Hiển Lộ Bàn Tay Sắt...

Trần KhảiVậy là tái phối trí công an... sau khi bắt hàng loạt tướng công an, một bài báo nhà nước hé lộ cho thấy người sẽ được nâng cao là ông trùm công an Tô Lâm.Báo Tổ Quốc hôm 17/4/2018 có bản tin nhan đề “Thượng tướng Tô Lâm: Người tạo bước ngoặt với Đề án đổi mới ngành Công an” trong đó viết mấy dòng đầu là thấy ngay hươ1ớng săp tới:“Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" ngay từ khi ra đời cho đến khi được Bộ Chính trị thông qua đã thu hút được quan tâm chú ý của đông đảo người dân.Trong đó, người chấp bút và bảo vệ Đề án này chính là Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.” (ngưng trích)Trong khi đó, báo Infonet hôm 17/4/2018 ghi nhận về tình hình qua bản tin nhan đề “Vụ "Vũ nhôm": Khởi tố, ra lệnh bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an Phan Hữu Tuấn”...Bản tin Infonet viết:“Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 7 bị can liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm).Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân có tên sau đây:1. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.2. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.3. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.4. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.5. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.6. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.7. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015....”(ngưng trích)Báo Dân Việt trong bản tin nhan đề “Khám nhà cựu Phó tổng cục trưởng tình báo Phan Hữu Tuấn” khuya hôm 17/4/2018 ghi nhận:“Tối nay 17.4, công an đã tiến hành khám nhà ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an (đã nghỉ hưu) sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông này do liên quan vụ án của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".Ghi nhận của PV, vào khoảng 20h30 tối cùng ngày, lực lượng công an cùng viện kiểm sát đã có mặt tại nhà riêng, nơi ông Tuấn cư trú khi nghỉ hưu để thực hiện nhiệm vụ. Rất đông người dân cùng các cơ quan báo chí có mặt tại khu vực khi hay tin ông này bị bắt.Ông Tuấn hiện đang trú tại quận căn nhà trên đường Yên Phụ, Tây Hồ, TP.Hà Nội.Ông Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ.”(ngưng trích)Không chỉ bàn tay sắt ở Đà Nẵng, thanh trừng cũng kéo dài vào Sài Gòn.Bản tin VnExpress kể rằng tại hội nghị Thành ủy TP SG ngày 17/4, Ban thường vụ Thành ủy báo cáo về kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12. Ông Hiếu bị cho là đã vi phạm lối sống Đảng viên, khi quan hệ tình cảm với người phụ nữ và có con chung, song chậm báo cáo với tổ chức.Hành vi của Chủ tịch quận 12 bị Ban thường vụ Quận ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách, sau khi đã xem xét tính chất và thái độ khắc phục, sửa chữa sai phạm của ông Hiếu.Ông Lê Trương Hải Hiếu là con trai nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải. Ông được Ban thường vụ Thành uỷ TP HCM điều động làm Chủ tịch UBND quận 12 vào tháng 8/2015. Thời điểm đó, ông Hiếu là lãnh đạo quận trẻ nhất thành phố khi mới 34 tuổi.Các bản tin không nói rõ ông Hiếu có vợ con chưa, và phụ nữ dan díu kia có chồng con gì không. Nghĩa là, có phải ông Hiếu phá hoại “hạnh phúc gia đình người khác”... hay không?Vậy là bể ổ ông trùm Lê Thanh Hải...Có vẻ như sóng gió còn nhiều hứa hẹn.