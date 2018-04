Vụ Trốn Trại Ly Kỳ, Độc Đáo Trong Trại Tù Z.30A Gia Ray

BUIPHU/VBMNNói đến tù nhân trốn trại, trong các lao tù CS rải rác trên toàn cõi VN, có lẽ trại tù Z.30 Gia Rây Xuân Lộc Đồng Nai là một trại tù có nhiều anh em tù nhân trốn trại nhiều nhất trong moi trường hợp khác nhau. Có anh em tù nhân liều mạng vạch hàng rào tre chung quach trại để mong có thể thoát khỏi nguc tù,nhưng không may bị bọn Vệ binh CS trai phát hiện kịp thời, chúng bèn xách súng đuổi theo chỉ cách anh bạn tù trốn trại khoảng 5 , 6 thước,là cùng, thay vì bắt sống anh bạn tù trốn trại lại được nhưng chúng đã nhẫn tâm cố tình bắn chết luôn , rồi kéo xác về chôn ở mảnh đất hoang ngoài trại được gọi là nghĩa trang dã chiến trại.Lại có một số anh em tù nhân quân đội ỏ trại tù Cà-Tum mới chuyển về trại Gia Rây xuân Lộc khoảng hơn 1 tháng, đã can đảm tước súng cán bộ quản giáo và vệ binh trong đội coi tù rồi cùng nhau ù chạy lên núi chứa chan mà anh em bạn tù thường gọi danh xưng là núi chán chưa, hầu mong có thể trốn thoát được, nhưng không ngờ những tên cán binh CS coi tù ở đội bên cạnh phát giác biết được, chúng bèn,xách súng đuổi theo, bắt được gần hết anh em bạn tù trốn trại, rồi đem nhốt tại phòng biệt giam trại để chúng có cớ trừng phạt, đầy đọa khổ ải anh em hầu răn đe các tù nhân khác. Hơn nữa có anh em tù nhân đảm trách công tác gánh phân ra ngoài trại đổ vô hố phân dùng để tưới rau xanh cho,mau phát triển,để cung cấp thực phẩm nuôi toàn trại, cũng lợi dụng trốn trại luôn. Rồi sau đó các bạn tù trốn thoát được ra nước ngoài, nhắn tin về với ban tù trong trại,khiến anh em bạn tù đều vô cùng thán phục và không quên chuyển lời chúc phúc cho những bạn tù may mắn. Ngoài ra.có anh bạn tù,dù cuộc sống có thoải mái và đầy đủ hơn các anh em bạn tù khác vì được CS xét ưu tiên cho ở nhà riêng bên ngoài trại để coi máy phát điên cung cấp cho toàn trai nhưng khi thấy có cơ hội,cũng không ngần ngại trốn trại luôn.Nổi bật nhất là cuộc trốn trại tập thể vô tiền khoáng hậu của 32 tù nhân biệt kích Fulro, bị CS bắt được nhốt trong trại tù Z.30A kiên cố, kín cổng cao tường, không biết làm cách nào họ có thể leo tường trốn thoát một cách an toàn ra khỏi trại mà những tên cán ngố canh gác trại không hề hay biết.Được biết toàn bộ tham mưu 32 biệt kích Fulro gồm Sĩ, quan và binh sĩ trong đó có sĩ quan cấp Đại Tá, Bác sĩ … được lệnh tập trung tại một địa điểm cố định để được đưa ra nước ngoài ,nhưng không ngờ có kẻ phản bội (nội tuyến) đã báo tin cho CS biết trước nên họ đã bị bọn CS bắt trọn ổ. CS bèn đem nhốt toàn bộ anh em biệt kích Fulro ở trại giam Z.30A, là một trại giam rất kiên cố, với 4 vách tường cao trên 2 thước xây chung quanh trại cùng với hàng rào kẽm gai cuộn tròn quấn dài trên tường cao, có 4 trạm gác chung quanh trại là những chòi cao thường xuyên có vệ binh canh gác, ban đêm thì đèn pha chiếu sáng liên tục 4 góc trại hầu có thể kiểm soát an toàn trong khu vực, thật khó mà có bất cứ tù nhân nào có thể trốn thoát ra khỏi ngoài trại được.Vậy mà vào một đêm mưa phùn lạnh lẽo của núi rừng Gia Rây Xuân Lộc, Đồng Nai,, đám cán bộ trực và vệ binh tại đã lơ là canh gác vì mê coi cải lương nên đã rủ nhau đi coi đoàn cải lương Sống Chung trình diễn ở khu Z.30 C cách khu Z.30A và khu Z.30B hơn 1 cây số, sau khi đoàn hát đã trình diễn trứớc ở khu A lẫn khu B rồi, và đã để bộ tham mưu biệt kích Fulro leo tường trốn thoát được gần như toàn bộ.Ngoài ra được biết tên Trưởng trại Trịnh Văn Thích, cũng là dân mê cải lương thứ thiệt nên đã không ngần ngại thường xuyên thỉnh cầu đoàn cải lương Sống Chung từ Saigon xuống trại Gia Rây trình diễn cho 3 trại tù xem giải trí, nhưng 1 sự kiện điều bất ngở xẩy ra khi đoàn cải lương đang trình diễn vở tuồng Kiều Nguyệt Nga, không ngờ cô Đào tên chính Ngân Hà thình lình ngã quỵ bất tỉnh khiến mọi người hiện diện đều hốt hoảng và tuồng hát bị gián đoạn, sau đó khi cô Đào Ngân Hà hồi tỉnh, vở tuồng mới tái trình diễn tiếp, hỏi ra được biết khi Cô Đào Ngân Hà đang diễn tuồng hào hứng trên sân khấu, nhưng khi Cô ta nhìn xuống phía dưới khán giả, hàng ghế đầu là tên Trại Trưởng Trịnh Văn Thích và đám cán bộ trại, các hàng ghế phía sau là toàn bộ anh em tù nhân trong trại, Cô Đào Ngân Hà bất ngờ phát hiện thấy người yêu của mình trong số sĩ quan tù hiện diện, vì quá súc động đến ngất xỉu,nên mới xẩy ra việc đáng tiếc như vậy.Khi tên Trại Trưởng biết được nội vụ, hắn mới cho phép viên Sĩ quan tù được ưu tiên đến khu đoàn hát ở để thăm người yêu là Cô đào chính Ngân Hà của mình. Anh em trong đoàn hát chứng kiến hoàn cảnh éo le của đôi uyên ương này đã không ngần ngại đóng góp được khoảng một trăm đồng để mua nhu yếu phẩm, như đường sữa, mì, thuốc lá .v. v tặng anh Sĩ quan tù bất hạnh mang về trại bồi dưỡng để có sức khỏe ở tù tiếp sau khi kết thúc cuộc hội ngộ đầy ngang trái này.Hơn nữa, Đoàn Cải Lương Sống Chung mỗi khi đến trình diễn ở trại Z.30 Gia Rây Xuân Lộc, Đồng Nai, không những tên Trại Trưởng Trịnh Văn Thích đặc biệt ưu đãi Đoàn hát ,chỉ thị cho Trại mổ bò heo ăn mừng thiết đãi nồng hậu,lại còn được hắn thân tăng một sân khấu đóng bằng gỗ quý của tỉnh Gia Rây Xuân Lộc đáng giá khoảng 1 triệu đồng để làm quà lưu niệm kèm theo con heo quay tặng đoàn hát ăn chơi sau khi đoàn cải lương kết thúc công tác trình diễn,trở lại Saigon.Sáng hôm sau, khi điểm danh đi lao động khổ sai, đám cán bộ trại mới hoảng hồn hô hoán lên khi phát hiện frong lán tù Fulro trống rỗng, chỉ còn để lại 1 Fulro già bệnh hoạn đi không được. Chúng cũng không hiểu làm sao mà toàn bộ ban tham mưu biệt kích Fulro không cánh mà bay một cách kỳ lạ như vậy. Chúng bèn huy động toàn bộ Công An trại bủa vây tìm kiến khắp nơi hầu mong có thể bắt lại được một tù nhân Fulro nào không, nhưng chúng đều hoàn toàn vô vọng vì một khi Cọp đã xổ chuồng về rừng thì còn lâu mà chúng mới có thể bắt lại được.Nhưng chuyện sắp kể đây mới là một pha trốn trại độc nhất vô nhị không tiền khoáng hậu trong trại tù Z.30 B Xuân Lộc Đồng Nai .Thật vậy, trong hoàn cảnh khó khăn và vô cùng nguy hiểm, một anh bạn tù đã nảy sinh ra một sáng kiến thật tuyệt vời và vô cùng can đảm, anh ta đã ngang nhiên đi thoát được ra ngoài cổng trại ngay trước sự hiện diện kiểm soát nghiêm ngặt của tên cán bộ trực trại mới thật là ly kỳ, đáng nể phục chứ!Được biết vào một buổi chiều đẹp trời êm ả của tiết mùa hè vùng Gia Rây, Xuân Lộc Đồng Nai, toàn thể tù nhân trại,sau khi đi lao động khổ sai buổi sáng hết giờ trở về trại, tắm rửa, ăn cơm, nghỉ trưa dể lấy sức đi lao động tiếp buổi chiều hàng ngày như thường lệ .Sau tiếng kẻng báo thức lúc 1 giơ 30 chiều, tất cả anh em tù nhân trại, đều phải tật họp trong sân trại để điểm danh đi lao động buổi chiều. Sau khi điểm danh xong, tên cán bộ trực mới phát giác ra có một tù nhân vắng mặt, cả trại náo loạn cả lên không biết anh bạn tù trốn trại được bằng cách nào, nhất là viên cán bộ trực lại càng lo lắng hơn vì là phiên trực của hắn. Hắn bèn tập họp các viên đội trưởng lại hầu có thể tìm ra được manh mối viên tù nhân trong đội hay không và làm cách nào mà tù nhân đó có thể biến mấtt một cách bí ẩn ly kỳ như vậy, nhưng mọi người đều hoàn toàn thất vọng.Bất thình lình tên cán bộ trực trại hô hoán la hoảng lên: Chết mẹ rồi, tôi bị hắn lấy cắp mất bộ quần áo phơi trên giây phơi đồ rồi! Thì ra anh bạn tù trốn trại đã ý định từ lâu, anh ta để ý canh chừng tên Cán bộ trại khi tên này giặt quần áo, nón và phơi đồ giăng trên giây kẽm ngang qua khoảng trống giữa nhà bếp và trạm gác trại như thường lệ. Tên cán bộ trực trại cứ tưởng rằng đây là khu vực bất khả xâm phạm, một vị trí an toàn nhất như hắn lầm tưởng. Hắn có ngờ đâu anh bạn tù trốn trại khôn ngoan, đã cố tinh mượn tạm bộ đồ của hắn đễ thực hiện thành công ý định trốn trại như ước nguyện.Sau khi phát giác ra manh mối và thấu hiểu nội vụ xẩy ra, tên cán bộ trực trại mới hoảng hồn thất kinh thì ra anh bạn tù trốn trại thật vô cùng can đảm đã không ngần ngại canh chừng trộm ngay bộ đồ Công An và nón của hán, rồi mặc vào chỉnh tề y như tên công an thứ thiệt và ngang nhiên đi thẳng qua ngoài cổng trại một cách an toàn trước sự hiện diện của hắn mà hắn không thể nào ngờ được.Tóm lại, anh bạn tu trốn trại trong lúc khốn cùng, đã nảy sinh ra một sáng kiến thật tuyệt vời, vô tiền khoáng hậu, không những anh đã tạo nên một kỳ tích trốn trại rất ngoạn mục trước thanh thiên bạch nhật, ngay trước sự kiểm soát nghiêm ngăt của tên cán bộ trực trại một cách thật liều mạng, hiên ngang vô cùng can đảm mà còn khiến tất cả anh em bạn tù trong trại thật kính nể và thán phục, xứng đáng được vinh danh.BUIPHU/VBMN