâm duy nhất có mặt tại sự kiện này. Ông là một trong những diễn giả trực tiếp tham gia luận đàm về tù nhân lương tâm tôn giáo, một hội luận do Ủy viên Thomas Reese đứng ra điều hợp.Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Jackie Wolcott, Uỷ viên của USCIRF, người từng lên tiếng nêu bật trường hợp Mục sư Chính và vợ, Bà Trần Thị Hồng, phát biểu:“Rất mừng là Mục sư đã được trả tự do. Ông và phu nhân, bà Trần Thị Hồng, đã bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Ông được ra tù với điều kiện do chính quyền Việt Nam đưa ra, là phải rời Việt Nam ngay lập tức.”Lên tiếng tại buổi hội thảo, mục sư Chính nói chế độ cầm quyền tại Việt Nam thực hiện một “chính sách hai mặt”:“Khi chính quyền Việt Nam đàn áp và áp lực quốc tế lên tiếng thì họ thả một tù nhân và bắt lại nhiều người khác. Đây là chính sách hai mặt mà Việt Nam thường áp dụng. Sau khi tôi được trả tự do vào tháng 7 năm ngoái, họ đã bắt hàng loạt người trong vụ án Hội Anh em Dân chủ, trong vụ án Formosa ở Nghệ Tĩnh, vụ ông Bùi Văn Trung, vụ ông Vương Văn Thả là những tín đồ Hòa Hảo ở An Giang.”Trong khi đó, bản tin Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại phổ biến về tình hình CSVN tiếp tục khủng bố CTS Hứa Phi.Ngày 18/4/2018, công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Việt Nam đã gửi văn thư số 40/QĐXP “Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chánh” đến CTS Hứa Phi, nội dung tóm lược như sau:1- Căn cứ vào cái gọi là “luật xử lý vi phạm hành chánh ngày 20/6/2012”, “nghị định xử phạt hành chính về an ninh, trật tự và an toàn xã hội” và “biên bản ngày 4/4/2018” của công an huyện và tỉnh, văn thư do viên công an (thượng tá) Nguyễn Hồng Nhị ký ngày 18/4/2018.2- Xử phạt hành chính CTS Hứa Phi số tiền 3 triệu đồng VN (khoảng 140 USD) về “vi phạm: viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân…”3- Trong vòng 10 ngày kể từ 18/4/2018 nếu không nộp phạt phải bị “cưỡng chế thi hành” đồng thời phải “xóa bỏ các tài liệu liên quan…” CTS Hứa Phi có quyền “khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này…”Chánh Trị Sự Hứa Phi là Trưởng Khối Nhơn Sanh, Đạo Cao Đài Chơn Truyền (độc lập với tổ chức Cao Đài quốc doanh) là Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, thường xuyên tranh đấu ôn hòa cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền tại Việt Nam. Trước sự kiện này, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại đã có nhân định như sau:- Nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn không hợp pháp vì không do người dân bầu ra trong một cuộc bầu cử tự do, dân chủ, theo công ước quốc tế về các quyền dân sự, do đó mọi luật lệ do họ đưa ra hoàn toàn không phù hợp với pháp luật quốc tế, và không có giá trị pháp lý.- CTS Hứa Phi hoàn toàn không phạm tội gì. Ông cũng như các chức sắc tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn, cũng như những nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam chỉ lên tiếng tranh đấu ôn hòa cho sự thật và lẽ phải, đòi quyền tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền phù hợp với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà nhà cầm quyền CS Việt Nam đã chấp nhận khi tham gia Liên Hiệp Quốc và Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.- Công an huyện và tỉnh Lâm Đồng đã “đấu tố hội đồng” khiến cho ông bị tai biến não (stroke) liệt nửa người, bao vây không cho đi điều trị cấp cứu, gia đình phải lén đưa về Sài gòn chữa trị mới qua cơn ngặt nghèo, nhưng hiện vẫn chưa hồi phục. Công an thường xuyên đến nhà sách nhiễu, đòi lên gặp công an.Trước những sự kiện vô lý và bất công này của nhà cầm quyền CSVN, cũng như đối với hàng trăm hằng ngàn các nhà hoạt động ôn hòa khác cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền và cho trong sạch môi trường, người Việt trong và ngoài nước và quốc tế đã phản đối hành động vô lý, bất công, trái với luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền CSVN. Đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng phản kháng mạnh mẽ nhà cầm quyền độc tài, đàn áp người dân, đòi hỏi phải tôn trọng các quyền tự do dân chủ, đồng thời thỉnh cầu các cơ quan nhân quyền quốc tế, các chính phủ tự do dân chủ trên thế giới khẩn cấp can thiệp.