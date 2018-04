Người Việt Phạm Tội Ở Nhật Nằm Trong 10 Nhóm Cao Nhất

Trong năm 2017, có tới 5,140 vụ phạm pháp do người Việt vi phạm tại Nhật Bản, theo bản tin hôm 12 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do (RFA).Bản tin RFA viết như sau.“Số vụ người Việt phạm tội ở Nhật trong năm 2017 bị ghi nhận thuộc nhóm hàng đầu trong số những cư dân ngoại quốc ở Xứ Phù Tang vi phạm pháp luật của nước này.“Kyodo News loan tin vừa nêu vào ngày 12 tháng tư dẫn số liệu của Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản. Cụ thể thì vào năm ngoái số vụ người Việt ở Nhật phạm tội chiếm hơn 30% tổng số vụ mà cộng đồng người nước ngoài vi phạm. Con số riêng cho người Việt là 5140 vụ phạm pháp, tăng so với 3177 vụ vào năm 2016. Trong đó ăn cắp ở cửa hàng là hơn 2 ngàn vụ và ăn trộm nhà dân là 325 vụ.“Nếu không tính những vụ phạm pháp do quân nhân Hoa Kỳ đóng ở Nhật gây nên, thì vào năm ngoái Trung Quốc bị xếp hạng nhì với hơn 4700 vụ, Brazil đứng thứ ba với 1058 vụ và Hàn Quốc thứ tư với 1038 vụ.“Trước đây vị trí hàng đầu số vụ người nước ngoài phạm tội ở Nhật thuộc Trung Quốc; tuy nhiên vị trí này vào năm ngoái là của Việt Nam.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Dẫu vậy nếu tính theo đầu người vi phạm, thì Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 3159 người phạm tội ở Nhật, Việt Nam có 2549 người. Tổng cộng số tội phạm người nước ngoài ở Xứ Phù Tang trong năm 2017 được cho biết là 10.828, tăng 7,1% so với năm 2016.“Thống kê cho thấy con số những người Việt Nam không phải thường trú nhân tại Nhật Bản đã tăng hơn 6 lần trong khoản thời gian từ năm 2008 đến 2017, lên đến chừng 260 ngàn người.”